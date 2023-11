Un nouveau regroupement national pour tenir l'Église catholique romaine du Canada responsable de ses crimes sexuels

LONDON, Ontario, 02 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Outrage Canada est un groupe nouvellement formé de Canadiennes et de Canadiens qui s’engagent à tenir les dirigeants de l’Église catholique publiquement responsables des crimes d’abus sexuels passés et présents.



Selon Outrage Canada, les abus sexuels au sein de l'Église catholique romaine du Canada sont bien documentés avec le nombre croissant de causes civiles et criminelles qui font surface chaque année. Cependant, compte tenu de la réponse reçue jusqu'à présent, Outrage Canada semble que l'Église catholique romaine soit plus soucieuse d'éviter le scandale et protéger sa réputation plutôt que de mettre fin aux abus sexuels et faire prévaloir la justice pour les victimes.

Avec le lancement de son nouveau site web le 2 novembre, jour de la Commémoraison de tous les fidèles défunts, Outrage Canada, une organisation nationale, laïque et non partisane soulève la question : - Où est l’outrage? – en espérant que les Canadiennes et les Canadiens qui portent le même souci , y compris les catholiques pratiquants, se joindront à eux dans leur mission.

Outrage Canada veut la justice pour toutes les victimes d'abus et la mise en place de pratiques qui permettront d’empêcher que d’autres personnes soient maltraitées par l’Église catholique romaine.

« Tous les citoyens canadiens, y compris les membres du clergé, sont légalement tenus de signaler tout soupçon d'abus sexuel sur un enfant. » affirme la fondatrice Irène Deschênes. En tant que travailleuse sociale, Deschênes est consciente que «tous ceux qui exercent des fonctions professionnelles ou officielles en rapport direct avec des enfants doivent signaler tout soupçon de maltraitance s'il existe des motifs raisonnables de le faire ». (source : https://www.ontario.ca/fr/page/signalement-de-cas-denfants-victimes-de-mauvais-traitements-et-de-negligence)

Le droit canonique ne remplace pas le droit civil. Il n’y a AUCUNE exception dans la législation concernant les confessions. Le devoir de signaler les cas présumés doit aussi inclure le clergé.

Par conséquent, Outrage Canada exige que tout le clergé catholique soit légalement tenu de signaler les abus sexuels d’enfants – y compris les aveux obtenus par le biais de la confession – et qu’un centre national d’information indépendant soit mis en place par les législateurs fédéraux pour enquêter sur tous les crimes sexuels passés et actuels commis dans un milieu scolaire ou paroissial catholique.

Outrage Canada croit que si les Canadiennes et Canadiens se donnent la main, nous pouvons mettre fin aux abus sexuels au sein de l'Église catholique romaine et tenir l'Église responsable des crimes commis. Nous vous encourageons donc à vous informer sur cet enjeu national et à joindre le mouvement Outrage Canada en vous rendant sur le site web d’Outrage Canada afin de devenir membre.

Ensemble, nos voix indignées peuvent empêcher une nouvelle victimisation de nos compatriotes canadiens.