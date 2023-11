3 november 2023 om 7.00 uur CET





Resultaten Solvay eerste negen maanden 2023

Sterke kasstroomgeneratie en aanhoudende marges in een zwakke vraagomgeving

Hoogtepunten

De netto-omzet in het derde kwartaal van 2023 daalde organisch met -20,3% ten opzichte van een record in het derde kwartaal van 2022, zoals verwacht door -15% lagere volumes (€-512 miljoen) in een zwakker macroklimaat en -5% lagere prijzen (€-188 miljoen) in een context van lagere grondstofkosten en energieprijzen. Op kwartaalbasis daalde de netto-omzet met 11% ten opzichte van het tweede kwartaal. De volumedaling had een brede basis in alle regio's en activiteiten.

in het derde kwartaal van 2023 daalde organisch met -20,3% ten opzichte van een record in het derde kwartaal van 2022, zoals verwacht door -15% lagere volumes (€-512 miljoen) in een zwakker macroklimaat en -5% lagere prijzen (€-188 miljoen) in een context van lagere grondstofkosten en energieprijzen. Op kwartaalbasis daalde de netto-omzet met 11% ten opzichte van het tweede kwartaal. De volumedaling had een brede basis in alle regio's en activiteiten. De structurele kostenbesparingen voor 9M 2023 bedroegen €63 miljoen, wat de totale besparingen sinds 2019 op €530 miljoen brengt.

voor 9M 2023 bedroegen €63 miljoen, wat de totale besparingen sinds 2019 op €530 miljoen brengt. De onderliggende EBITDA van €702 miljoen in Kw3 2023 daalde organisch met -18,5% ten opzichte van een record in Kw3 2022 als gevolg van lagere volumes, deels gecompenseerd door €36 miljoen aan positieve nettoprijzen en €41 miljoen aan lagere vaste kosten. De EBITDA van €2 331 miljoen over negen maanden is organisch slechts 1% lager dan in 2022, een duidelijke indicatie dat het sterke historische momentum van prijszetting en kostendiscipline behouden blijft.

van €702 miljoen in Kw3 2023 daalde organisch met -18,5% ten opzichte van een record in Kw3 2022 als gevolg van lagere volumes, deels gecompenseerd door €36 miljoen aan positieve nettoprijzen en €41 miljoen aan lagere vaste kosten. De EBITDA van €2 331 miljoen over negen maanden is organisch slechts 1% lager dan in 2022, een duidelijke indicatie dat het sterke historische momentum van prijszetting en kostendiscipline behouden blijft. De onderliggende EBITDA-marge van 25,6% in Kw3 2023 bleef op peil ten opzichte van Kw3 2022 ondanks lagere volumes, terwijl de EBITDA-marge over negen maanden van 25,9% +1,3 punten hoger is, voornamelijk als gevolg van positieve nettoprijszetting en kostendiscipline.

van 25,6% in Kw3 2023 bleef op peil ten opzichte van Kw3 2022 ondanks lagere volumes, terwijl de EBITDA-marge over negen maanden van 25,9% +1,3 punten hoger is, voornamelijk als gevolg van positieve nettoprijszetting en kostendiscipline. De onderliggende nettowinst bedroeg €340 miljoen in Kw3 2023 ten opzichte van €509 miljoen in Kw3 2022.

bedroeg €340 miljoen in Kw3 2023 ten opzichte van €509 miljoen in Kw3 2022. Een vrije kasstroom van €346 miljoen in Kw3 2023 resulteerde in een totaal van € 1 027 miljoen over negen maanden van 2023 en een vrijekasstroomomrekeningsratio van 39,4%.

van €346 miljoen in Kw3 2023 resulteerde in een totaal van € 1 027 miljoen over negen maanden van 2023 en een vrijekasstroomomrekeningsratio van 39,4%. Het ROCE bedroeg 15,2%, ongeveer in lijn met het derde kwartaal van 2022.

bedroeg 15,2%, ongeveer in lijn met het derde kwartaal van 2022. Verdere versterking van de balans met een onderliggende nettoschuld van €2,8 miljard, waardoor de hefboom een historisch laag niveau van 0,9x bereikt.

met een onderliggende nettoschuld van €2,8 miljard, waardoor de hefboom een historisch laag niveau van 0,9x bereikt. Zoals uitgelegd op pagina 2 heeft de raad van bestuur een interim-dividend goedgekeurd van €1,62 bruto per aandeel, in lijn met het historische interim-dividendbeleid, dat Solvay nv zal uitkeren op 17 januari 2024.

Derde kwartaal Negen maanden Onderliggend, in mln € 2023 2022 % joj % organisch 2023 2022 % joj % organisch Netto omzet 2 747 3 609 -23,9% -20,3% 9 001 10 141 -11,2% -9,6% EBITDA 702 917 -23,5% -18,5% 2 331 2 493 -6,5% -1,2% EBITDA-marge 25,6% 25,4% +0,1pp - 25,9% 24,6% +1,3pp - Vrije kasstroom 346 452 -23,4% - 1 027 924 +11,1% - Vrije kasstroom-omrekeningsratio (LTM) 39,4% 36,8% +2,6pp - 39,4% 36,8% +2,6pp - ROCE (LTM) 15,2% 15,4% -0,2pp - 15,2% 15,4% -0,2pp -





Ilham Kadri, CEO

"Dit kwartaal markeert de laatste verslagperiode voor het 160 jaar oude Solvay in zijn huidige vorm, nu we ons voorbereiden op de opsplitsing in twee gerespecteerde marktleiders. Ik ben erg trots op wat onze teams ook dit kwartaal weer hebben bereikt, met positieve nettoprijzen en extra kostenbesparingen die hebben geleid tot hogere EBITDA-marges en kasstroomgeneratie in een context van een zwakke vraag. Het is duidelijk dat we nu op alle fronten een sterker bedrijf zijn. Met onze nieuwe management- en directieteams op hun plaats en het hoogste niveau van betrokkenheid van mensen in de afgelopen 5 jaar (76%), zijn we goed uitgerust om te beginnen aan een nieuwe reis vol onbenutte mogelijkheden, met meer focus en een opwindende toekomst voor iedereen."

Vooruitzichten voor 2023

Gezien het huidige volumemomentum herbevestigen we onze verwachtingen voor het hele jaar, aan de onderkant van de eerdere EBITDA-richtlijnen.

Registreer u hier voor de webcast Link naar financieel verslag

Bijlages