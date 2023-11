Projet New Acre reçoit le soutien continu du Groupe Banque TD

TORONTO, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Projet New AcreMC profite d’une quatrième phase de financement de la part du Groupe Banque TD (la TD). Cela représente la cinquième année d’investissement de la part de la TD, qui soutient Projet New Acre depuis son lancement.



Chaque nouvel acre de projet offre de nombreux avantages aux collectivités. Il leur permet notamment de bâtir leur résilience face aux conditions météorologiques exceptionnelles, telles que les inondations, la sécheresse et les chaleurs intenses. Les retombées positives à long terme de ces projets contribuent de manière importante aux efforts déployés globalement pour atténuer les effets du changement climatique et renverser la perte de biodiversité. Le soutien financier apporté à Projet New Acre permet aux agriculteurs et agricultrices travaillant avec ALUS de créer, d’améliorer, de gérer et d’entretenir des solutions fondées sur la nature, notamment des haies brise-vent, des bandes riverainess et bien plus encore. Il s’agit de solutions locales à des défis mondiaux.

« Nous sommes fiers de continuer à soutenir le Projet New Acre d’ALUS, qui vise à améliorer la qualité de l’environnement grâce à des solutions fondées sur la nature, mises en œuvre par des agriculteurs canadiens, a déclaré Joshua Cayer, directeur, Philanthropie, durabilité et citoyenneté d’entreprise, Groupe Banque TD. « Par l’entremise de la promesse TD Prêts à agir, nous nous employons à soutenir des projets communautaires novateurs qui contribuent à créer un accès équitable aux espaces verts, tout en offrant des avantages sociaux et économiques inestimables aux collectivités et aux personnes qui y vivent. »

En finançant Projet New Acre, la TD soutient le travail d’ALUS qui vise à créer un environnement rural dynamique, à renverser la perte d’espaces naturels et à reboiser les collectivités du Canada. À ce jour, la TD a financé 665 acres de projets, soit la plantation de 35 000 arbres et près de 10 000 arbustes indigènes, auxquels d’autres projets viendront s’ajouter. Ceux-ci contribuent à la biodiversité locale et fournissent des services écologiques qui se traduisent en valeur économique pour les collectivités.

En 2023, la TD a apporté son soutien à 115 acres de projets écologiques dans les collectivités rurales. Depuis 2018, le soutien de la TD a contribué à la réalisation de projets dans 13 collectivités des provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec. Dans ces cinq provinces, les collectivités ALUS, en collaboration avec les agriculteurs et agricultrices locaux, élaborent des solutions ciblées, locales et axées sur le marché de façon à surmonter les défis de gestion environnementale sur les propriétés agricoles.

« À sa cinquième année, la collaboration avec la TD est aujourd’hui aussi importante pour Projet New Acre et ALUS qu’elle l’était en 2018. Grâce à un soutien constant comme celui de la TD, ALUS peut continuer à accroître son éventail de projets qui visent à séquestrer le carbone, à ralentir l’érosion ainsi qu’à capturer et à stocker les nutriments en milieu agricole », explique Katherine Balpataky, directrice principale des partenariats corporatifs chez ALUS.

Solution innovante et précieuse aux crises climatiques et en matière de biodiversité, Projet New Acre et ALUS constituent une offre de premier plan sur le marché : un réseau d’agriculteurs et agricultrices qui mettent en place des projets environnementaux. Les agriculteurs et agricultrices continuent d’adhérer au programme ALUS de leur région, parce que ce programme leur donnent les moyens d’apporter des solutions, en leur fournissant les outils et les ressources nécessaires pour préserver l’environnement au profit de leurs collectivités et des générations futures.

À propos d’ALUS et Projet New Acre

ALUS est une organisation caritative nationale qui offre de l’expertise, des ressources et un soutien financier direct à un réseau de 38 collectivités à travers six provinces où plus de 1 600 productrices et producteurs agricoles instaurent et conservent des solutions fondées sur la nature sur leurs terres. C’est ainsi qu’ils produisent des services écosystémiques qui contribuent à lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité, au bénéfice des collectivités et des générations futures. Des projets tels des zones humides, des haies brise-vent, des bandes riveraines, des habitats fauniques, des pratiques agricoles adaptatives et autres solutions écologiques permettent d’assainir l’eau, d’accroître la biodiversité, de séquestrer le carbone, de contrer l’érosion, d’atténuer les effets des inondations et des sécheresses et de créer des habitats pour les pollinisateurs et la faune afin de renforcer la résilience climatique.

Projet New Acre, livré par ALUS, permet aux entreprises d'investir dans des solutions fondées sur la nature en milieu agricole afin de générer des retombées environnementales, économiques et sociales positives dans les collectivités où elles opèrent, un acre à la fois. En investissant avec Projet New Acre, les organisations peuvent allouer des capitaux de manière stratégique et personnaliser leur impact. Chaque investissement avec Projet New Acre génère des résultats tangibles, fiables et mesurables.

Pour en savoir plus, consultez ALUS.ca et NewAcre.org.

