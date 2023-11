Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Fortrea Menyelesaikan Perluasan Solusi Farmakologi Klinis Setelah Investasi Bertarget di Empat Unit Riset Klinisnya di AS dan Inggris

Menambahkan kecepatan dan ketangkasan dengan produksi cGMP di apotek di lokasi, menambahkan kapasitas, meningkatkan kemampuan terapeutik yang fleksibel, serta meningkatkan kepuasan relawan penelitian

November 03, 2023 02:59 ET | Source: Fortrea Holdings Inc Fortrea Holdings Inc

Durham, North Carolina, UNITED STATES