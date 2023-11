Marimekko Oyj, Pörssitiedote 2.11.2023 klo 15.00



Muutoksia Marimekon johdossa – Mikki Inkeroinen teknologiajohtajaksi (CTO) ja johtoryhmän jäseneksi; Inkeroinen luopuu Marimekon hallituksen jäsenyydestä

Mikki Inkeroinen, 36, on tänään nimitetty Marimekon teknologiajohtajaksi (CTO) ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässä 29.1.2024 ja raportoi toimitusjohtajalle. Inkeroinen luopuu Marimekon hallituksen jäsenyydestä samana päivänä eli 29.1.2024.

VTM Mikki Inkeroinen siirtyy Marimekkoon toiminnallisia lastenvaatteita valmistavasta Reimasta, jossa Inkeroinen on työskennellyt Chief Digital Growth Officerina vuodesta 2022. Ennen Reimaa Inkeroinen on toiminut digitaalisuuden johtotehtävissä Kamux Oyj:ssä, Power International AS:ssa sekä Expert ASA Oy:ssä. Inkeroinen aloitti Marimekon hallituksen jäsenenä vuonna 2015.

Marimekko on päättänyt yhdistää Digitaalisen liiketoiminnan yksikkönsä sekä IT-organisaationsa yhdeksi Teknologia-yksiköksi. Uuden Teknologia-yksikön tehtävänä on mahdollistaa Marimekon kasvun skaalaaminen tarttumalla niihin arvoa ja tehokkuutta tuoviin mahdollisuuksiin, joita teknologia ja data yhtiölle tarjoavat. Teknologia-yksikkö johtaa yhtiön koko arvoketjun digitalisaatiota, kehittää edelleen Marimekon digitaalisen liiketoiminnan kilpailukykyä ja luotsaa yhtiön IT-strategiaa ja -ratkaisuja.

”Vuoden 2023 alusta olemme lähteneet toteuttamaan kasvuun keskittyvää SCALE-strategiaamme, jossa arvoketjun digitalisointi on identifioitu yhdeksi viidestä strategisesta menestystekijästämme. Organisaatiouudistuksen myötä muodostamme vahvan strategisen Teknologia-yksikön ja siirrymme näin digitalisaatiomme seuraavaan vaiheeseen. Mikin monipuolinen digitaalinen johtamiskokemus ja visionäärinen strateginen osaaminen yhdistettynä hänen syvään ymmärrykseensä Marimekon liiketoiminnasta tekevät hänestä poikkeuksellisen johtajan Chief Technology Officer -rooliin. Olen innoissani voidessani toivottaa Mikin tervetulleeksi johtoryhmämme jäseneksi”, sanoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

Digitaalisesta liiketoiminnasta (CDO) Marimekossa vastannut Kari Härkönen lopettaa tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä 2.11.2023. Asiasta on sovittu yhteisymmärryksessä.

”Haluan lämpimästi kiittää Karia hänen vuosistaan Marimekossa ja hänen merkittävästä panoksestaan digitaalisen liiketoimintamme rakentamisessa. Yhdessä tiimin kanssa Kari on luonut meille vahvan perustan jatkaa kasvuamme”, Alahuhta-Kasko sanoo.

MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Lotta Roitto

Puh. 09 7587 233

lotta.roitto@marimekko.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 167 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 30,4 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 35 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 460 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com