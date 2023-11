GENFIT présente ses avancées scientifiques et stratégiques au congrès international The Liver Meeting® 2023

GENFIT organise 3 événements clés dans l’ACLF lors de l’AASLD : Un ACLF Day destiné aux investisseurs et analystes, le 11 novembre 2023 Un Patient Advocacy Council Meeting , le 11 novembre 2023 Un ACLF Investigator Event , le 12 novembre 2023

Présentation détaillée des résultats intermédiaires de l’étude de Phase 3 ELATIVE ® évaluant élafibranor dans la PBC par Ipsen, partenaire de GENFIT, lors d’une séance orale late breaking le 13 novembre 2023

GENFIT présentera enfin de nouvelles données sur ses technologies de diagnostic dans la NASH1

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse) le 2 novembre 2023 – GENFIT (Nasdaq et Euronext : GNFT), société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie, annonce aujourd’hui la présentation de ses avancées scientifiques et stratégiques à l’occasion du Liver Meeting® 2023 de l’American Association for the Study of the Liver (AASLD), qui se déroulera à Boston (MA, États-Unis) du 10 au 14 novembre 2023.

GENFIT organise 3 évènements clés dans l’ACLF (Acute on Chronic Liver Failure) lors de l’AASLD

ACLF Day

GENFIT organisera un événement destiné aux investisseurs et analystes financiers le samedi 11 novembre 2023 à 12h30 (ET) à Boston (États-Unis) avec la participation des experts suivants :

Le Dr. Jennifer Lai (MD, MBA, FACP, hépatologue spécialisée dans la transplantation, de l’University of California, San Francisco (UCSF)) présentera l’état pathologique de l’ACLF, le parcours du patient et les besoins médicaux insatisfaits liés à la maladie ;

MM. Robert Stolper, Managing Principal et Pierre-Antoine André, Vice-Président d’IQVIA, présenteront l’opportunité commerciale que représente l’ACLF.

ACLF Investigator Event

GENFIT organisera un ACLF Investigator Event le dimanche 12 novembre 2023 à 18h30 (ET) au Hilton Boston Back Bay à Westminster (MA, États-Unis). Cet événement réunira chercheurs, investigateurs cliniques et autres professionnels de santé venant des États-Unis, de France, d’Allemagne et du Royaume-Uni.

Patient Advocacy Council Meeting

Deux sessions de Patient Advocacy Council auront lieu le samedi 11 novembre 2023. Les sujets qui seront discutés incluent le développement d’un plan d’engagement envers les patients centré spécifiquement sur l’ACLF, ainsi que d’autres initiatives visant, par exemple, à faciliter leur accès à des candidats-médicaments innovants via les essais cliniques, ou encore la prise en compte du point de vue des patients dans cette aire thérapeutique. Les participants incluent notamment le Dr. Jennifer Lai (MD, MBA, FACP) et le Global Liver Institute.

Présentation détaillée des résultats intermédiaires de l’étude de Phase 3 ELATIVE® évaluant élafibranor dans la PBC

Ipsen présentera dans le détail les résultats intermédiaires de l’étude de Phase 3 ELATIVE® à 52 semaines, évaluant élafibranor dans la cholangite biliaire primitive (PBC) lors d’une séance orale late breaker (Poster #484, lundi 13 novembre à 16h45 (ET)).

À la suite de cette présentation late-breaker, des résultats intermédiaires de l’étude de Phase 3 ELATIVE®, Ipsen organisera une conférence téléphonique destinée aux analystes et investisseurs, le mardi 14 novembre à 10h00 (ET) / 16h00 (CET). Cette session se déroulera en présence de Dr. Christopher Bowlus, Professeur Lena Valente et Chef du département de Gastroentérologie et Hépatologie à l’University of California Davis School of Medicine, qui interviendra dans la présentation late-breaker.

Présentations des technologies de GENFIT pour le diagnostic de la NASH

GENFIT présentera de nouvelles données sur ses technologies de diagnostic dans la NASH :

Performances de NIS2+™ et d’autres tests non invasifs dans la détection de la NASH « à risque » sur l’ensemble du spectre IMC (Indice de Masse Corporelle) (Poster #2089-A)

Impact de l’IMC sur NIS2+™ et d’autres tests non-invasifs usuels dans l’évaluation de la stéatose non alcoolique (Présentation orale de 15’ #238, Pr. Sven Francque)

Utilisation séquentielle de FIB-4 et NIS2+™ pour une détection précise de patients non-cirrhotiques atteint de NASH « à risque » lors du recrutement dans les essais cliniques dans la NASH (Poster of Distinction #2100-A) 2

NIS2-mice, une adaptation du test diagnostic clinique NIS2+™ pour la détection de NAS ≥4 & F ≥2 chez des souris obèses induit par le régime GAN, un modèle provoquant la NASH avec fibrose avancée confirmé par la biopsie (Poster #2082-A, en collaboration avec Gubra)





LabCorp Product Theater

Enfin, LabCorp, partenaire de Genfit pour la commercialisation de ses technologies diagnostiques, organisera un Product Theater présentant les données récentes de NIS4® et NIS2+™ et leur utilisation dans la gestion des patients, ainsi que dans les essais cliniques. Une présentation de 30 minutes aura lieu dans la salle des exposants du Plaza Level (Product Theater #2) avec le Dr. Stephen Harrison le 13 novembre de 13h30 à 14h (ET).

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital et dont les besoins médicaux restent largement insatisfaits. GENFIT est pionnier dans la recherche et le développement dans le domaine des maladies du foie avec une histoire riche et un héritage scientifique solide de plus de deux décennies. Aujourd’hui, GENFIT s’est construit un portefeuille de R&D diversifié et en pleine expansion composé de programmes aux stades de développement variés. La Société se focalise sur l’Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF). Sa franchise ACLF inclut cinq actifs en cours de développement : VS-01, NTZ, SRT-015, CLM-022 et VS-02-HE, basés sur des mécanismes d’action complémentaires s’appuyant sur des voies d’administration différentes. D’autres actifs ciblent d’autres maladies graves, telles que le cholangiocarcinome (CCA), le trouble du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (OA). L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à haut potentiel des stades précoces jusqu’aux stades avancés et dans la pré-commercialisation, a été démontrée avec le succès de l’étude de Phase 3 ELATIVE® à 52 semaines évaluant élafibranor dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d'une franchise diagnostique focalisée sur la Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH), anciennement la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et l’ammoniaque. GENFIT, installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, et en particulier des déclarations prospectives relatives à la performance clinique de ses technologies de diagnostic dans la NASH. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait », “pourrait” et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, en ce compris celles liées à la sécurité d’emploi des candidats-médicaments, au progrès, aux coûts et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires aux États Unis, en Europe et au niveau mondial concernant les candidats-médicaments et solutions diagnostiques, au succès commercial potentiel d’élafibranor s’il était approuvé par les autorités règlementaires, à la fluctuation des devises, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement. Ces aléas et incertitudes comprennent également ceux développés au chapitre 2 « Facteurs de Risques et Contrôle Interne » du Document d’Enregistrement Universel 2022 de la Société déposé le 18 avril 2023 auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui est disponible sur les sites internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf.org) et ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (« SEC »), dont le Document de Form 20-F déposé auprès de la SEC à la même date, et dans les documents et rapports consécutifs déposés auprès de l’AMF et de la SEC, incluant le Rapport Semestriel d’Activité et Financier au 30 juin 2023, ou rendus publics par ailleurs par la Société.



1 Lors du EASL Congress en 2023, après plusieurs années de discussion avec les parties prenantes concernées, il a été annoncé que la stéatose hépatique non alcoolique (NASH) s’appelle désormais la Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH). Par ailleurs, la stéatohépatite non alcoolique (NAFLD) s’appelle désormais la Metabolic dysfunctionassociated steatotic liver disease (MASLD). GENFIT aligne progressivement sa documentation avec cette nouvelle nomenclature ; il se peut que les deux termes apparaissent dans nos documents pendant cette période.

2 Poster identifié comme « Poster of Distinction ». Ces posters sont dans les premiers 5% des abstracts notés. Ils recevront une reconnaissance particulière dans la Poster Hall

