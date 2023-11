D-BOX s’associe à Playseatᴹᴰ, un leader mondial et un pionnier des simulateurs de postes de pilotage de course et de vol

MONTRÉAL, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial en expériences de divertissement haptiques et immersives, et PlayseatMD, chef de file mondial de l’équipement de jeux pour les simulateurs de postes de pilotage de course et de vol ainsi que pour les sièges de jeu, ont le plaisir d’annoncer un partenariat visant à intégrer la technologie haptique de D-BOX aux châssis de simulation de courses et aux simulateurs de postes de pilotage de vol de PlayseatMD. La « PlayseatMD D-BOX Motion Platform » a été spécialement conçu pour intégrer les actionneurs D-BOX et sera disponible auprès de leur réseau mondial de revendeurs dans les semaines à venir. PlayseatMD étant un joueur mondial de premier plan dans son secteur, ce partenariat réaffirme le leadership et l’engagement de D-BOX à être le meilleur fournisseur d’expériences haptiques dans le secteur de la simulation de courses et celui offrant l’expérience la plus réaliste.



« Tout le monde connaît PlayseatMD, qui existe depuis près de 25 ans et dont le premier siège de course révolutionnaire a été mis sur le marché en 1995. Depuis lors, ils ont défini le marché de la simulation de courses en proposant à des millions d’utilisateurs dans le monde entier des modèles innovants que l’on retrouve aujourd’hui dans les voitures de course. En s’associant avec D-BOX, PlayseatMD continue de combiner les meilleurs designs tout en offrant aux coureurs l’expérience haptique la plus réaliste et la plus immersive sur le marché, » a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Ce partenariat combine l’expertise de deux vétérans de l’industrie de la simulation de course et de vol, et nous sommes vraiment fiers de collaborer à la création d’une expérience vraiment unique dans le secteur du divertissement. Tout comme D-BOX, PlayseatMD est partenaire officiel de la Fédération internationale de l’automobile (FIA). »

« Nous sommes ravis de faire profiter notre communauté de la technologie haptique de D-BOX, la meilleure sur le marché aujourd’hui, » a déclaré Fernando Smit, fondateur et président de PlayseatMD. « Brouiller les lignes entre le réel et le virtuel a toujours fait partie de notre ADN. Au cours de nos 25 années de soutien aux pilotes et aux conducteurs réels, nous avons continuellement repoussé les limites en développant des simulateurs de postes de pilotage de course et de simulation de vol. Avec la future et unique « PlayseatMD D-BOX Motion Platform », nous allons permettre à notre base d’utilisateurs de faire l’expérience d’une synchronisation révolutionnaire des mouvements, des textures et des vibrations pour s’adapter parfaitement à leurs simulateurs de postes de pilotage de PlayseatMD. Ce partenariat avec D-BOX illustre notre engagement en faveur de l’innovation et de la création de produits de simulation de haute qualité à l’échelle mondiale.

À PROPOS DE PLAYSEATMD

PlayseatMD est le leader mondial des équipements de jeu pour les simulateurs de postes de pilotage de course et de vol ainsi que les sièges de jeu. Tous les produits sont entièrement brevetés, conçus avec une vision et un développement de pointe, combinant la polyvalence pour un usage quotidien avec le plus haut niveau de qualité. Consultez le site www.playseat.com.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour offrir de nouveaux moyens de raconter des histoires de façon plus captivante. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :

TECHNOLOGIES D-BOX INC.

MBC Capital Markets Advisors

Trevor Heisler

+1 416 500-8061

investors@d-box.com



PLAYSEATMD

Robert Rossi

Global Head of Sports and Partnerships

rrossi@playseat.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/656544d4-eb52-47ed-8166-a21715c720f4/fr