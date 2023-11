Fortrea schließt Ausbau der klinischen Pharmakologielösungen nach gezielten Investitionen in seine vier klinischen Forschungseinheiten in den USA und im Vereinigten Königreich ab

DURHAM, North Carolina, Nov. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE) (das „Unternehmen“), ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO), hat heute bekanntgegeben, dass es seine mehrjährigen Bemühungen zur Erweiterung seiner Lösungen und Kapazitäten im Bereich der klinischen Pharmakologie abgeschlossen hat, die nun in vollem Umfang für Kunden zur Verfügung stehen. Die Erweiterung umfasst eine hochmoderne Anlage mit einer Fläche von 100.000 Quadratmetern in Leeds, Vereinigtes Königreich, sowie ca. 20.000 Quadratmeter neue oder renovierte Fläche, wodurch die Kapazitäten und Fähigkeiten der klinischen Forschungseinheiten (Clinical Research Units, CRUs) in Dallas, Texas, Daytona, Florida, und Madison, Wisconsin, erweitert werden.

„Die zunehmende Komplexität klinischer Pharmakologiestudien erfordert eine zweckmäßige Infrastruktur, Erfahrung und Fachwissen, um die Sicherheit der Studienteilnehmer und die Integrität der wichtigen Daten zu schützen“, so Dr. Oren Cohen, President of Clinical Pharmacology und Chief Medical Officer von Fortrea. „Unsere integrierte Dienstleistungsplattform umfasst eine erstklassige Infrastruktur und erfahrene Fachleute, die sich voll und ganz der klinischen Pharmakologie widmen, darunter Ärzte, Krankenschwestern, klinische Wissenschaftler, CRAs und Pharmakokinetiker. Die Investitionen, die wir getätigt haben, zielen auf die Fähigkeiten und Kapazitäten ab, die unsere Kunden benötigen, um frühe Pipeline-Kandidaten genau zu bewerten und die vielversprechenden Kandidaten schneller in eine spätere Entwicklungsphase und schließlich zu den Patienten zu bringen, die sie benötigen.“

Zu den Erweiterungen der Einrichtungen nach der abgeschlossenen Expansion gehören die neue CRU von Fortrea in Leeds sowie speziell angefertigte Räume in Madison und Daytona, die für die flexible Durchführung komplexer klinischer Studien in der Frühphase konzipiert wurden. In den CRUs von Fortrea wurden Erholungs-, Wohn- und Arbeitsräume eingerichtet, um den Aufenthalt von Freiwilligen, die an der Forschung an diesen Prüfzentren teilnehmen, zu verbessern.

Die Erweiterung der pharmazeutischen Dienstleistungen von Fortrea für die frühe klinische Entwicklung umfasst neue hochmoderne cGMP-Apotheken in den CRUs Leeds und Daytona. Alle CRUs von Fortrea werden nun über cGMP-Apotheken verfügen. Dies ermöglicht die Vor-Ort-Herstellung von sterilen und nicht sterilen Arzneimitteln im Prüfzentrum. Das Design der GMP-konformen Einrichtungen ermöglicht eine sichere Handhabung und Lieferung von Arzneimitteln in GMP-Qualität für die einzigartigen Anforderungen klinischer Pharmakologiestudien, wobei der Schwerpunkt auf Effizienz und Flexibilität mit dem von den Zulassungsbehörden und Sponsoren erwarteten Kontrollniveau liegt.

Zu den Verbesserungen in Wissenschaft und Technik gehören Programme mit künstlicher Intelligenz, die die Bettenauslastung und die Klinikplanung optimieren, sowie die Anwendung von Fehlermöglichkeits- und -einflussanalysen zur Risikominderung bei der Studiendurchführung vor Beginn einer Studie. Nach Investitionen in Datenerfassungssysteme werden alle klinischen Pharmakologiestudiendaten, die in den CRUs von Fortrea erfasst werden, direkt in ein digitales Datenerfassungssystem am Krankenbett eingegeben, das auch als effiziente elektronische Datenerfassungslösung genutzt werden kann.

„Ich glaube, dass die Lösungen von Fortrea für die frühe klinische Entwicklung einen neuen Standard für das setzen, was die Forschungsbranche von ihren Partnern erwarten sollte“, so Dr. Cohen. „Ich bin sehr stolz auf dieses Team und weiß, dass es ebenfalls von den Veränderungen, die wir vorgenommen haben, profitieren werden. Genauso wie sich das Team von unserer Mission inspirieren lässt, Patienten schneller lebensverändernde Behandlungen zukommen zu lassen, inspiriert mich sein Engagement jeden Tag, wenn wir Lösungen für unsere Kunden bereitstellen.“

