Dovre Group Oyj Johdon liiketoimet 3.11.2023 klo 13.00

Dovre Group Oyj: Johdon liiketoimet – Koskelo Ilari

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Ilari Koskelo

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Dovre Group Oyj

LEI: 7437000NA1I6Y1OQWL24

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 42413/5/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-11-02

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008098

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 4000 Yksikköhinta: 0,4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 4000 Keskihinta: 0,4 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-11-02

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008098

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 11000 Yksikköhinta: 0,4 EUR

(2): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 0,4 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):

Volyymi: 16000 Keskihinta: 0,4 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-11-02

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008098

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 12137 Yksikköhinta: 0,4 EUR

(2): Volyymi: 7006 Yksikköhinta: 0,399 EUR

(3): Volyymi: 857 Yksikköhinta: 0,399 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):

Volyymi: 20000 Keskihinta: 0,39961 EUR

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 800 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut: www.dovregroup.com

