Fortrea concluye expansión de soluciones de farmacología clínica posteriormente a inversiones direccionadas en sus cuatro unidades de investigación clínica en Estados Unidos y Reino Unido

Agrega velocidad y agilidad con producción de cGMP (buenas prácticas de fabricación actual) en farmacias locales, agrega capacidad, mejora las capacidades terapéuticas flexibles y mejora la experiencia de los voluntarios del estudio

November 03, 2023 02:59 ET | Source: Fortrea Holdings Inc Fortrea Holdings Inc

Durham, North Carolina, UNITED STATES