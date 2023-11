Une adolescente de Thunder Bay honorée pour avoir sauvé la vie de son père grâce à la RCR

THUNDER BAY, Ontario, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hier soir, la Fondation Advanced Coronary Treatment (ACT) et Hydro One, son partenaire provincial de l'Ontario, ont fièrement remis à une adolescente de Thunder Bay le prix du sauveteur ACT en reconnaissance de sa rapidité d'esprit et de son héroïsme et le recours à la RCR pour aider son père, qui a subi un arrêt cardiaque soudain à leur domicile l'été dernier. Elle a été honorée lors d'une cérémonie de remise de prix à l'école secondaire St. Patrick.



Lorsque Madeleine Caza, 15 ans, a été réveillée par son frère Luke Caza, 13 ans, tôt un matin d'août pour l'avertir que leur père, Michel Caza, 47 ans, ne répondait plus et ne respirait plus, les frères et sœurs ont couru vers la chambre de leurs parents pour l'aider. Leur mère, Clare Caza, avait déjà commencé à pratiquer la RCR et était au téléphone avec l'opérateur du 911.

Madeleine a été formée dans le cadre du programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT, qui vise à donner à tous les élèves les moyens de sauver des vies. Sous la direction de l’opérateur du 911, Madeleine et Luke ont rapidement placé Michel sur le sol, et Madeleine a pris le relais pour effectuer la RCR jusqu’à l’arrivée des pompiers. Luke a couru en bas pour réveiller leur frère aîné, Christian Caza, 17 ans, et a laissé les pompiers entrer dans la maison.

« J’ai pu sauver la vie de mon père grâce à la formation », a déclaré Madeleine.

« Comment pourrez-vous jamais les remercier suffisamment ? dit Michel. « Je ne serais pas ici sans eux et sans le programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT. »

La Fondation ACT a mis en place le programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT dans six écoles de Thunder Bay et des communautés environnantes avec le soutien des partenaires provinciaux Hydro One et du gouvernement de l'Ontario, des partenaires de santé d'ACT, AstraZeneca Canada et Amgen Canada, ainsi que de partenaires communautaires. À ce jour, plus de 17 300 élèves ont été formés à la RCR par leurs enseignants.

« Hydro One est fière de contribuer au financement du programme de sauvetage d'ACT », a déclaré Doug Rivard, surintendant de la distribution de l'équipe des lignes provinciales d'Hydro One. « Les efforts héroïques de Madeleine montrent que le travail accompli par ACT dans les écoles de la province a un impact qui change la vie des élèves qu'ils forment. Il est impératif pour la santé et la sécurité d’une communauté que les jeunes disposent des outils et de la confiance dont ils ont besoin pour répondre rapidement à une urgence médicale. »

ACT est une fondation caritative nationale vouée à l'établissement de formations en RCR et DEA dans les écoles secondaires canadiennes. ACT a formé plus de 2,9 millions de jeunes partout en Ontario.

ACT établit des programmes de RCR et DEA dans les écoles secondaires, dans lesquels les enseignants sont formés pour enseigner aux élèves les éléments suivants : comment reconnaître une urgence médicale potentiellement mortelle ; questions de sécurité et gestion des lieux d'urgence ; RCR et comment utiliser un DEA ; et comment répondre à une surdose soupçonnée d’opioïdes, un nouvel aspect du programme grâce à un soutien financier supplémentaire d’Hydro One (annoncé en novembre 2022), ainsi qu’à une contribution de Santé Canada et des partenaires de santé d’ACT.

« En tant que partenaire fondateur de la Fondation ACT, nous sommes très fiers de continuer à soutenir son objectif consistant à établir une formation en RCR et à l’utilisation du défibrillateur dans les écoles secondaires canadiennes, à fournir aux jeunes des compétences essentielles pour sauver des vies et à sensibiliser l'opinion à l'importance de la santé cardiovasculaire. L'action rapide que Madeleine a entreprise pour sauver la vie de son père est incroyablement inspirante et témoigne de l'impact du programme de RCR et DEA au secondaires d'ACT », a déclaré Kiersten Combs, président d'AstraZeneca Canada.

« Amgen est honorée de soutenir la Fondation ACT en tant que partenaire national de santé. Les histoires de sauvetage témoignent de la qualité du programme et de l’importance de veiller à ce que la communauté éducative soit dotée des connaissances et des compétences nécessaires pour y contribuer. Ensemble, nous continuerons de faire progresser l'excellence en matière de culture scientifique, d'inspirer la prochaine génération, d'aider les enseignants à enseigner plus efficacement et d'améliorer l'accès aux ressources pour les enseignants, les élèves et la société dans son ensemble », a déclaré Ugur Gunaydin, directeur général d'Amgen Canada.

« Nous sommes incroyablement fiers de décerner à Madeleine le prix du sauveteur ACT pour avoir utilisé les compétences et les connaissances acquises dans le cadre du programme de RCR et DEA au secondaire d'ACT afin d’aider à sauver la vie de son père », a déclaré Sandra Clarke, directrice exécutive de la Fondation ACT. « Le programme enseigne aux jeunes comment prendre les choses en main et aider lors d’une urgence médicale potentiellement mortelle, tout en leur enseignant le leadership, la responsabilité civique et en renforçant leur estime de soi – et Madeleine démontre tout cela. »

Pour lire l’histoire complète du sauvetage, cliquez ici.

À propos de la Fondation ACT

La Fondation Advanced Coronary Treatment (ACT) est l'organisme de bienfaisance national qui met en place une formation gratuite en RCR et en DEA dans les écoles secondaires canadiennes. Le programme s’appuie sur le modèle de partenariat et de soutien communautaire primé d’ACT, dans le cadre duquel ACT trouve des partenaires locaux qui font don des mannequins et de DEA de formation dont les écoles ont besoin pour mettre en œuvre le programme. Les enseignants du secondaire sont formés pour ensuite enseigner les techniques de sauvetage à leurs élèves dans le cadre du programme régulier, touchant tous les jeunes avant l'obtention de leur diplôme. Les partenaires d’ACT déterminés à implanter le programme en Ontario sont le gouvernement de l’Ontario et Hydro One, ainsi que nos partenaires nationaux de la santé, AstraZeneca Canada et Amgen Canada. La Fondation ACT remercie chaleureusement la contribution du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada pour le programme de Formation sur les interventions suite aux surdoses d’opioïdes d’ACT. Pour plus d’informations, visitez www.fondationact.ca ou Twitter @actfoundation. #ACT2Sauver

