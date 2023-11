Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

フォートレア (Fortrea)、米国と英国の4カ所の臨床試験ユニットへの重点的投資に続き、臨床薬理学ソリューションの拡張を完了

オンサイト薬局でのcGMP製造によるスピードと俊敏性を追加し、キャパシティを増強し、柔軟な治療能力を向上させ、試験ボランティアの体験を向上させる

November 03, 2023 02:59 ET | Source: Fortrea Holdings Inc Fortrea Holdings Inc

Durham, North Carolina, UNITED STATES