Fortrea 在美国和英国的四家临床研究单位进行了有针对性的投资，完成了临床药理学解决方案的扩展

北卡罗来纳州，杜兰市, Nov. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的委托研究机构 Fortrea (Nasdaq: FTRE) 今日宣布，经过多年的努力，公司已完成临床药理学解决方案和生产能力的扩展，现已完全提供给客户使用。此次扩展包括位于英国利兹的一座占地 100,000 平方英尺的尖端设施，以及大约 20,000 平方英尺的新建或翻新空间，增加了得克萨斯州达拉斯、佛罗里达州代托纳比奇和威斯康辛州麦迪逊等地临床研究单位（CRU）的生产能力和治疗能力。

临床药理学研究日益复杂，亟需符合研究目的的基础设施、经验和专业知识，以确保研究参与者的安全以及重要性程度很高的数据完整性，” Fortrea 的临床药理学总裁兼首席医疗官奥伦·科恩博士说道。“我们的综合服务平台包括一流的基础设施和经验丰富的专业人员，包括医生、护士、临床科学家、临床研究协调员和药代动力学家，他们全身心致力于临床药理学的研究。我们所做的投资旨在满足客户需要的治疗能力和生产能力，以准确评估早期候选药物，并将那些有前景的药物快速推进到后期开发，最终使其可用于需要的患者身上。”

在已完成的扩展中，设施的改善涉及 Fortrea 在利兹的新临床研究单位，以及麦迪逊和代托纳比奇专门为进行早期复杂临床研究而设计的为特定目的建造的房间。此外，对 Fortrea 临床研究单位的娱乐、居住和“远程办公”场所的设施改进已经完成，使得参与研究的志愿者在这些研究中心的体验得以提升。

对 Fortrea 早期临床开发药房服务设施的扩展包括在利兹和代托纳比奇的临床研究单位中新增的全新 cGMP 药房。现在，所有的 Fortrea 临床研究单位都将内设 cGMP 药房。因而，现在能够在现场制造无菌和非无菌药品。其符合 GMP 标准的设施设计，提供了符合 GMP 质量标准的药品的安全处理和交付，满足了各种临床药理研究的独特需求，注重效率和灵活性，其控制水平在监管机构和赞助商的预期之内。

在科学和技术方面的改进包括增加了基于人工智能的程序，以优化床位利用和诊疗安排，并应用失效模式和影响分析以在研究开始之前减少研究执行面临的风险。在投资数据收集系统后，Fortrea 临床研究单位收集的所有临床药理研究数据都直接输入数字化床旁数据采集系统，该系统还可以用作高效的电子数据采集解决方案。

“我相信 Fortrea 的早期临床开发解决方案为临床研究行业对其合作伙伴应有的期望设定了新的标准，”Cohen 博士说。“我为这个团队感到非常自豪，知道他们也会从我们所做的改变中受益。正如他们受到我们的使命--更快地为患者提供能极大改善其生活的疗法--启发，在我们为我们的顾客交付解决方案之时，我也深受他们每日表露出的奉献精神的感染。”

关于 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是一家全球领先的为生命科学行业提供临床开发解决方案和患者获取医疗服务解决方案的公司。我们与新兴大型生物制药、医疗器械和医疗诊断公司合作，推动医疗创新更快地为有需求的患者提供能极大改善其生活的治疗方法。Fortrea 提供第 I 至第 IV 期临床试验管理、临床药理学、差异化技术支持试验的解决方案和获批准后服务。

Fortrea 的解决方案整合了三十多年的经验，涵盖了 20 多个治疗领域，强调科学严谨、深刻洞察以及构建强大的研究员研究中心网络。我们拥有超过 19,000 名优秀且多元化的团队成员，他们在 90 多个国家工作，能够为全球客户提供专业且灵活的解决方案。

了解更多有关 Fortrea 如何从药物研发到患者使用中担当变革性力量，请访问 Fortrea.com ，并关注我们的 LinkedIn 和 X （前身为Twitter）账号 @Fortrea。

关于前瞻性声明的警示说明

本新闻稿中的一些声明，尤其是那些涉及预期的财务和其他效益的声明，包括但不限于投资美国和英国的临床研究单位是否会增加生产能力、提高治疗能力、提升研究志愿者的体验、加快后续试验的开展和增加数据的完整性，以及启用人工智能的程序是否将优化床位利用和临床安排，都属于根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及不少风险和不确定性，其中许多超出了公司的控制范围。如果其中一个或多个基本假设或期望被证明不准确或未能实现，实际结果可能会与前瞻性声明中表达或暗示的预期有重大差异。导致实际结果与此类预期有重大差异的重要因素将在 Fortrea 于 2023 年 5 月 15 日首次向美国证券交易委员会提交的 10 号表格注册声明（经修订和进一步补充），和 Fortrea 于 2023 年 8 月 14 日向 SEC 提交的 10-Q 表格季度报告，以及 Fortrea 向 SEC 提交的其他文件中详细说明。这些前瞻性声明基于管理层当前的期望，并受到一定的风险、不确定性和环境变化的影响。Fortrea 不承担更新这些声明的责任，这些声明仅代表在本新闻稿发布日期时的情况。

Fortrea 联系方式：

Fortrea 传媒：Sue Zaranek – 919-943-5422, media@fortrea.com

Fortrea 传媒: Kate Dillon – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Fortrea 投资者: Hima Inguva – 877-495-0816, hima.inguva@fortrea.com