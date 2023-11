Congrès NASS 2023 aux Etats-Unis : système VEOS

Communiqué de presse Ecully, le 2 novembre 2023 –18h30





Bon accueil du système VEOS

lors du congrès NASS 2023 aux Etats-Unis

Progression des ventes en France

Le Groupe Spineway spécialiste des implants innovants pour le traitement des pathologies sévères de la colonne vertébrale (rachis), est heureux d’annoncer que son système de fixation vertébrale postérieure VEOS a reçu un excellent accueil de la part des professionnels du secteur implants du rachis, lors du congrès de la North American Spine Society (NASS) à Los Angeles en octobre dernier1.

En effet, au cours de cet évènement, le Groupe a reçu de nombreuses marques d’intérêt pour son système de fixation VEOS, qui a obtenu l’autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA), et nouer des contacts avec de potentiels partenaires américains pour sa diffusion aux USA. Cette plateforme innovante offre aux chirurgiens du rachis une modularité unique puisque l’organisation rationnelle des kits implants et d’instruments leur permet de réaliser de nombreux types d’interventions avec ce seul système, que ce soit en chirurgie ouverte ou mini-invasive (MIS).

Pour rappel, la gamme VEOS fait partie des produits Distimp2 qui représentent désormais une part significative des ventes du Groupe en France. Sur les neuf premiers mois de 2023, les ventes Distimp en France ont ainsi progressé de 45% par rapport à 2022, principalement portées par le succès rencontré de la gamme VEOS auprès de nombreux établissements de soins français, dont plusieurs Centres Hospitaliers Universitaires (CHU).

Cette tendance devrait se poursuivre avec le démarrage des ventes de la gamme VEOS en Espagne avant la fin de l’année 2023.

Fort de ces premières avancées positives, Spineway va poursuivre ses développements et confirme son ambition de devenir un acteur innovant en France et à l’international, leader dans les traitements moins invasifs du rachis.

10 novembre 2023 : Assemblée Générale Extraordinaire

Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d’implants et d’ancillaires (instruments) chirurgicaux innovants destinés à traiter les pathologies sévères de la colonne vertébrale.

Spineway dispose d’un réseau mondial de plus de 50 distributeurs indépendants et réalise 90% de son CA à l’export.

Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le label OSEO Excellence depuis 2011 et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône Alpes Politique dépôt de brevets (2013) – Labellisée Talent INPI (2015).

