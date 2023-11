Rogers est fière de présenter Taylor Swift | The Eras Tour à Vancouver

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. a annoncé aujourd’hui avoir l’honneur de présenter l’arrêt à Vancouver de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour. Taylor Swift foulera la scène du BC Place les 6, 7 et 8 décembre 2024 et l’entreprise fera tirer des places de choix pour les fans partout au pays.

« C’est un véritable honneur de pouvoir contribuer à présenter la tournée Taylor Swift | The Eras Tour à Vancouver, et permettre aux fans de vivre une expérience inoubliable, a déclaré Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications, Rogers. Connecter les Canadiens et Canadiennes est au cœur de la mission de Rogers, tout comme le fait d’offrir le meilleur contenu et des expériences exceptionnelles. Et Taylor représente tout ça. »

Rogers est le commanditaire présentateur de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour à Vancouver, mais aussi à Toronto, où l’artiste offrira six concerts au fraîchement rénové Rogers Centre les 14, 15 et 16 novembre ainsi que les 21, 22 et 23 novembre 2024.

À titre de commanditaire présentateur de la tournée Taylor Swift | The Eras Tour au Canada, Rogers proposera à la population canadienne un accès à des billets de choix à Toronto et à Vancouver. Plus de détails seront bientôt dévoilés sur la façon dont les fans de partout au pays pourront courir la chance de gagner des billets grâce à Rogers.

« Taylor Swift | The Eras Tour est la tournée incontestée de l’heure, et nous allons lancer un concours ouvert à l’ensemble du pays afin d’offrir aux fans la chance de mettre la main sur certaines des meilleures places pour les concerts de Vancouver et de Toronto », a ajouté Terrie Tweddle.

L’inscription à la liste Fan certifié est maintenant en cours pour les nouvelles dates à Vancouver.

Les fans peuvent s’inscrire ICI jusqu’au 4 novembre à 17 h (HP). Les billets seront mis en vente à compter du jeudi 9 novembre 2023. Les seules personnes qui pourront rejoindre la file d’attente dès la mise en vente des billets auprès des fans certifiés sont les fans ayant reçu une confirmation de leur accès par courriel. D’autres personnes sur la liste d’attente pourraient être admises si le nombre de billets disponibles le permet. Les fans sélectionnés pour accéder à la vente de billets recevront un code d’accès unique et un lien par texto le jour qui précède leur mise en vente de billets pour fan certifié. Vous trouverez davantage de renseignements ICI.

Rogers présente Taylor Swift | The Eras Tour à Toronto et à Vancouver, une production de Taylor Swift Touring. Le groupe Messina Touring Group (MTG) en assure la promotion.



TOURNÉE TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR

DATES EN SOL CANADIEN

DATE VILLE LIEU DE L’ÉVÉNEMENT 14 novembre Toronto, Ontario Rogers Centre 15 novembre Toronto, Ontario Rogers Centre 16 novembre Toronto, Ontario Rogers Centre 21 novembre Toronto, Ontario Rogers Centre 22 novembre Toronto, Ontario Rogers Centre 23 novembre Toronto, Ontario Rogers Centre 6 décembre Vancouver, Colombie-Britannique BC Place 7 décembre Vancouver, Colombie-Britannique BC Place 8 décembre Vancouver, Colombie-Britannique BC Place



