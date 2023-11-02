eXp Realty 公布了与 HomeHunter 的创新合作伙伴关系，以简化国际房产搜索

贝灵汉，华盛顿州, Nov. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ® 被誉为“全球最以销售代理商为中心的房地产经纪公司”，是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心子公司，今日宣布与 HomeHunter 结成新型合作伙伴关系。HomeHunter 是一个创新的网络应用程序，旨在为欧洲、中东、南非、印度、澳大利亚和新西兰的消费者改进房产搜索流程。

HomeHunter 由 WikiRealty 提供支持，超越了传统搜索工具，为轻松搜索全球房产提供一个个性化、全面且集中的平台。它超越了个人搜索的限制，简化找房的过程，汇聚了众多国际平台的数据。它还有一个直观的书签功能，用户只需点击一下，就可以保存来自不同地区和平台中自己喜欢的房产，并根据用户搜索历史提供了一个精心挑选的房产建议列表。

eXp Realty 的创始人兼首席执行官 Glenn Sanford 表示：“HomeHunter 将凭借前所未有的机会成为全球房源数据的核心来源。”“能成为为我们的代理商提供这个工具的经纪公司，以改善其客户的房屋搜索体验，我们深感骄傲。这体现了我们致力于在全球范围内提升代理商的价值主张。通过为消费者简化购房流程，这个工具使 eXp Realty 的代理商能将更多的时间分配到产生收入的机会上。”

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc.(Nasdaq: EXPI) 是 eXp Realty®、Virbela® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是全球最大的独立房地产公司，拥有超过 89,000 家代理商，遍布美国、加拿大、英国、澳大利亚、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法国、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥伦比亚、西班牙、以色列、巴拿马、德国、多米尼加共和国、希腊、新西兰、智利、波兰和迪拜等地，并持续在国际上扩张。作为一家上市公司，eXp World Holdings 为房地产专业人士提供了独特的机会，可以通过实现生产目标和为整体公司增长做出贡献来获得股权奖励。eXp World Holdings 及其子公司提供了一整套经纪和房地产科技解决方案，包括其创新的住宅和商业经纪模式、专业服务、协作工具和个人发展。这家基于云技术的经纪公司由 Virbela 提供支持，这是一个深度社交和协作的沉浸式 3D 平台，使代理商联系更加紧密、效率更高。SUCCESS® Enterprises，以 SUCCESS® 杂志及其相关媒体资产为基础，成立于 1897 年，是一个领先的个人和专业发展品牌和出版公司。

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