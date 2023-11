Le récepteur GNSS Geode de Juniper Systems est désormais disponible avec RTK

LOGAN, Utah, 03 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Juniper Systems, Inc. est ravi d’annoncer que son récepteur GNSS Geode™ GNS3M (multifréquences) prendra désormais en charge la capacité de positionnement fixe RTK Le récepteur Geode GNS3M permet aux utilisateurs de recueillir facilement des données GNSS en temps réel avec des options de précision sub-métrique (inférieure à 1 mètre), inférieure à 1 pied, décimétrique, et désormais centimétrique. Avec l’ajout du moteur RTK Hemisphere® GNSS Athena™, les utilisateurs du récepteur Geode auront accès à tous les niveaux de précisions topographiques de qualité professionnelle une fois la RTK activée. Cette plate-forme évolutive permet aux utilisateurs d’acheter le niveau de précision dont ils ont besoin sur le moment et d’augmenter le niveau de précision plus tard.



« La fonctionnalité RTK Fix augmente les capacités du récepteur Geode afin d’offrir à nos utilisateurs une flexibilité totale en matière de précision », déclare John Florio, chef de produits Geode chez Juniper Systems®. « Le récepteur Geode est le nec plus ultra en matière de précision GNSS flexible et évolutive, avec des niveaux de précisions sub-métriques (inférieurs à 1 mètre), inférieurs à 1 pied, décimétriques et désormais centimétriques disponibles pour les topographes, afin de s’adapter à leurs besoins en fonction du travail à effectuer. »

Le GNS3M offre une précision évolutive. Son antenne multifréquences prend en charge toutes les constellations sur les fréquences L1, L2 et L5. Le suivi des signaux multifréquences, associé aux services de correction en bande L Atlas, offre une précision allant jusqu’au décimètre. Avec une activation de la RTK, le récepteur Geode peut fournir une précision jusqu’à deux centimètres via l’utilisation d’un prestataire de services de réseau RTK. Cela permet d’utiliser le récepteur Geode dans des cas qui nécessitent le respect de certaines normes ou exigences en matière de précision à travers le monde, comme le respect des suggestions de précision GNSS de l’American Society of Civil Engineers (ASCE), comme indiqué dans leurs publications 38-22 et 75-22.

« Les professionnels de la topographie actuels ont besoin de flexibilité et de pouvoir fournir des données dans diverses plages de tolérance en fonction des exigences propres au projet », déclare Florio. « Ajouter la capacité de correction de réseau RTK permettra d’atteindre les niveaux de précision requis pour des projets de topographie sur des infrastructures majeures, aujourd’hui et à l’avenir. »

La licence RTK peut être activée au moment de l’achat d’un récepteur GNS3M multifréquences Geode, ou ajoutée à tout moment par la suite sur un récepteur GNS3M existant. L’activation multifréquences est requise pour la RTK. Les activations multifréquences et de la RTK sont facturées une fois. Les données de correction RTK sont accessibles via les prestataires de réseaux RTK locaux, régionaux et nationaux.

Le récepteur GNS3 Geode offre une connectivité toujours plus flexible et peut être utilisé avec des dispositifs Microsoft® Windows, Android™ et Apple® iPhone® et iPad®. Son design tout-en-un fait du récepteur GNS3 Geode un dispositif compact doté d’un seul bouton, pour une utilisation facile. Le port USB-C permet le transfert de données et une charge rapide, et le port pour antenne permet l’utilisation d’une antenne externe si vous le souhaitez.

Les récepteurs GNS3M multifréquences Geode et les activations RTK sont désormais disponibles via Juniper Systems et au sein de notre réseau de revendeurs partenaires.

À propos de Juniper Systems

Fondée en 1993, Juniper Systems, Inc. est l’un des principaux fabricants de tablettes ultra-robustes, d’ordinateurs de poche, de récepteurs GNSS, de logiciels de topographie et de solutions informatiques de terrain. Les professionnels utilisent les ordinateurs mobiles innovants de Juniper Systems dans les domaines des ressources naturelles, des services publics, de l’expertise géospatiale, de l’agriculture, de l’industrie, des chemins de fer, des mines et de l’armée. De plus, la marque HarvestMaster appartenant à l’entreprise propose des solutions pour des applications agricoles.

Juniper Systems possède son siège social à Logan, en Utah, aux États-Unis, et y emploie plus de 190 personnes, ainsi qu’au sein de son bureau dédié à la zone EMEA situé près de Birmingham, au Royaume-Uni. Elle a été reconnue à deux reprises comme l’une des entreprises à la croissance la plus rapide de l’État de la ruche et a reçu des prix de la part du cabinet d’études commerciales Comparably comme étant l’une des petites et moyennes entreprises américaines offrant la meilleure rémunération, le meilleur équilibre travail-vie privée et le meilleur bien-être des employés.

Rendez-vous sur notre site Internet https://junipersys.com .