Persbericht

Gereglementeerde informatie

Voorwetenschap

Solvay kondigt toekomstige raad van bestuur aan voor nieuwe onafhankelijke SYENSQO

Diverse, ervaren raad van bestuur met uitzonderlijke leiders die bij uitstek geschikt zijn om te mikken op groei en waardecreatie

Benoemingen gaan in na voltooiing van geplande splitsing

Brussel, 3 november, 2023

Solvay kondigt vandaag de toekomstige Raad van Bestuur van SYNESQO aan, die van kracht wordt na de geplande splitsing van Solvay in twee bedrijven, die volgens plan voltooid zal zijn in december 2023.

Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay: "We zijn verheugd dat we een groep bestuurders van wereldklasse hebben gevonden die samen uitgebreide expertise brengen op het vlak van leiderschap, innovatie, business development en institutionele relaties. Dit sluit aan bij de missie van de onderneming en brengt nieuwe perspectieven en een diep engagement om meerwaarde te creëren voor de aandeelhouders. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Raad van Bestuur efficiënt zal samenwerken met het managementteam om SYENSQO de toekomst in te stuwen als leider op het vlak van innovatie en klantgerichtheid. Ze zullen baanbrekende technologieën ontdekken die de grenzen zullen verleggen van wat mogelijk is op het vlak van materialen en consumententoepassingen."

Rosemary Thorne, toekomstig voorzitter van de Raad van Bestuur van SYENSQO: "Solvay heeft sinds de oprichting van het bedrijf in de voorhoede van de industrie gestaan, altijd met een niet aflatende passie voor menselijke vooruitgang. Ik wil Nicolas Boël bedanken voor zijn bijdrage aan dit succes gedurende de twaalf jaar dat hij voorzitter was. De Raad van Bestuur die we vandaag hebben onthuld, is een bewijs van diversiteit, inclusie en globalisering. Ze vertegenwoordigt de voetafdruk van onze klanten - waaronder 7 nationaliteiten, 60% vrouwen en één vrouwelijke bestuurder uit de VS - met tientallen jaren complementaire ervaring in bestuur, financiën, industrie, innovatie, duurzaamheid en talentmanagement. Hun gecombineerde competentie past bij de noden van het toekomstige SYENSQO en ik kijk ernaar uit om samen met mijn bestuurders te werken aan de vele opportuniteiten die we voor het bedrijf zien om technologieën en oplossingen te creëren die een duurzamere wereld mogelijk maken."

Dr. Ilham Kadri, toekomstig CEO en lid van de Raad van Bestuur van SYENSQO: "Ik ben verheugd om samen te werken met Rosemary Thorne en de andere leden van deze deskundige Raad, die de diversiteit van onze wereldwijde stakeholders vertegenwoordigt. Ik kijk vandaag ook met ontroering en dankbaarheid terug op het mandaat van Nicolas Boël. Onder zijn wijze leiding heeft de harmonieuze samenwerking tussen het Uitvoerend Comité en de Raad van Bestuur van Solvay mijn team en mij in staat gesteld de Groep opnieuw uit te vinden, superieure financiële resultaten neer te zetten en de ambitieuze One Planet-doelstellingen uit te voeren, die de basis legden voor de oprichting van twee bedrijven en voor de ontplooiing van SYENSQO naar een mooie toekomst van groei en waardecreatie. "

De Raad van Bestuur van SYENSQO zal bestaan uit 10 leden, waaronder 6 onafhankelijke leden, 3 leden die referentieaandeelhouder Solvac vertegenwoordigen en de CEO van het bedrijf. Ze hebben diepgaande expertise in gespecialiseerde industrieën, internationale bedrijfsactiviteiten, risicobeheer, corporate governance, financiën en duurzame technologie.

De volgende personen zullen zetelen in de Raad van Bestuur van SYENSQO:

Rosemary Thorne , 71 jaar, wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van SYENSQO en van het Comité Financiën. Ze is momenteel onafhankelijk bestuurder van de Raad van Bestuur van Solvay, benoemd in 2014, en voorzitter van het Auditcomité van de Raad van Bestuur. Ze is ook Onafhankelijk Bestuurder in de Raad van Bestuur van Merrill Lynch International (VK), een dochteronderneming van Bank of America, waar ze voorzitter is van het Auditcomité. Mevrouw Thorne heeft tientallen jaren ervaring in financieel leiderschap in een groot aantal sectoren. Ze was eerder Chief Financial Officer bij J. Sainsbury, destijds de grootste supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk, Bradford & Bingley en Ladbrokes. Mevrouw Thorne zat eerder als onafhankelijk bestuurder in de raden van bestuur van Royal Mail Group, Cadbury Schweppes, Santander UK, First Global Trust Bank en Smurfit Kappa Group.





, 71 jaar, wordt voorzitter van de Raad van Bestuur van SYENSQO en van het Comité Financiën. Ze is momenteel onafhankelijk bestuurder van de Raad van Bestuur van Solvay, benoemd in 2014, en voorzitter van het Auditcomité van de Raad van Bestuur. Ze is ook Onafhankelijk Bestuurder in de Raad van Bestuur van Merrill Lynch International (VK), een dochteronderneming van Bank of America, waar ze voorzitter is van het Auditcomité. Mevrouw Thorne heeft tientallen jaren ervaring in financieel leiderschap in een groot aantal sectoren. Ze was eerder Chief Financial Officer bij J. Sainsbury, destijds de grootste supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk, Bradford & Bingley en Ladbrokes. Mevrouw Thorne zat eerder als onafhankelijk bestuurder in de raden van bestuur van Royal Mail Group, Cadbury Schweppes, Santander UK, First Global Trust Bank en Smurfit Kappa Group. Dr. Ilham Kadri , 54 jaar, wordt Chief Executive Officer en lid van de Raad van Bestuur van SYENSQO. Dr. Kadri heeft met succes de ommekeer van Solvay geleid sinds 2019, met een dubbelcijferige EBITDA-groei en 18 opeenvolgende kwartalen van positieve vrije cashflow, het afbouwen van de balans en het bevorderen van een hogere betrokkenheid van het personeel. Tijdens haar mandaat heeft ze het Purpose van het bedrijf gelanceerd, de G.R.O.W.-strategie van de Groep gestuurd en de economische doelstellingen drie jaar vroeger dan gepland gehaald. Ze leidde het holistische Solvay One Planet duurzaamheidsprogramma, dat de CO2-reductiedoelstellingen van het Akkoord van Parijs overtrof. Dr. Kadri heeft uitgebreide leiderschapservaring in verschillende industrieën op vier continenten en bij toonaangevende industriële multinationals, waaronder Shell, UCB, Huntsman, Dow en Sealed Air. Voordat ze bij Solvay kwam, was ze CEO en President van Diversey in de Verenigde Staten, waar ze leiding gaf aan het herstel van de winstgevendheid van het bedrijf en de daaropvolgende verzelfstandiging en verkoop aan Bain Capital. Ze heeft twee non-profitorganisaties opgericht: het Solvay Solidariteitsfonds in België in 2020, dat meer dan 7000 gezinnen heeft gesteund die getroffen waren door Covid-19 en natuurrampen; en ze heeft in 2015 het ISSA Hygieia Network in de Verenigde Staten opgericht om vrouwen in de schoonmaakindustrie te helpen.





, 54 jaar, wordt Chief Executive Officer en lid van de Raad van Bestuur van SYENSQO. Dr. Kadri heeft met succes de ommekeer van Solvay geleid sinds 2019, met een dubbelcijferige EBITDA-groei en 18 opeenvolgende kwartalen van positieve vrije cashflow, het afbouwen van de balans en het bevorderen van een hogere betrokkenheid van het personeel. Tijdens haar mandaat heeft ze het Purpose van het bedrijf gelanceerd, de G.R.O.W.-strategie van de Groep gestuurd en de economische doelstellingen drie jaar vroeger dan gepland gehaald. Ze leidde het holistische Solvay One Planet duurzaamheidsprogramma, dat de CO2-reductiedoelstellingen van het Akkoord van Parijs overtrof. Dr. Kadri heeft uitgebreide leiderschapservaring in verschillende industrieën op vier continenten en bij toonaangevende industriële multinationals, waaronder Shell, UCB, Huntsman, Dow en Sealed Air. Voordat ze bij Solvay kwam, was ze CEO en President van Diversey in de Verenigde Staten, waar ze leiding gaf aan het herstel van de winstgevendheid van het bedrijf en de daaropvolgende verzelfstandiging en verkoop aan Bain Capital. Ze heeft twee non-profitorganisaties opgericht: het Solvay Solidariteitsfonds in België in 2020, dat meer dan 7000 gezinnen heeft gesteund die getroffen waren door Covid-19 en natuurrampen; en ze heeft in 2015 het ISSA Hygieia Network in de Verenigde Staten opgericht om vrouwen in de schoonmaakindustrie te helpen. Julian Waldron , 59 jaar, wordt voorzitter van het Auditcomité. Hij is momenteel Deputy Executive Chairman van de Albea Group, een wereldwijd verpakkingsbedrijf voor schoonheids- en verzorgingsproducten met 35 vestigingen in Europa, Azië en Amerika. De heer Waldron heeft senior leidinggevende functies bekleed bij verschillende toonaangevende beursgenoteerde bedrijven in industriële, technologische en dienstensectoren en brengt een schat aan expertise mee op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Voordat hij in 2022 bij Albea in dienst trad, was hij drie jaar lang Chief Financial Officer van Suez, nadat hij eerst Chief Financial Officer en vervolgens Chief Operating Officer van Technip was geweest. Hij begon zijn carrière bij UBS Warburg waar hij 14 jaar werkte. De heer Waldron was ook onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van Financiën, Risico en Investeringen bij Carbon Clean, een particulier bedrijf dat zich richt op het afvangen van kooldioxide om net zero te bereiken.





, 59 jaar, wordt voorzitter van het Auditcomité. Hij is momenteel Deputy Executive Chairman van de Albea Group, een wereldwijd verpakkingsbedrijf voor schoonheids- en verzorgingsproducten met 35 vestigingen in Europa, Azië en Amerika. De heer Waldron heeft senior leidinggevende functies bekleed bij verschillende toonaangevende beursgenoteerde bedrijven in industriële, technologische en dienstensectoren en brengt een schat aan expertise mee op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Voordat hij in 2022 bij Albea in dienst trad, was hij drie jaar lang Chief Financial Officer van Suez, nadat hij eerst Chief Financial Officer en vervolgens Chief Operating Officer van Technip was geweest. Hij begon zijn carrière bij UBS Warburg waar hij 14 jaar werkte. De heer Waldron was ook onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van Financiën, Risico en Investeringen bij Carbon Clean, een particulier bedrijf dat zich richt op het afvangen van kooldioxide om net zero te bereiken. Heike Van de Kerkhof , 60 jaar, wordt voorzitter van het Benoemingscomité. Ze is momenteel lid van de Raad van Bestuur van OCI N.V. Mevrouw Van de Kerkhof heeft meer dan 30 jaar ervaring in de chemische, olie & gas- en materiaalindustrie en heeft wereldwijd diverse leidinggevende functies bekleed. Van 2020 tot 2023 was zij Chief Executive Officer van Archroma Management, een wereldwijd bedrijf in speciale chemicaliën. Tijdens haar termijn voltooide ze met succes de transformerende overname van Huntsman's Textile Effects business. Voor haar rol bij Archroma was mevrouw Van de Kerkhof Vice President Lubricants, Western Hemisphere bij BP en bekleedde ze functies bij Castrol, The Chemours Company en Neste Corporation. Ze bekleedde ook verschillende leidinggevende functies bij DuPont gedurende 18 jaar.





, 60 jaar, wordt voorzitter van het Benoemingscomité. Ze is momenteel lid van de Raad van Bestuur van OCI N.V. Mevrouw Van de Kerkhof heeft meer dan 30 jaar ervaring in de chemische, olie & gas- en materiaalindustrie en heeft wereldwijd diverse leidinggevende functies bekleed. Van 2020 tot 2023 was zij Chief Executive Officer van Archroma Management, een wereldwijd bedrijf in speciale chemicaliën. Tijdens haar termijn voltooide ze met succes de transformerende overname van Huntsman's Textile Effects business. Voor haar rol bij Archroma was mevrouw Van de Kerkhof Vice President Lubricants, Western Hemisphere bij BP en bekleedde ze functies bij Castrol, The Chemours Company en Neste Corporation. Ze bekleedde ook verschillende leidinggevende functies bij DuPont gedurende 18 jaar. Matti Lievonen , 64 jaar, wordt voorzitter van het Remuneratiecomité. Hij is momenteel onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur van Solvay, benoemd in 2017. De heer Lievonen is een beproefd kaderlid in de energie-, bosbouw-, energie- en automatiseringsindustrie met een uitgebreide ervaring in het leiden van bedrijven doorheen de klimaattransitie. Tot 2018 was hij meer dan tien jaar lang Voorzitter en Chief Executive Officer van Neste Corporation, een wereldwijde leider in hernieuwbare brandstoffen en chemicaliën van de volgende generatie. Tijdens zijn periode bij Neste, promootte de heer Lievonen met succes de ontwikkeling van schone brandstoffen evenals de Finse bio-economie-strategie in het bevorderen van hernieuwbare transportbrandstoffen. Hij is ook betrokken geweest bij organisaties als Fortum Board, SSAB, Nynäs AB, Ilmarinen en de HE Finnish Fair Foundation. Tot 2021 was de heer Lievonen ook voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortum. Hij is erkend voor zijn bewonderenswaardig leiderschap en expertise en ontving in 2016 een eredoctoraat in technologie van de Aalto University Schools of Technology.





, 64 jaar, wordt voorzitter van het Remuneratiecomité. Hij is momenteel onafhankelijk bestuurder in de Raad van Bestuur van Solvay, benoemd in 2017. De heer Lievonen is een beproefd kaderlid in de energie-, bosbouw-, energie- en automatiseringsindustrie met een uitgebreide ervaring in het leiden van bedrijven doorheen de klimaattransitie. Tot 2018 was hij meer dan tien jaar lang Voorzitter en Chief Executive Officer van Neste Corporation, een wereldwijde leider in hernieuwbare brandstoffen en chemicaliën van de volgende generatie. Tijdens zijn periode bij Neste, promootte de heer Lievonen met succes de ontwikkeling van schone brandstoffen evenals de Finse bio-economie-strategie in het bevorderen van hernieuwbare transportbrandstoffen. Hij is ook betrokken geweest bij organisaties als Fortum Board, SSAB, Nynäs AB, Ilmarinen en de HE Finnish Fair Foundation. Tot 2021 was de heer Lievonen ook voorzitter van de Raad van Bestuur van Fortum. Hij is erkend voor zijn bewonderenswaardig leiderschap en expertise en ontving in 2016 een eredoctoraat in technologie van de Aalto University Schools of Technology. Dr. Françoise de Viron , 68 jaar, niet-onafhankelijk Bestuurder, wordt voorzitster van het ESG-comité en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur. Ze is momenteel lid van de Raad van Bestuur van Solvay, benoemd in 2013. Mevrouw de Viron is een hoog aangeschreven academische thought leader en heeft uitgebreide ervaring in innovatie, R&D en kwalitatief onderzoek. Ze is professor emeritus aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en de Louvain School of Management van de UCL in België. Ze was academisch lid van verschillende groepen aan de UCL, waaronder het Center of Research Entrepreneurial Change and Innovative Strategies en het Interdisciplinary Group of Research in Socialization, Education and Training. Mevrouw de Viron was eerder voorzitter van AISBL EUCEN - het European Universities Continuing Education Network. Voor haar positie aan de universiteit was ze van 1985 tot 2000 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bij Tractebel S.A. (nu Tractebel-Engie).





, 68 jaar, niet-onafhankelijk Bestuurder, wordt voorzitster van het ESG-comité en vicevoorzitter van de Raad van Bestuur. Ze is momenteel lid van de Raad van Bestuur van Solvay, benoemd in 2013. Mevrouw de Viron is een hoog aangeschreven academische thought leader en heeft uitgebreide ervaring in innovatie, R&D en kwalitatief onderzoek. Ze is professor emeritus aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en de Louvain School of Management van de UCL in België. Ze was academisch lid van verschillende groepen aan de UCL, waaronder het Center of Research Entrepreneurial Change and Innovative Strategies en het Interdisciplinary Group of Research in Socialization, Education and Training. Mevrouw de Viron was eerder voorzitter van AISBL EUCEN - het European Universities Continuing Education Network. Voor haar positie aan de universiteit was ze van 1985 tot 2000 verantwoordelijk voor de ontwikkeling van toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie bij Tractebel S.A. (nu Tractebel-Engie). Roeland Baan , 66 jaar, wordt onafhankelijk bestuurder. Hij is momenteel President en Chief Executive Officer van Topsoe, een wereldwijd bedrijf in roestvrij staal dat genoteerd staat op de Finse beurs. Hij is ook voorzitter van de Supervisory Board van SBM Offshore NV. De heer Baan heeft uitgebreide ervaring in supply chain management, fusies en overnames, business development en operations management. Voordat hij in 2020 bij Topsoe kwam, was hij President en CEO van Outokumpu en bekleedde hij verschillende leidinggevende functies bij wereldwijde organisaties zoals Aleris International, ArcelorMittal en SHV NV. Hij werkte meer dan 16 jaar in verschillende functies bij Shell en woonde in Zuid-Amerika, Afrika en het Verenigd Koninkrijk.





, 66 jaar, wordt onafhankelijk bestuurder. Hij is momenteel President en Chief Executive Officer van Topsoe, een wereldwijd bedrijf in roestvrij staal dat genoteerd staat op de Finse beurs. Hij is ook voorzitter van de Supervisory Board van SBM Offshore NV. De heer Baan heeft uitgebreide ervaring in supply chain management, fusies en overnames, business development en operations management. Voordat hij in 2020 bij Topsoe kwam, was hij President en CEO van Outokumpu en bekleedde hij verschillende leidinggevende functies bij wereldwijde organisaties zoals Aleris International, ArcelorMittal en SHV NV. Hij werkte meer dan 16 jaar in verschillende functies bij Shell en woonde in Zuid-Amerika, Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Edouard Janssen , 45 jaar, wordt niet-onafhankelijk Bestuurder. Hij is momenteel Bestuurder in de Raad van Bestuur van Solvay, benoemd in 2021. Eerder dit jaar werd hij benoemd tot Chief Financial Officer van de D'Ieteren Groep, een Europese leider in distributiediensten voor de automobielsector. Janssen is ook lid van de Raad van Bestuur van Financière de Tubize en Union Financière Boël en medeoprichter en voorzitter van Trusted Family. De heer Janssen is actief in de academische wereld, als vicevoorzitter van de internationale adviesraad van de Solvay Brussels School of Economics and Management en in de adviesraad van de INSEAD HGIBS. Hij heeft expertise in financiën, strategie, ondernemerschap, bedrijfsbeheer, planning en marketing. Tussen 2019 en 2021 is hij Vice President strategie en fusies en overnames geweest bij Solvay en daarvoor was hij General Manager voor Noord- en Latijns-Amerika bij de Global Business Unit Aroma Performance van Solvay in de VS.





, 45 jaar, wordt niet-onafhankelijk Bestuurder. Hij is momenteel Bestuurder in de Raad van Bestuur van Solvay, benoemd in 2021. Eerder dit jaar werd hij benoemd tot Chief Financial Officer van de D'Ieteren Groep, een Europese leider in distributiediensten voor de automobielsector. Janssen is ook lid van de Raad van Bestuur van Financière de Tubize en Union Financière Boël en medeoprichter en voorzitter van Trusted Family. De heer Janssen is actief in de academische wereld, als vicevoorzitter van de internationale adviesraad van de Solvay Brussels School of Economics and Management en in de adviesraad van de INSEAD HGIBS. Hij heeft expertise in financiën, strategie, ondernemerschap, bedrijfsbeheer, planning en marketing. Tussen 2019 en 2021 is hij Vice President strategie en fusies en overnames geweest bij Solvay en daarvoor was hij General Manager voor Noord- en Latijns-Amerika bij de Global Business Unit Aroma Performance van Solvay in de VS. Dr. Mary Meaney , 51 jaar, wordt niet-onafhankelijk Bestuurder. Ze is momenteel lid van de Raad van Bestuur en van het Auditcomité van Groep Brussel Lambert NV. Ze is ook lid van de Raad van Bestuur en van het Remuneratiecomité van Beamery, het privébedrijf voor talentmanagement. Ze is lid van de Raad van Bestuur en van het Finance Committee van het Imperial College in Londen. Dr. Meaney brengt expertise mee in strategie, fusies en overnames en change management, die ze verwierf tijdens een 24-jarige carrière bij McKinsey. Ze was Senior Partner, zat in de aandeelhoudersraad van McKinsey en leidde McKinsey's wereldwijde organisatiepraktijk.





, 51 jaar, wordt niet-onafhankelijk Bestuurder. Ze is momenteel lid van de Raad van Bestuur en van het Auditcomité van Groep Brussel Lambert NV. Ze is ook lid van de Raad van Bestuur en van het Remuneratiecomité van Beamery, het privébedrijf voor talentmanagement. Ze is lid van de Raad van Bestuur en van het Finance Committee van het Imperial College in Londen. Dr. Meaney brengt expertise mee in strategie, fusies en overnames en change management, die ze verwierf tijdens een 24-jarige carrière bij McKinsey. Ze was Senior Partner, zat in de aandeelhoudersraad van McKinsey en leidde McKinsey's wereldwijde organisatiepraktijk. Nadine Leslie, 60 jaar, wordt onafhankelijk Bestuurder en zal werkzaam zijn in de Verenigde Staten. Ze is momenteel lid van de Raad van Bestuur van Provident Financial Services en niet-uitvoerend bestuurder van Seven Seas Water Corporation, een multinational op het gebied van water- en afvalwaterbehandeling. Ze zit ook in de Board of Trustees van Hackensack Meridian Health Network en is actief als strategisch adviseur voor civiel ingenieursbureau T&M Associates. Tijdens haar 22-jarige carrière bij Suez bekleedde mevrouw Leslie verschillende leidinggevende functies, waarvan de laatste die van Chief Executive Officer van Suez North America, tot 2022. Daarvoor was ze Executive Vice President Health & Safety.

De splitsing moet nog worden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Totdat de splitsing is voltooid, blijft de huidige Raad van Bestuur aan.

Bijlage