BBS-Bioactive Bone Substitutes – Sisäpiiritieto: Yhtiö antaa lisätietoa CE-merkintäprosessin etenemisestä liittyen laatujärjestelmän hyväksyntään – lääkelaitoksen konsultaatio alkaa 21.11.2023

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n ("BBS") on 2.11.2023 saanut valvolta viranomaiselta tiedon, että laatujärjestelmän lopullisen hyväksynnän odotetaan tulevan noin kuukauden sisällä, mikä on aiempaa arviota (maalis-toukokuussa 2024) aiemmin. Yhtiö on lisäksi jo saanut viranomaisilta ennakkoon kommentoitavakseen laatujärjestelmän sertifikaatin.

Odotettavissa olevan laatujärjestelmän hyväksynnän jälkeen edessä on tuotehyväksyntä, jonka osa on lääkelaitoksen konsultaatio. Valvova viranomainen on 2.11.2023 kertonut yhtiölle, että konsultaatio alkaa 21.11.2023. Fimean kanssa tehtävä konsultaatio on osa virallista CE-merkintäprosessia ja kestää yhtiön arvion mukaan 3-7 kuukautta.

Yhtiön näkemys CE-merkinnän kokonaisaikataulusta on ennallaan. Yhtiö odottaa edelleen viranomaisten päätöstä ensimmäisen tuotteensa CE-merkintähakemuksen hyväksynnästä vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

ARTEBONE® Pasten matka kohti kaupallistamista (päivitetty)

Vaihe Toimenpide Status Tuotekehitys







Prekliiniset eläinkokeet Tehty Toimivuus- ja tehokkuuskokeet Tehty Kliininen koe Tehty CE-merkintä







































CE-merkintähakemuksen jättäminen Tehty Laatujärjestelmän hyväksyntä (päivitetty) Pääosin tehty 1. tarkastuskäynti Tehty 2. tarkastuskäynti Tehty Lisätarkastuskäynti Tehty Täydentävät toimenpiteet Suunnitelma hyväksytty Tuotehyväksyntä Käsittelyssä Tuoteluokitus Tehty Lääkelaitoksen konsultaatio (päivitetty) Alkaa 21.11.2023 Tuotantolinjat ja linjojen sertifiointi Pääosin tehty CE-merkintä Odotetaan vuoden 2024 toisella neljänneksellä Kaupallistaminen



Alustava kaupallistaminen Käynnistetty Laaja kaupallistaminen Valmistelussa





Aiemmin julkistetut tiedotteet liittyen CE-merkintähakemukseen

13.9.2023 Sisäpiiritieto: Suunnitelma lisätoimenpiteiden tekemiseksi hyväksytty – yhtiö päivittää näkymiään CE-merkinnän hyväksynnän aikataulusta

31.8.2023 Sisäpiiritieto - Sisäpiiritieto: Valvova viranomainen toimittanut lisätarkastuskäynnin loppuraportin

26.5.2023 Sisäpiiritieto - ARTEBONE® Pasten tuoteluokituksesta positiivinen päätös, laatujärjestelmäprosessin aikataulua tullaan päivittämään

27.3.2023 Sisäpiiritieto: Valvova viranomainen toimittanut toisen tarkastuskäynnin loppuraportin, CE-merkintäprosessi voi jatkua ja hyväksyntää odotetaan edelleen vuoden 2023 aikana

30.12.2022 Sisäpiiritieto: BBS päivittää arviota ARTEBONE® Paste -luuntäytekorvikkeen CE-merkinnän aikataulusta

18.11.2022 Sisäpiiritieto: Valvovan viranomaisen ensimmäinen tarkastuskäynti päättynyt, CE-merkintäprosessi voi jatkua suunnitelman mukaisesti

9.3.2022 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj on jättänyt viranomaisille Artebone-luuntäytekorvikkeen CE-merkintähakemuksen





