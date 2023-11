Communiqué de presse

Information réglementée

Information privilégiée

Solvay annonce le Comité Exécutif de la future société autonome SOLVAY

Les dirigeants apportent des décennies d'expertise qui permettra de renforcer le leadership de la société, l'excellence en matière de coûts et de processus, la transition énergétique et la discipline capitalistique.

Les nominations seront effectives à l’issue du processus de séparation

Bruxelles, 3 novembre, 2023

Solvay annonce le futur Comité Exécutif de SOLVAY, qui prendra ses fonctions dès la séparation effective de Solvay en deux sociétés autonomes – SOLVAY et SYENSQO – prévue en décembre 2023.





Nicolas Boël, Président du Conseil d'Administration de Solvay, a déclaré : « Il s'agit d'un moment charnière pour Solvay, car nous nous préparons à lancer deux champions dirigés par deux équipes exceptionnelles, apportant une expertise unique pour propulser chaque société vers l'avenir. Après une recherche rigoureuse pour identifier les profils les mieux adaptés à chaque société, nous sommes fiers d'annoncer les dirigeants. Il s'agit d'une équipe talentueuse, à la pointe dans son domaine, qui fera progresser les deux nouvelles sociétés et créera une valeur actionnariale supérieure, ainsi que pour les clients et les employés.”

Dr Ilham Kadri, CEO de Solvay, a déclaré : « Aujourd’hui, nous lançons une nouvelle équipe dirigeante pour le 21ème siècle. Nous réunissons les meilleures équipes dans leurs domaines pour refléter la force extraordinaire et les opportunités de chaque société. Je suis fière de voir que les personnes que j'ai personnellement guidées et développées ces dernières années seront aux commandes pour le prochain chapitre de l'histoire de Solvay, tandis que les nouveaux managers issus d’autres fleurons industriels viendront renforcer et élargir nos équipes. Leurs parcours les rendent particulièrement qualifiés pour lancer LE nouveau leader de la chimie essentielle, tout en incarnant les valeurs que nous avons forgées au cours de notre histoire de 160 ans. »





Philippe Kehren, nouveau CEO de SOLVAY, a déclaré : « Quand Ernest Solvay a inventé un processus industriel radicalement nouveau pour la production de carbonate de soude il y a près de 160 ans, sa percée technologique a jeté les bases de notre belle entreprise. La nouvelle SOLVAY perpétuera cet héritage en maîtrisant les éléments essentiels au fonctionnement d’un monde plus durable. En tant que société autonome, SOLVAY aura de formidables opportunités. Je me réjouis de travailler avec cette équipe de de grande qualité alors que nous perpétuons l'héritage d'Ernest Solvay, qui consiste à rassembler les plus grands esprits pour faire progresser l’humanité. »





SOLVAY concentrera sa stratégie sur le renforcement de son expertise en matière de processus et sur la maîtrise des coûts afin de maximiser la génération de liquidités. La société comprendra des activités de mono-technologies de premier plan, notamment Soda Ash, Peroxides, Silica, Coatis et Special Chem, qui ont généré environ 5,6 milliards d'euros de chiffre d’affaires en 2022. Ces technologies sont essentielles pour plusieurs marchés attractifs et résilients, et bénéficieront de l'approche recentrée de la société.





Les activités de SOLVAY sont organisées en entités globales dirigées par des professionnels de premier plan parmi lesquels Carlos Silveira chez Peroxides, An Nuyttens chez Silica et Special Chem, et Daniela Manique chez Coatis. Etienne Galan prendra la direction de Soda Ash & Derivatives après la scission. Ils rapporteront directement au CEO. La société fonctionnera avec des dirigeants globaux situés à proximité de leurs marchés et de leurs clients. Au siège, une équipe solide et centrée sur l'excellence dirigera les opérations et aidera SOLVAY à prospérer en tant que référence pour l'industrie en matière d’optimisation des processus.





Les personnes suivantes feront partie de l'Executive Leadership Team de SOLVAY :





Philippe Kehren, actuellement président et responsable du développement durable de Soda Ash & Derivatives chez Solvay, occupera le poste de CEO. Il est une autorité industrielle avec une expérience interfonctionnelle de 30 ans acquise dans plusieurs postes de direction. À la tête de l'activité Soda Ash & Derivatives depuis 2020, M. Kehren a transformé l'entreprise, ce qui a entraîné une forte génération de trésorerie, des marges et une croissance solides, renforçant ainsi son leadership mondial tout en accélérant la transition énergétique de l'entreprise. Il a accéléré la réinvention du processus Solvay grâce à des innovations de pointe pour améliorer la compétitivité et la durabilité de la production. Il a rejoint Solvay en 2012 pour diriger le développement commercial dans les services énergétiques, puis a supervisé avec succès la relance de l'activité Soda Ash en Europe. Il a également géré la production d'énergie propre et dirigé des projets de transformation et des relations avec les clients dans la région EMEA. Avant de rejoindre Solvay, M. Kehren a occupé divers postes de direction chez Rhodia.





Alexandre Blum, actuellement directeur financier de Soda Ash & Derivatives occupera le poste de CFO. Il était précédemment Group Controlling Director chez Solvay. Il a joué un rôle clé dans la gestion financière du Groupe et dans la profonde transformation de l'activité Soda Ash de Solvay. Il a rejoint Solvay en 1997 et possède 20 ans d'expérience dans le domaine financier, couvrant diverses disciplines telles que la planification stratégique, l'allocation des ressources, la mise en place de services partagés et les relations avec les investisseurs. Chez Solvay, M. Blum a acquis une expérience internationale significative en travaillant en France, en Russie, en Chine, à Singapour et en Belgique, tout en manifestant un engagement constant envers le développement de talents.





Lanny Duvall, précédemment Chief Operations Officer chez Heubach, occupera le poste de Chief Operations Officer. Il possède trois décennies d'expérience dans l'industrie chimique et un bilan en matière de création d'organisations obtenant des résultats supérieurs en matière de sécurité, de qualité et de productivité. M. Duvall a vécu et travaillé aux États-Unis, en Chine et en Europe, et a dirigé les fonctions de chaîne d'approvisionnement à travers des scissions et des intégrations. Avant son expérience chez Heubach, M. Duvall a occupé divers postes au sein de l'industrie chimique au sein de leaders mondiaux tels que Nouryon/AkzoNobel, Arkema S.A., BlueStar Group, Celanese et Rohm & Haas. Il possède une vaste expérience dans tous les aspects de la gestion des opérations, notamment la fabrication, l'approvisionnement et la chaîne d'approvisionnement mondiale.





Dr. Marc van Bijsterveld, auparavant Chief HR Officer chez Signify N.V., occupera le poste de Chief People Officer. Il s'agit d'un dirigeant très expérimenté en ressources humaines avec une vaste expérience dans la constitution d'équipes engagées au sein d'entreprises durables. Marc van Bijsterveld travaille avec les managers pour renforcer leurs points forts et co-créer une organisation agile dotée d'une culture d'appartenance ayant un impact positif sur la vie des individus et de la société. Lors de son passage chez Signify, il a créé une organisation autonome solide, optimisé le modèle opérationnel de l'entreprise et favorisé la transformation vers la neutralité carbone en 2020. Avant cela, il a occupé des postes en ressources humaines au sein de grandes entreprises multinationales, notamment Royal Philips N.V., Microsoft et Deloitte.





Lisa Brown, actuellement Executive Business Leader chez Solvay, occupera le poste de General Counsel. Mme Brown a plus de 20 ans d'expérience professionnelle à la tête d'une série d'entreprises publiques et privées. Elle a occupé le poste de directeur juridique du groupe Sibelco et, avant cela, de WABCO ainsi que de SSL International, après avoir commencé sa carrière dans des cabinets d'avocats de premier plan. Elle a acquis une vaste expérience mondiale dans le cadre d'acquisitions, de cessions et de coentreprises à grande échelle, avec une expertise dans les secteurs de la santé, de l'automobile et de l'exploitation minière. Mme Brown apporte également son expertise en matière de développement durable, de gouvernance d'entreprise, de gestion efficace des risques et de gestion d'environnements réglementaires complexes. Au cours de sa carrière, elle a démontré sa capacité à faire progresser le plan stratégique des entreprises en dirigeant, négociant et mettant en œuvre de multiples acquisitions, désinvestissements, collaborations et coentreprises à l'échelle mondiale. Outre ses fonctions de direction, Mme Brown est directrice indépendante et présidente du Comité de nomination et de rémunération du Conseil d'Administration et de PI Industries Limited.





La séparation reste soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire. Jusqu'à ce que la séparation soit complète, le Dr Ilham Kadri reste CEO de Solvay et Karim Hajjar restera directeur financier de Solvay.

