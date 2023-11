Ehituslepingu sõlmimine (Golden Gate büroohoone Tallinnas)

Nordecon AS ja US Real Estate´i poolt arendatava Golden Gate büroohoone omanikettevõte Rotermann Pluss OÜ sõlmisid töövõtulepingu Tallinnasse, aadressile Ahtri 6 rajatava büroohoone projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks. Kuue maapealse ja kahe maa-aluse korrusega Golden Gate büroohoone brutopindala on ca 19 500 m2, sh 102 parkimiskohta. Hoone esimesele korrusele on kavandatud kaubanduspinnad ja restoranid koos väliterrassidega, ülemistele korrustele A-klassi büroopinnad. Parkimine on viidud maa alla ja hoone katusele luuakse roheterrass. Golden Gate büroohoone ehitatakse liginullenergiahoonena ning vastavalt LEED Gold keskkonnasertifikaadile.

Lepinguliste tööde kogumaksumuseks on 23,5 miljonit eurot ilma käibemaksuta ja tööd lõppevad 2025. aasta kevadel.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2022. aasta konsolideeritud müügitulu oli 323 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 570 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.