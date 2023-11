Cellectis présentera des données préliminaires de l’essai NATHALI_01 et des résultats actualisés de l’essai BALLI_01 lors de la 65ème réunion annuelle de la American Society of Hematology (ASH)

NEW YORK, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth: ALCLS - Nasdaq: CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, a annoncé aujourd'hui que les résultats préliminaires de l'essai clinique NATHALI_01 évaluant UCART20x22 chez des patients atteints de lymphome non hodgkinien récidivant ou réfractaire (r/r NHL) et les résultats actualisés de l'essai clinique de phase I BALLI_01 évaluant UCART22 chez des patients atteints de leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B CD22+, récidivante ou réfractaire (r/r B-ALL), seront présentés lors du 65ème congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH 2023), qui se tiendra du 9 au 12 décembre 2023 à Diego (CA) et en ligne.



Les données seront présentées lors de deux sessions de posters :

Poster P2110:

Titre : Preliminary Results of Nathali-01: A First-in-Human Phase I/IIa Study of UCART20x22, a Dual Allogeneic CAR-T Cell Product Targeting CD20 and CD22, in Relapsed or Refractory (R/R) Non-Hodgkin Lymphoma (NHL)

Nom de la session : 704. Immunothérapies cellulaires : Phase précoce et thérapies expérimentales : Poster I

Présentateur: Dr. Jeremy Abramson (Massachusetts General Hospital Cancer Center)

Date et horaire : Samedi 9 décembre 2023 de 17h30 à 19h30 PT dans les Halls G-H du San Diego Convention Center.

Ce poster met en évidence les données suivantes :

au 1 er juillet 2023, 3 patients ont été recrutés et traités au niveau de dose (DL) 1 (50 millions de cellules) avec du produit fabriqué par Cellectis. Un syndrome de libération de cytokines (CRS) de grade 1 et 2 a été observé chez tous les patients et tous se sont résolus avec traitement.

juillet 2023, 3 patients ont été recrutés et traités au niveau de dose (DL) 1 (50 millions de cellules) avec du produit fabriqué par Cellectis. Un syndrome de libération de cytokines (CRS) de grade 1 et 2 a été observé chez tous les patients et tous se sont résolus avec traitement. Aucune neurotoxicité n’a été associée aux cellules effectrices immunitaires (ICANS) ou maladie du greffon contre l'hôte (GvHD) n'a été observée. Il n'y a pas eu de toxicité limitant la dose (DLT) pour UCART20x22, et il y a eu 1 DLT considéré comme liée à CLLS52 (alemtuzumab).

Tous les patients ont répondu au 28 ème jour, avec 1 réponse métabolique partielle et 2 réponses métaboliques complètes chez des patients qui avaient échoué à des thérapies antérieures par cellules CAR T CD19 autologues.

jour, avec 1 réponse métabolique partielle et 2 réponses métaboliques complètes chez des patients qui avaient échoué à des thérapies antérieures par cellules CAR T CD19 autologues. L’expansion de UCART20x22 a été corrélée à une augmentation des taux sériques de cytokines et de marqueurs inflammatoires, ainsi qu'à un syndrome respiratoire aigu.

Ces données initiales soutiennent la poursuite de l'étude clinique évaluant UCART20x22 dans le r/r NHL.





Poster P4847:

Titre : Updated Results of the Phase I BALLI-01 Trial of UCART22 Process 2 (P2), an Anti-CD22 Allogeneic CAR-T Cell Product Manufactured By Cellectis Biologics, in Patients with Relapsed or Refractory (R/R) CD22+ B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia (B-ALL)

Nom de la session : 704. Immunothérapies cellulaires : Phase précoce et thérapies expérimentales : Poster III

Présentateur : Dr. Nitin Jain (Université du Texas MD Anderson Cancer Center)

Date/heure : Lundi 11 décembre 2023 de 18h00 à 20h00 PT dans les Halls G-H du San Diego Convention Center

Ce poster met en évidence les données suivantes :

les études de comparabilité in vitro suggèrent que UCART22 Process 2 (P2) (fabriqué par Cellectis) est plus puissant que UCART22 Process 1 (P1) (fabriqué par une CDMO externe), et au 1 er juillet 2023, 3 patients ont été recrutés dans la première cohorte UCART22 P2 à DL2 (1 million cellules/kg).

juillet 2023, 3 patients ont été recrutés dans la première cohorte UCART22 P2 à DL2 (1 million cellules/kg). UCART22 P2 a été administré après la lymphodéplétion par fludarabine, cyclophosphamide et alemtuzumab (FCA) et a été bien toléré. Aucun DLT ni ICANS n'a été observé, et le CRS observé était de grade 1 ou 2.

Le taux de réponse préliminaire a été plus élevé (67%) à DL2 (1 million cellules/kg) avec UCART22 P2 (fabriqué par Cellectis) qu’à DL3 (5 millions cellules/kg) avec UCART22 P1 (fabriqué par un CDMO externe) où le taux de réponse préliminaire était de 50%.

Une expansion de UCART22 a été observée chez les patients répondeurs et a été corrélée à une augmentation des cytokines sériques et des marqueurs inflammatoires.

L'étude continue à recruter des patients à DL2i (2,5 millions cellules/kg) avec UCART22 P2.





