Solvay kondigt toekomstige Executive Leadership Team aan voor nieuwe onafhankelijke SOLVAY

De leidinggevenden brengen tientallen jaren ervaring mee in marktleiderschap, kosten- en procesbeheersing, energietransitie en kapitaaldiscipline.

Benoemingen gaan in na voltooiing van geplande splitsing

Brussel, 3 november, 2023

Solvay kondigt vandaag het toekomstige Executive Leadership Team van SOLVAY aan, dat van kracht wordt na de geplande splitsing van Solvay in twee bedrijven - SOLVAY en SYENSQO - die volgens plan voltooid zal zijn in december 2023.

Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Solvay: "Dit is een scharniermoment voor Solvay, nu we ons voorbereiden op de lancering van twee kampioenen onder leiding van twee uitmuntende teams, die unieke expertise inbrengen om elk bedrijf klaar te stomen voor de toekomst. Na een rigoureuze zoektocht om de profielen te identificeren die het best geschikt zijn voor elk bedrijf, zijn we vandaag trots om de nieuwe leiders aan te kondigen. Het is een getalenteerde groep aan de top van hun vakgebied die onze nieuwe bedrijven vooruit zal helpen en waarde zal creëren voor aandeelhouders, klanten en werknemers."

Dr. Ilham Kadri, CEO van Solvay: "Vandaag lanceren we een nieuwe erfenis van leiderschap voor de 21e eeuw. We brengen de beste teams samen om de buitengewone kracht en mogelijkheden van elk bedrijf te weerspiegelen. Ik ben er trots op dat mensen die ik de afgelopen jaren persoonlijk heb begeleid en heb zien groeien het volgende hoofdstuk van SOLVAY's geschiedenis zullen leiden, terwijl de nieuwe managers van andere toonaangevende organisaties de uitvoering zullen verbreden en versterken. Samen zijn ze perfect gekwalificeerd om DE nieuwe marktleider in Essential Chemicals te lanceren, terwijl ze de waarden omarmen die we in de 160 jaar van ons bestaan hebben gesmeed."

Philippe Kehren, toekomstig CEO van SOLVAY: "Toen Ernest Solvay bijna 160 jaar geleden een radicaal nieuw industrieel procedé voor de productie van natriumcarbonaat uitvond, legde zijn technologische doorbraak de basis voor onze grote onderneming. Het nieuwe SOLVAY zal gepositioneerd zijn om deze erfenis van de beheersing van de elementen die essentieel zijn voor een duurzame wereld voort te zetten. Als zelfstandig bedrijf heeft SOLVAY enorme mogelijkheden. Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met dit team van wereldklasse terwijl we Ernest Solvay's nalatenschap voortzetten en de knapste koppen samenbrengen om maatschappelijke vooruitgang te bevorderen."

SOLVAY zal zijn strategie richten op het versterken van zijn processen en kostenbeheersing om zo veel mogelijk cash te genereren. Het zal bestaan uit toonaangevende monotechnologische activiteiten zoals Natriumcarbonaat, Peroxides, Silica, Coatis en Special Chem, met een netto-omzet van ongeveer €5,6 miljard in 2022. Deze technologieën hebben bewezen essentieel te zijn in een aantal aantrekkelijke en veerkrachtige eindmarkten en zullen profiteren van de gerichte aanpak van het bedrijf.

De activiteiten van SOLVAY zijn georganiseerd in Global Business Units onder leiding van professionals van wereldklasse, waaronder Carlos Silveira voor Peroxides, An Nuyttens voor Silica & Special Chem en Daniela Manique voor Coatis. Etienne Galan zal na de spin-off het roer overnemen van de GBU Natriumcarbonaat & Derivaten. Als leden van het Senior Leadership Team zullen zij rechtstreeks rapporteren aan de CEO. Het bedrijf zal werken met wereldwijde bedrijfsleiders die zich dicht bij hun markten en klanten bevinden. In het hoofdkwartier zal een sterk en gefocust team de uitmuntendheid in de operaties stimuleren en Solvay helpen zich te ontwikkelen tot een procesgedreven referentie voor de industrie.

De volgende personen zullen deel uitmaken van het Executive Leadership Team van SOLVAY:

Philippe Kehren , momenteel President en Head of Sustainability van de wereldwijde business unit Natriumcarbonaat & Derivaten bij Solvay, wordt Chief Executive Officer. Hij is een industriële autoriteit met 30 jaar cross-functionele ervaring, opgedaan in verschillende managementfuncties. Aan het roer van de activiteit Natriumcarbonaat & Derivaten sinds 2020, transformeerde Kehren de business, wat resulteerde in sterke cashgeneratie, marges en groei, waardoor het wereldwijde leiderschap werd versterkt en de energietransitie van het bedrijf versneld. Hij versnelde de heruitvinding van het Solvay-proces door middel van baanbrekende innovatie om het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de productie te verbeteren. Hij kwam in 2012 bij Solvay om de business development in Energy Services te leiden en hield later toezicht op de succesvolle ommekeer van de Europese natriumcarbonaatactiviteit. Hij beheerde ook de productie van duurzame energie en leidde transformatieprojecten en klantenrelaties in de EMEA-regio. Vóór Solvay bekleedde de heer Kehren verschillende managementfuncties bij Rhodia.





, momenteel President en Head of Sustainability van de wereldwijde business unit Natriumcarbonaat & Derivaten bij Solvay, wordt Chief Executive Officer. Hij is een industriële autoriteit met 30 jaar cross-functionele ervaring, opgedaan in verschillende managementfuncties. Aan het roer van de activiteit Natriumcarbonaat & Derivaten sinds 2020, transformeerde Kehren de business, wat resulteerde in sterke cashgeneratie, marges en groei, waardoor het wereldwijde leiderschap werd versterkt en de energietransitie van het bedrijf versneld. Hij versnelde de heruitvinding van het Solvay-proces door middel van baanbrekende innovatie om het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de productie te verbeteren. Hij kwam in 2012 bij Solvay om de business development in Energy Services te leiden en hield later toezicht op de succesvolle ommekeer van de Europese natriumcarbonaatactiviteit. Hij beheerde ook de productie van duurzame energie en leidde transformatieprojecten en klantenrelaties in de EMEA-regio. Vóór Solvay bekleedde de heer Kehren verschillende managementfuncties bij Rhodia. Alexandre Blum , momenteel Financieel Directeur, Natriumcarbonaat & Afgeleide Producten wordt Chief Financial Officer. Voordien was hij Group Controlling Director bij Solvay. Hij speelt een centrale rol in het financieel management van de Groep en in de grondige transformatie van de natriumcarbonaatactiviteit van Solvay. Hij begon bij Solvay in 1997 en heeft 20 jaar ervaring in financiën in verschillende disciplines waaronder strategische planning, toewijzing van middelen, implementatie van gedeelde diensten en relaties met investeerders. Bij Solvay heeft de heer Blum veel internationale ervaring opgedaan door te werken in Frankrijk, Rusland, China, Singapore en België.





, momenteel Financieel Directeur, Natriumcarbonaat & Afgeleide Producten wordt Chief Financial Officer. Voordien was hij Group Controlling Director bij Solvay. Hij speelt een centrale rol in het financieel management van de Groep en in de grondige transformatie van de natriumcarbonaatactiviteit van Solvay. Hij begon bij Solvay in 1997 en heeft 20 jaar ervaring in financiën in verschillende disciplines waaronder strategische planning, toewijzing van middelen, implementatie van gedeelde diensten en relaties met investeerders. Bij Solvay heeft de heer Blum veel internationale ervaring opgedaan door te werken in Frankrijk, Rusland, China, Singapore en België. Lanny Duvall , voorheen Chief Operations Officer bij Heubach, wordt Chief Operations Officer. Hij heeft drie decennia ervaring in de chemische industrie en een track record in het creëren van organisaties die superieure resultaten leveren op het gebied van veiligheid, kwaliteit en productiviteit. De heer Duvall heeft gewoond en gewerkt in de VS, China en Europa en heeft de supply chain functie geleid door middel van carve outs en integraties. Voordat hij bij Heubach kwam, bekleedde de heer Duvall verschillende functies binnen de chemische industrie bij wereldwijde marktleiders, waaronder Nouryon/AkzoNobel, Arkema S.A., BlueStar Group, Celanese en Rohm & Haas. Hij heeft uitgebreide ervaring in alle aspecten van operations management, waaronder productie, inkoop en wereldwijde toeleveringsketen.





, voorheen Chief Operations Officer bij Heubach, wordt Chief Operations Officer. Hij heeft drie decennia ervaring in de chemische industrie en een track record in het creëren van organisaties die superieure resultaten leveren op het gebied van veiligheid, kwaliteit en productiviteit. De heer Duvall heeft gewoond en gewerkt in de VS, China en Europa en heeft de supply chain functie geleid door middel van carve outs en integraties. Voordat hij bij Heubach kwam, bekleedde de heer Duvall verschillende functies binnen de chemische industrie bij wereldwijde marktleiders, waaronder Nouryon/AkzoNobel, Arkema S.A., BlueStar Group, Celanese en Rohm & Haas. Hij heeft uitgebreide ervaring in alle aspecten van operations management, waaronder productie, inkoop en wereldwijde toeleveringsketen. Dr. Mark van Bijsterveld , voorheen Chief HR Officer bij Signify N.V., wordt Chief People Officer. Hij is een doorgewinterde HR-executive met uitgebreide ervaring in het opbouwen van een betrokken personeelsbestand bij duurzame bedrijven met een merknaam. Dr. van Bijsterveld werkt samen met leiders om voort te bouwen op hun sterke punten en samen een wendbare organisatie te creëren met een cultuur van saamhorigheid die een positieve impact heeft op het leven van mensen en de maatschappij. Bij Signify creëerde hij een sterke zelfstandige organisatie, optimaliseerde hij het bedrijfsmodel en bevorderde de transformatie naar CO2-neutraliteit in 2020. Daarvoor bekleedde hij HR-functies bij multinationals als Royal Philips N.V., Microsoft en Deloitte.





, voorheen Chief HR Officer bij Signify N.V., wordt Chief People Officer. Hij is een doorgewinterde HR-executive met uitgebreide ervaring in het opbouwen van een betrokken personeelsbestand bij duurzame bedrijven met een merknaam. Dr. van Bijsterveld werkt samen met leiders om voort te bouwen op hun sterke punten en samen een wendbare organisatie te creëren met een cultuur van saamhorigheid die een positieve impact heeft op het leven van mensen en de maatschappij. Bij Signify creëerde hij een sterke zelfstandige organisatie, optimaliseerde hij het bedrijfsmodel en bevorderde de transformatie naar CO2-neutraliteit in 2020. Daarvoor bekleedde hij HR-functies bij multinationals als Royal Philips N.V., Microsoft en Deloitte. Lisa Brown, momenteel Executive Business Leader bij Solvay, wordt General Counsel. Mevrouw Brown heeft meer dan 20 jaar professionele ervaring in het leiden van een reeks publieke en private bedrijven, en was Chief Legal Officer van Sibelco Group en daarvoor van WABCO en SSL International, nadat ze haar carrière was gestart in toonaangevende advocatenkantoren. Ze brengt ook expertise mee op het gebied van duurzaamheid, corporate governance, effectief risicomanagement en het managen van complexe regelgeving. In de loop van haar carrière heeft ze de vaardigheid aangetoond om bedrijven vooruit te helpen in hun strategisch plan door leiding te geven aan, onderhandelen over en implementeren van meerdere acquisities, desinvesteringen, samenwerkingen en joint ventures wereldwijd. Naast haar leidinggevende rol dient mevrouw Brown als Onafhankelijk Directeur en voorzitter van het Benoemings- en Beloningscomité van het Bestuur van PI Industries Limited.

De splitsing moet nog worden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering. Tot de splitsing is afgerond, blijft Dr. Ilham Kadri CEO van Solvay en blijft Karim Hajjar CFO van Solvay.





