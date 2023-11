Persbericht

Gereglementeerde informatie

Voorwetenschap

Solvay kondigt toekomstige Raad van Bestuur aan voor nieuwe onafhankelijke SOLVAY

De raad bestaat uit een gevarieerde groep van ervaren leiders met wereldwijde industriële expertise, diepgaand strategisch en financieel inzicht en bewezen prestaties op het gebied van waardecreatie.

Benoemingen gaan in na voltooiing van geplande splitsing

Brussel, 3 november, 2023

Solvay kondigt vandaag de toekomstige Raad van Bestuur van SOLVAY aan, die van kracht wordt na de geplande splitsing van Solvay in twee bedrijven - SOLVAY en SYENSQO - die volgens plan voltooid zal zijn in december 2023.

Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay: "Ervoor zorgen dat we de juiste Raad van Bestuur hebben om de strategie van SOLVAY te bewerkstelligen en toe te zien op zijn ambitieuze doelstellingen was een topprioriteit toen we in 2022 aan het splitsingsproject begonnen. We bouwen voort op de succesvolle transformatie onder leiding van Dr. Ilham Kadri als CEO van de Groep - en ik wil haar formeel bedanken voor haar prestaties. De bestuurders die we vandaag aankondigen beschikken samen over de ervaring, het leiderschap, de onafhankelijkheid en de diversiteit die nodig zijn om SOLVAY te helpen voortbouwen op zijn solide fundamenten om een nieuw tijdperk van duurzame waardecreatie in te gaan. Het begeleiden van een 160 jaar oud bedrijf naar een CO2-neutrale wereld is een spannende en uitdagende taak, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we de juiste raad en het juiste team hebben om dit te doen, zodat SOLVAY in staat is om duurzame waarde te leveren voor de komende generaties."

Pierre Gurdjian, de toekomstige voorzitter van de Raad van Bestuur van SOLVAY: "Ik ben vereerd om de rol van voorzitter van de Raad van Bestuur op me te nemen bij dit historische nieuwe begin voor SOLVAY. Ik wil Nicolas Boël bedanken, die een cruciale rol heeft gespeeld in het succesvolle traject van de groep tijdens zijn twaalfjarige voorzitterschap. Samen met mijn medebestuurders kijken we ernaar uit om nauw samen te werken met Philippe Kehren en het leiderschapsteam om een toonaangevende speler op het gebied van essentiële chemicaliën te creëren in aantrekkelijke en veerkrachtige eindmarkten. Megatrends zoals hernieuwbare energie, resource-efficiëntie, duurzame hulpbronnen en demografie zullen SOLVAY boeiende kansen bieden om waarde te versterken door middel van groei en consolidatie. Mijn medebestuurders zijn bekwame leiders met een reputatie voor het leiden van organisaties die gericht zijn op operationele uitmuntendheid, en samen zullen we onze diepgaande kennis van de mensen, klanten en strategie van SOLVAY benutten om het bedrijf in de toekomst te begeleiden."

Het bestuur van SOLVAY zal bestaan uit 10 leden, waarvan 6 onafhankelijk zijn, 3 de referentieaandeelhouder Solvac vertegenwoordigen, en de CEO, met 6 nationaliteiten en 30% vrouwen. Samen beschikken ze over een schat aan expertise op gebieden zoals governance en strategische planning, de mondiale chemie- en industriële sectoren, corporate financieel management en zakelijke ontwikkeling.

De volgende personen zullen zitting nemen in de Raad van Bestuur van SOLVAY:

Pierre Gurdjian , 62 jaar oud, wordt Voorzitter van de Raad van Bestuur en Voorzitter van het comité financiën. Hij is momenteel een bestuurder van Solvay in zijn huidige samenstelling, aangesteld in 2022. Daarnaast zit hij in de Raad van Bestuur van UCB en Lhoist. Bovendien is hij Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel (ULB) en is actief betrokken bij diverse maatschappelijke projecten. Hij brengt uitgebreide ervaring op het gebied van leidinggeven, strategie, governance en maatschappelijke impact met zich mee. Voorheen heeft hij bijna drie decennia bij McKinsey & Company gewerkt, waarvan 13 jaar als senior partner. Hij was de Managing Partner van het kantoor voor België-Luxemburg en had internationale verantwoordelijkheid voor de Human Capital-praktijk van McKinsey in EMEA.





, 62 jaar oud, wordt Voorzitter van de Raad van Bestuur en Voorzitter van het comité financiën. Hij is momenteel een bestuurder van Solvay in zijn huidige samenstelling, aangesteld in 2022. Daarnaast zit hij in de Raad van Bestuur van UCB en Lhoist. Bovendien is hij Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vrije Universiteit Brussel (ULB) en is actief betrokken bij diverse maatschappelijke projecten. Hij brengt uitgebreide ervaring op het gebied van leidinggeven, strategie, governance en maatschappelijke impact met zich mee. Voorheen heeft hij bijna drie decennia bij McKinsey & Company gewerkt, waarvan 13 jaar als senior partner. Hij was de Managing Partner van het kantoor voor België-Luxemburg en had internationale verantwoordelijkheid voor de Human Capital-praktijk van McKinsey in EMEA. Philippe Kehren , 52 jaar oud, wordt Chief Executive Officer en lid van de Raad van Bestuur. Hij is momenteel President en Head of Sustainability van de globale businessunit Soda Ash & Derivatives bij Solvay. De heer Kehren is een industriële autoriteit met 30 jaar cross-functionele ervaring in meerdere managementfuncties. Hij heeft de afdeling natriumcarbonaat van Solvay getransformeerd en de wereldwijde leiderschapspositie versterkt, terwijl hij de energietransitie van het bedrijf heeft versneld. Hij trad in 2012 toe tot Solvay om de bedrijfsontwikkeling in Energy Services te leiden en leidde met succes de turnaround van de Europese natriumcarbonaatafdeling. Voordat hij bij Solvay kwam, bekleedde de heer Kehren verschillende managementfuncties bij Rhodia.





, 52 jaar oud, wordt Chief Executive Officer en lid van de Raad van Bestuur. Hij is momenteel President en Head of Sustainability van de globale businessunit Soda Ash & Derivatives bij Solvay. De heer Kehren is een industriële autoriteit met 30 jaar cross-functionele ervaring in meerdere managementfuncties. Hij heeft de afdeling natriumcarbonaat van Solvay getransformeerd en de wereldwijde leiderschapspositie versterkt, terwijl hij de energietransitie van het bedrijf heeft versneld. Hij trad in 2012 toe tot Solvay om de bedrijfsontwikkeling in Energy Services te leiden en leidde met succes de turnaround van de Europese natriumcarbonaatafdeling. Voordat hij bij Solvay kwam, bekleedde de heer Kehren verschillende managementfuncties bij Rhodia. Thomas Aebischer , 62 jaar oud, wordt Voorzitter van het Auditcomité. Hij is momenteel Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur bij Dormakaba, een toonaangevende leverancier van slimme en veilige toegangsoplossingen. Tot eerder dit jaar was hij voorzitter van de Auditcomité bij Quotient Limited. De heer Aebischer brengt een wereldwijd perspectief en ervaring op het gebied van financieel management, strategie en zakelijke ontwikkeling, grensoverschrijdende fusies en overnames, investeerdersrelaties, inkoop en informatietechnologie met zich mee. Onlangs heeft hij gediend als interim-CFO van Master Builders Solutions, een toonaangevende leverancier van bouwchemische producten. Van 2016 tot 2019 bekleedde hij de functie van EVP en CFO bij LyondellBasell en van 2021 tot 2022 werkte hij als CFO bij RWDC Industries, een biotechnologiebedrijf dat biopolymeermaterialen ontwikkelt. Daarvoor heeft de heer Aebischer bijna 20 jaar doorgebracht bij Holcim, waar hij in functies met toenemende verantwoordelijkheid heeft gediend voordat hij tot CFO werd benoemd. De heer Aebischer begon zijn carrière bij PwC, waar hij werkte als gecertificeerd accountant in Zürich, Oost-Europa en Hongkong.





, 62 jaar oud, wordt Voorzitter van het Auditcomité. Hij is momenteel Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur bij Dormakaba, een toonaangevende leverancier van slimme en veilige toegangsoplossingen. Tot eerder dit jaar was hij voorzitter van de Auditcomité bij Quotient Limited. De heer Aebischer brengt een wereldwijd perspectief en ervaring op het gebied van financieel management, strategie en zakelijke ontwikkeling, grensoverschrijdende fusies en overnames, investeerdersrelaties, inkoop en informatietechnologie met zich mee. Onlangs heeft hij gediend als interim-CFO van Master Builders Solutions, een toonaangevende leverancier van bouwchemische producten. Van 2016 tot 2019 bekleedde hij de functie van EVP en CFO bij LyondellBasell en van 2021 tot 2022 werkte hij als CFO bij RWDC Industries, een biotechnologiebedrijf dat biopolymeermaterialen ontwikkelt. Daarvoor heeft de heer Aebischer bijna 20 jaar doorgebracht bij Holcim, waar hij in functies met toenemende verantwoordelijkheid heeft gediend voordat hij tot CFO werd benoemd. De heer Aebischer begon zijn carrière bij PwC, waar hij werkte als gecertificeerd accountant in Zürich, Oost-Europa en Hongkong. Marjan Oudeman , 65 jaar oud, wordt Voorzitter van het Benoemingscomité. Ze zit momenteel in de Raad van Bestuur van Solvay in zijn huidige samenstelling, aangesteld in 2015. Daarnaast is ze lid van de Raden van Bestuur van KLM Royal Dutch Airlines, UPM-Kymmene Corporation en SHV Holdings NV, een particulier handelsconcern. Marjan Oudeman is een sterke industriële leider met een focus op strategie en bedrijfsontwikkeling, M&A en procesengineering. Ze heeft een ruime ervaring als uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurder van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven. Marjan Oudeman heeft een lange carrière gehad bij de Hoogovens Group, vervolgens de Corus Group en later Tata Steel Europe, waar ze deel uitmaakte van het Uitvoerend Comité en Directeur van de Divisie Strip Products was. Ze is ook lid geweest van het Uitvoerend Comité van AkzoNobel en Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Eerder heeft ze als niet-uitvoerend bestuurder gediend in de Raad van Bestuur van Equinor ASA, ABN AMRO NV, Aalberts NV, NLMK, NS NV, Concertgebouw en het Rijksmuseum, evenals als voorzitter van het Ronald McDonald Kinderfonds in Nederland.





, 65 jaar oud, wordt Voorzitter van het Benoemingscomité. Ze zit momenteel in de Raad van Bestuur van Solvay in zijn huidige samenstelling, aangesteld in 2015. Daarnaast is ze lid van de Raden van Bestuur van KLM Royal Dutch Airlines, UPM-Kymmene Corporation en SHV Holdings NV, een particulier handelsconcern. Marjan Oudeman is een sterke industriële leider met een focus op strategie en bedrijfsontwikkeling, M&A en procesengineering. Ze heeft een ruime ervaring als uitvoerend en niet-uitvoerend bestuurder van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven. Marjan Oudeman heeft een lange carrière gehad bij de Hoogovens Group, vervolgens de Corus Group en later Tata Steel Europe, waar ze deel uitmaakte van het Uitvoerend Comité en Directeur van de Divisie Strip Products was. Ze is ook lid geweest van het Uitvoerend Comité van AkzoNobel en Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Eerder heeft ze als niet-uitvoerend bestuurder gediend in de Raad van Bestuur van Equinor ASA, ABN AMRO NV, Aalberts NV, NLMK, NS NV, Concertgebouw en het Rijksmuseum, evenals als voorzitter van het Ronald McDonald Kinderfonds in Nederland. Wolfgang Colberg , 63 jaar oud, wordt Voorzitter van het Remuneratiecomité. Hij is momenteel een bestuurslid in de Raad van Bestuur van Solvay, aangesteld in 2021. Daarnaast is hij lid van de Raden van Bestuur van Thyssenkrupp AG, Pernod Ricard S.A. en Burelle S.A., een door een familie gecontroleerd bedrijf. Bovendien is hij een Industriële Partner bij Deutsche Invest Capital Partners, een vermogensbeheermaatschappij. De heer Colberg is een bewezen leider met uitgebreide ervaring in leiderschap en financiën binnen de sector van gespecialiseerde chemicaliën. Van 2009 tot 2013 was hij CFO van Evonik Industries, waar hij verantwoordelijk was voor de beursgang van het bedrijf in 2013. Gedurende zijn carrière bekleedde hij ook verschillende senior managementposities bij de Bosch Group en Siemens Hausgeräte GmbH.





, 63 jaar oud, wordt Voorzitter van het Remuneratiecomité. Hij is momenteel een bestuurslid in de Raad van Bestuur van Solvay, aangesteld in 2021. Daarnaast is hij lid van de Raden van Bestuur van Thyssenkrupp AG, Pernod Ricard S.A. en Burelle S.A., een door een familie gecontroleerd bedrijf. Bovendien is hij een Industriële Partner bij Deutsche Invest Capital Partners, een vermogensbeheermaatschappij. De heer Colberg is een bewezen leider met uitgebreide ervaring in leiderschap en financiën binnen de sector van gespecialiseerde chemicaliën. Van 2009 tot 2013 was hij CFO van Evonik Industries, waar hij verantwoordelijk was voor de beursgang van het bedrijf in 2013. Gedurende zijn carrière bekleedde hij ook verschillende senior managementposities bij de Bosch Group en Siemens Hausgeräte GmbH. Aude Thibaut de Maisières , 48 jaar oud, een niet-onafhankelijk bestuurslid, wordt Voorzitter van het ESG-comité en Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay. Ze is momenteel lid van de Raad van Bestuur van Solvay, aangesteld in 2020. Daarnaast is ze CEO van Sonic Womb, een multidisciplinair medisch onderzoeksinitiatief dat ze in 2016 mede heeft opgericht. Mevrouw Thibaut de Maisières is ook een lid van het Investeringscomité van het Innovatiefonds, dat investeringen in de beginfase doet in innovatieve start-ups actief op het gebied van chemie en biowetenschappen. Ze brengt uitgebreide ervaring in de chemische en levenswetenschappenindustrie en expertise op het gebied van ondernemerschap, financiën, onderzoek en ontwikkeling, proces- en materiaaltechnologie, evenals de circulaire economie.





, 48 jaar oud, een niet-onafhankelijk bestuurslid, wordt Voorzitter van het ESG-comité en Vice-Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay. Ze is momenteel lid van de Raad van Bestuur van Solvay, aangesteld in 2020. Daarnaast is ze CEO van Sonic Womb, een multidisciplinair medisch onderzoeksinitiatief dat ze in 2016 mede heeft opgericht. Mevrouw Thibaut de Maisières is ook een lid van het Investeringscomité van het Innovatiefonds, dat investeringen in de beginfase doet in innovatieve start-ups actief op het gebied van chemie en biowetenschappen. Ze brengt uitgebreide ervaring in de chemische en levenswetenschappenindustrie en expertise op het gebied van ondernemerschap, financiën, onderzoek en ontwikkeling, proces- en materiaaltechnologie, evenals de circulaire economie. Melchior de Vogüé , 61 jaar oud, wordt niet-onafhankelijk bestuurder. Hij zit momenteel in de Raad van Bestuur van Solvac, aangesteld in 2022. De heer de Vogüé is momenteel Group CFO van de Etex Group, een wereldwijd bedrijf op het gebied van bouwmaterialen. Hij brengt tientallen jaren ervaring mee op het gebied van financiën, M&A en risicobeheer, en heeft brede ervaring in de sector van gespecialiseerd papier en chemicaliën. Eerder was hij CFO van verschillende dochterondernemingen voor waterbeheer van de Suez Environmental Group in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Puerto Rico. Hij diende ook als CFO en mede-CEO van Tessenderlo Chemie.





, 61 jaar oud, wordt niet-onafhankelijk bestuurder. Hij zit momenteel in de Raad van Bestuur van Solvac, aangesteld in 2022. De heer de Vogüé is momenteel Group CFO van de Etex Group, een wereldwijd bedrijf op het gebied van bouwmaterialen. Hij brengt tientallen jaren ervaring mee op het gebied van financiën, M&A en risicobeheer, en heeft brede ervaring in de sector van gespecialiseerd papier en chemicaliën. Eerder was hij CFO van verschillende dochterondernemingen voor waterbeheer van de Suez Environmental Group in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Puerto Rico. Hij diende ook als CFO en mede-CEO van Tessenderlo Chemie. Yves Bonte , 62 jaar oud, wordt bestuurder. Hij is momenteel Voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer van Domo Chemicals, waarin hij met succes het Europese Performance Polyamide-bedrijf van Solvay heeft geïntegreerd in 2020. Hij brengt een ervaring van 30 jaar in innovatief en energiek leiderschap in de wereldwijde chemische sector, met een focus op de materialenindustrie. Voorafgaand aan zijn functie bij Domo was de heer Bonte lid van het Uitvoerend Management van Yara International en leidde hij het Industriële Segment, dat hij heeft getransformeerd. Hij bekleedde eerder verschillende topmanagementposities bij LyondellBasell.





, 62 jaar oud, wordt bestuurder. Hij is momenteel Voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer van Domo Chemicals, waarin hij met succes het Europese Performance Polyamide-bedrijf van Solvay heeft geïntegreerd in 2020. Hij brengt een ervaring van 30 jaar in innovatief en energiek leiderschap in de wereldwijde chemische sector, met een focus op de materialenindustrie. Voorafgaand aan zijn functie bij Domo was de heer Bonte lid van het Uitvoerend Management van Yara International en leidde hij het Industriële Segment, dat hij heeft getransformeerd. Hij bekleedde eerder verschillende topmanagementposities bij LyondellBasell. Annette Stube , 56 jaar oud, wordt bestuurder. Ze bekleedt momenteel de functie van Executive Vice-President en Hoofd Duurzaamheid bij Stora Enso, een aanbieder van hernieuwbare producten in verpakkingen, biomaterialen en houtbouw. Onlangs is ze benoemd tot Chief Sustainability Officer van de Lego Group, met ingang van januari 2024. Ze zal haar expertise in duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen bijdragen. Van 2020 tot 2023 zat ze in de Raad van Bestuur van Fortum Oyj, een Fins grotendeels door de staat beheerd energiebedrijf en de op twee na grootste producent van koolstofvrije elektriciteit in Europa. Daarvoor, tijdens haar 11-jarige ambtsperiode als Hoofd Duurzaamheid bij A.P. Moller-Maersk, heeft ze de CSR/Duurzaamheidsstrategie van 's werelds grootste containervervoerbedrijf gevestigd, ontwikkeld en geïmplementeerd.





, 56 jaar oud, wordt bestuurder. Ze bekleedt momenteel de functie van Executive Vice-President en Hoofd Duurzaamheid bij Stora Enso, een aanbieder van hernieuwbare producten in verpakkingen, biomaterialen en houtbouw. Onlangs is ze benoemd tot Chief Sustainability Officer van de Lego Group, met ingang van januari 2024. Ze zal haar expertise in duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen bijdragen. Van 2020 tot 2023 zat ze in de Raad van Bestuur van Fortum Oyj, een Fins grotendeels door de staat beheerd energiebedrijf en de op twee na grootste producent van koolstofvrije elektriciteit in Europa. Daarvoor, tijdens haar 11-jarige ambtsperiode als Hoofd Duurzaamheid bij A.P. Moller-Maersk, heeft ze de CSR/Duurzaamheidsstrategie van 's werelds grootste containervervoerbedrijf gevestigd, ontwikkeld en geïmplementeerd. Thierry Bonnefous, 44 jaar oud, zal dienen als niet-onafhankelijk bestuurder. Hij is momenteel Digital Train Program Director bij Alstom, een wereldleider op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. De heer Bonnefous is ook bestuurder van het Fonds Ernest Solvay, dat de filantropische activiteiten van de Solvay-groep uitvoert. De heer Bonnefous brengt ervaring mee in het leiden van complexe projecten met een hoog technologisch gehalte. Voordat hij bij Alstom kwam, bekleedde hij verschillende managementfuncties op het gebied van ontwerp en engineering bij PSA Peugeot Citroën (nu Stellantis).

De splitsing moet nog worden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Totdat de splitsing is voltooid, blijft de huidige Raad van Bestuur aan.





