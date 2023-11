Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Fortrea, 미국과 영국 소재 4개 CRU에 대한 타깃 투자에 이어 임상 약리학 솔루션 기반 확장도 완료

현장 약국에서 cGMP 생산을 통해 신속성과 민첩한 대응력 개선, 용량 추가와 유연한 치료 기능 개선, 연구 지원자의 경험 개선도 실현

November 03, 2023 02:59 ET | Source: Fortrea Holdings Inc Fortrea Holdings Inc

Durham, North Carolina, UNITED STATES