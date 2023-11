PCAS - Mise à disposition de la note en réponse et des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société dans le cadre de l’OPAS

AVIS IMPORTANT



Conformément aux dispositions de l’article L. 433-4 II du Code monétaire et financier et des articles 237- 1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ «AMF »), Seqens a l’intention de demander à l’AMF, dès que possible suivant la publication des résultats de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Seqens visant les actions de PCAS (« l’Offre »), sous réserve que le nombre d’actions non présentées par les actionnaires minoritaires de la société PCAS ne représente effectivement pas plus de 10% du capital et des droits de vote de PCAS, la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire, afin de se voir transférer les actions PCAS non présentées à l’Offre, moyennant une indemnisation unitaire égale au prix de l'Offre, nette de tous frais.