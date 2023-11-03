Fortrea 完成在美國和英國四個臨床研究單位的針對性投資後臨床藥理學解決方案的擴展

北卡羅來納州，杜倫, Nov. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (Nasdaq: FTRE)（下稱「該公司」），一家領先的全球合同研究組織 (CRO)，今天宣布已完成多年努力擴展其臨床藥理學解決方案和能力，現已完全可供客戶使用。該擴展包括位於英國利茲的 100,000 平方英呎的最先進設施，以及約 20,000 平方英呎的新建或翻新空間，增加了位於德州達拉斯、佛羅里達州代托納和威斯康星州麥迪遜的臨床研究單位 (CRUs) 的容量和能力。

Fortrea 臨床藥理學總裁兼醫院行政總監 Oren Cohen 博士表示：「臨床藥理學研究的日益複雜性要求適宜的基礎設施、經驗和專業知識，以保護研究參與者的安全和至關重要的數據的完整性。」他補充說：「我們的綜合服務平台包括一流的基礎設施和經驗豐富的專業人員，他們完全致力於臨床藥理學，包括醫生、護士、臨床科學家、CRA 和藥動學家。我們所進行的投資旨在提升客戶需要準確評估早期研發階段候選品並加快有前景的候選品進入後期開發階段，最終惠及需要它們的患者的能力和容量。」

隨着擴展的完成，設施改善包括 Fortrea 在利茲的新 CRU，以及在麥迪遜和代托納專門建造的房間，旨在提供在執行複雜的早期臨床研究方面的靈活性。在 Fortrea CRUs 的康樂、生活和「在家工作」空間的改善旨在增強志願者在該中心參與研究的體驗。

Fortrea 早期臨床開發藥房服務設施的擴展包括在利茲和代托納 CRUs 新增的最先進 cGMP 藥房。現在，所有 Fortrea CRUs 內都將設有 cGMP 藥房。這使得現場製造無菌和非無菌藥品成為可能。其 GMP 合規設施的設計，為臨床藥理學研究的獨特需求提供了安全處理和傳遞 GMP 品質藥品，專注於效率和靈活性，並滿足監管機構和申辦方預期的控制水平。

在科學和技術方面的增強包括新增使用人工智能驅動的程序，這些程序優化床位利用和診所排程，並應用失效模式和影響分析在研究開始前降低研究執行的風險。繼對數據收集系統進行投資後，所有在 Fortrea CRUs 內收集的臨床藥理學研究數據都直接輸入到數字化床邊數據捕獲系統中，該系統也可以用作高效的電碼數據捕獲解決方案。

Cohen 博士表示：「我相信 Fortrea 的早期臨床開發解決方案為研究行業對其合作夥伴的期待提供的新標準。」「我為這個團隊感到非常自豪，我知道他們也將從我們所做的改變中受益。正如他們每天因我們的使命——更快地將改變生命的治療帶給患者而感到鼓舞，我也被他們的奉獻精神所激勵，因為我們每天都在為我們的客戶提供解決方案。」

關於 Fortrea

Fortrea (Nasdaq: FTRE) 是全球領先的臨床開發及患者獲取醫療服務解決方案提供商，服務於生命科學行業。我們與新興和大型生物製藥、醫療器械及診斷公司合作，推動醫療創新，加速將改變生命的療法帶給有需要的患者。Fortrea 提供 I 至 IV 期臨床試驗管理、臨床藥理學、具差異化技術支援的試驗解決方案以及批准後的服務。

Fortrea 的解決方案有三十年的經驗，覆蓋了 20 多個治療領域，對科學嚴謹性的熱情、卓越的洞察力，以及強大的研究中心網絡。我們擁有 19,000 多名才華橫溢、多元化的員工，在全球 90 多個國家工作，規模足以為全球客戶提供專注和敏捷的解決方案。

欲了解更多關於 Fortrea 如何從研發到病人成為一股變革力量，請瀏覽 Fortrea.com，並在 LinkedIn 及 X（前身為 Twitter）@Fortrea 上關注我們。

前瞻性陳述之警示聲明

本新聞稿中的部分陳述，特別是與預期的財務和其他效益有關的陳述，包括但不限於，美國和英國臨床研究單位的投資是否將增加能力、改善治療能力、增強研究志願者的體驗、加速後期試驗的發展以及改善數據的完整性，以及新增的人工智能驅動程序是否將優化床位利用和診所排程，屬於美國《1995 年私人證券訴訟改革法》意義上的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性，許多都超出了公司的控制範圍。如果一個或多個基本假設或期望被證明不準確或未實現，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的預期有實質性差異。導致實際結果與此類預期有實質性差異的重要因素將在 Fortrea 於 2023 年 5 月 15 日首次向 SEC 提交的 10 號表格註冊聲明中詳細說明（經修改並進一步補充），以及 Fortrea 於 2023 年 8 月 14 日向 SEC 提交的 10-Q 表格季度報告和 Fortrea 向 SEC 提交的其他文件中。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期，並受到某些風險、不確定性和情況變化的影響。Fortrea 不承擔更新這些陳述的責任，這些陳述僅適用於本新聞稿發布之日。

Fortrea 聯絡人：

Fortrea 媒體：Sue Zaranek – 919-943-5422, media@fortrea.com

Fortrea 媒體：Kate Dillon – 646-818-9115, kdillon@prosek.com

Fortrea 投資者：Hima Inguva – 877-495-0816, hima.inguva@fortrea.com