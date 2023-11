Persbericht

Gereglementeerde informatie

Voorwetenschap

Solvay kondigt toekomstige Executive Leadership Team aan voor nieuwe onafhankelijke SYENSQO

Executive Leadership Team van wereldklasse brengt tientallen jaren internationale ervaring in geavanceerde materialen en uit verschillende industriële sectoren, met een innovatieve visie voor groei en superieure rendementen

Benoemingen gaan in na voltooiing van de geplande splitsing

Brussel, 3 november, 2023

Solvay kondigt vandaag het toekomstige Executive Leadership Team aan dat van kracht zal worden na de geplande splitsing van Solvay in twee bedrijven - SOLVAY en SYENSQO - die volgens plan voltooid zal zijn in december 2023.

Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay: "Solvay is gebouwd op de fundamenten van vernieuwing en innovatie en de aankondiging van vandaag bouwt verder op die erfenis. Het team van SYENSQO is van wereldklasse, met een passie voor het aftasten van nieuwe grenzen om de beste wetenschap en technologieën te creëren om de mensheid vooruit te helpen in de overgang naar een koolstofarme maatschappij. Dit team combineert het fantastische talent van Solvay met leiders uit andere industrieën en hun nieuwe perspectieven en is klaar om de lat hoger te leggen in wetenschap, groei en innovatie. Tegelijkertijd vertrouw ik erop dat ze de waarden zullen omarmen die mijn voorvader Ernest Solvay belichaamde toen hij de knapste wetenschappers van zijn tijd bijeenbracht om toekomstgerichte oplossingen te zoeken voor de meest prangende kwesties, te beginnen in 1911 met de eerste Solvay Conferentie voor Natuurkunde."

Dr. Ilham Kadri, CEO van Solvay en toekomstig CEO van SYENSQO: "Solvay heeft zich steeds heruitgevonden, met “cutting edge”-technologie hoog in het vaandel en een niet aflatende passie voor menselijke vooruitgang en bedrijfsresultaten. Sinds ik in 2019 het bedrijf vervoegde, hebben we gedurfde stappen ondernomen om het potentieel van de Groep vrij te maken, in de wetenschap dat we onze activiteiten zowel duurzaam als winstgevend kunnen maken terwijl we trouw blijven aan de missie van het bedrijf: vooruitgang voor de samenleving. De harmonieuze samenwerking tussen het Executive Leadership Team en de Raad van Bestuur heeft deze stappen mogelijk gemaakt - en ik ben zeer dankbaar voor de samenwerking met Nicolas Boël tijdens het heruitvinden van Solvay. Vandaag ben ik vereerd om die reis verder te zetten als CEO van SYENSQO. Met een zeer kwalitatief team dat bestaat uit mensen met tientallen jaren ervaring in de sector van geavanceerde materialen en andere industrieën, zal SYENSQO een voortrekkersrol spelen op het vlak van innovatie en duurzaamheid, door samen met onze klanten de toekomst van de wetenschap te verkennen. Samen zullen we nieuwe oplossingen ontwikkelen die de duurzaamheidsuitdagingen van onze klanten zullen oplossen en onze markten zullen outperformen."

Klantgedreven innovatie zal de kern vormen van SYENSQO's missie, waarbij beide segmenten - Materials en Consumer & Resources - goed gepositioneerd zijn om in te spelen op nieuwe opportuniteiten en hun leiderspositie verder te versterken. SYENSQO zal zijn groei aandrijven via vier innovatieplatformen: batterijen, groene waterstof, thermoplastische composieten en hernieuwbare materialen en biotechnologie. De activiteiten binnen SYENSQO genereerden een netto-omzet van ongeveer €7,9 miljard in 2022. De activiteiten van SYENSQO zijn ondergebracht in Global Business Units die geleid worden door professionals van wereldklasse: Michael Radossich (Consumer & Resources), Peter Browning (GBU Specialty Polymers) en Rodrigo Elizondo (GBU Composite Materials). Als leden van het Senior Leadership Team rapporteren zij rechtstreeks aan de CEO.

De onderneming zal werken op basis van een multi-hub leiderschapsmodel dat de evenwichtige geografische spreiding van haar activiteiten en de nabijheid van klanten weerspiegelt. In Noord-Amerika, de grootste regio op vlak van sales, wordt Mike Finelli benoemd tot Chief North America Officer naast de functie van Chief Innovation Officer. In Azië wordt Chen Pu benoemd tot Chief Asia Officer naast zijn huidige functies. Europa zal worden geleid door de CEO van het bedrijf.

De volgende personen zullen deel uitmaken van het Executive Leadership Team van SYENSQO:

Dr. Ilham Kadri , momenteel CEO en voorzitter van het executive committee van Solvay, zal fungeren als Chief Executive Officer. Dr. Kadri heeft met succes de ommekeer van Solvay geleid sinds 2019, met een dubbelcijferige EBITDA-groei en 18 opeenvolgende kwartalen van positieve vrije cashflow, het afbouwen van de balans en het bevorderen van een hogere betrokkenheid van het personeel. Tijdens haar mandaat heeft ze het Purpose van het bedrijf gelanceerd, de G.R.O.W.-strategie van de Groep gestuurd en de economische doelstellingen twee jaar vroeger dan gepland gehaald. Ze leidde het holistische Solvay One Planet duurzaamheidsprogramma, dat de CO2-reductiedoelstellingen van het Akkoord van Parijs overtrof. Dr. Kadri heeft uitgebreide leiderschapservaring in verschillende industrieën op vier continenten en bij toonaangevende industriële multinationals, waaronder Shell, UCB, Huntsman, Dow en Sealed Air. Voordat ze bij Solvay kwam, was ze CEO en President van Diversey in de Verenigde Staten, waar ze leiding gaf aan het herstel van de winstgevendheid van het bedrijf en de daaropvolgende verzelfstandiging en verkoop aan Bain Capital. Ze is onafhankelijk bestuurslid bij A.O. Smith en L'Oréal. Dr. Kadri is actief in non-profitorganisaties, als voorzitter van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), lid van de stuurgroep van de European Round Table of Industrialists (ERT) en permanent lid van de International Business Council (WEF) van het World Economic Forum.





De splitsing moet nog worden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering. Tot de splitsing is afgerond, blijft Dr. Ilham Kadri CEO van Solvay en blijft Karim Hajjar CFO van Solvay.

