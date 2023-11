Delårsrapport 3. kvartal 2023 (kun på engelsk)

Vedhæftet delårsrapport for 3. kvartal 2023 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).

Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Vincent Clerc, udtaler:

”Vores industri befinder sig i en ny virkelighed med afdæmpet efterspørgsel, priser tilbage på historiske niveauer og inflationspres. Siden sommeren har der været overkapacitet i de fleste regioner og ingen mærkbar stigning i ophugning eller oplægning af skibe, hvilket presser priserne. På baggrund af de nuværende og kommende udfordringer, har vi løbende optimeret forretningen, tilpasset organisationen, og styret omkostningerne stramt. Vi fastholder vores strategiske fokus på at opfylde vores kunders behov for fleksible og robuste forsyningskæder og derigennem forfølge vækstmulighederne inden for vores havne- og logistikforretning.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 5357 1650

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. +45 6114 1521

