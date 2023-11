Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Fortrea 完成在美國和英國四個臨床研究單位的針對性投資後臨床藥理學解決方案的擴展

透過現場藥房的 cGMP 生產增加速度和靈活性,增加容量,提高靈活的治療能力,並增強研究志願者的體驗

November 03, 2023 02:59 ET | Source: Fortrea Holdings Inc Fortrea Holdings Inc

Durham, North Carolina, UNITED STATES