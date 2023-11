SKIP lance un nouveau projet intitulé Douleur chez les jeunes visant à partager des solutions fondées sur des données probantes en vue de l’utilisation médicale d’opioïdes pour traiter la douleur chez les jeunes

OTTAWA, 03 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Solutions pour la douleur chez les enfants (SKIP) a procédé au lancement de son nouveau projet visant le partage de solutions en vue de l’utilisation médicale sûre, efficace et équitable d’opioïdes pour traiter la douleur à court terme et à long terme chez les jeunes. L’initiative Douleur chez les jeunes : Solutions en vue de l’utilisation efficace d’opioïdes, financée par le Programme sur l’usage et les dépendances aux substances de Santé Canada (PUDS) a été conçu à la lumière du Plan d’action pour la douleur publié par Santé Canada en 2021 et de la réunion préliminaire nationale de SKIP tenue en 2020 au sujet des opioïdes et de nos enfants.



Au Canada, deux enfants sur trois subissent des procédures médicales douloureuses sans prise en charge de la douleur, et un enfant sur cinq vit avec une douleur à long terme. Bien que la gestion de la douleur pédiatrique puisse s’avérer difficile, la prise de mesures permettant de prodiguer des soins pour atténuer la douleur sans tarder dans la vie de l’enfant peut avoir des incidences durables, y compris la diminution des troubles liés à la santé mentale ou à l’utilisation éventuelle de substances.

Les opioïdes ne devraient pas être la première ou la seule option de prise en charge de la douleur chez les jeunes, mais ils peuvent constituer un outil important. Le projet Douleur chez les jeunes repose sur l’utilisation d’opioïdes fondée sur des données probantes dans le contexte de soins de qualité en matière de douleur pédiatrique. Ces soins de qualité comprennent des traitements d’ordre psychologique et physique de même que des médicaments. La prescription et l’utilisation appropriées d’opioïdes pour la douleur chez les jeunes représentent une composante clé de la première norme nationale du Canada intitulée Norme de gestion de la douleur pédiatrique, publiée par SKIP et l’Organisation de normes en santé plus tôt cette année.

« Au Canada, il arrive parfois que les jeunes vivent avec une douleur évitable et non traitée en raison de la stigmatisation et de la peur liées à la prescription et à l’utilisation d’opioïdes, affirme la Dre Katie Birnie, psychologue clinicienne et directrice scientifique adjointe de SKIP. Le personnel de la santé, les familles et les preneurs de décisions peuvent travailler ensemble afin que toutes les solutions de gestion de la douleur fondées sur des données probantes, y compris l’utilisation d’opioïdes s’il y a lieu, soient considérées sans qu’aucun jugement ne soit porté. » SKIP et le projet Douleur chez les jeunes visent à combler cette lacune.

« Notre gouvernement est heureux d’appuyer des organismes comme Solutions pour la douleur chez les enfants (SKIP) qui, par leur travail formidable et leur dévouement, offrent aux enfants et aux adolescents les ressources et les conseils nécessaires, notamment pour se procurer les médicaments dont ils ont besoin pour gérer leur douleur », déclare Ya’ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé.

« J’ai des amis qui ont besoin de médicaments pour toutes sortes de raisons, mais je suis la seule personne qui ressent le besoin de mentir et de ne jamais parler de mes médicaments contre la douleur en raison des commentaires méchants formulés à mon égard. En tant que personne atteinte d’une maladie chronique, je ne devrais pas avoir honte. Ça m’attriste de voir que les gens me méprisent quand je sais à quel point ça fait une différence dans ma vie. Parfois, les opioïdes font la différence entre passer mon temps au lit en espérant vivre une vie normale, ou avoir une vie normale, tout simplement », raconte Ariana, patiente partenaire de SKIP.

« J’aimerais que les médecins prescripteurs accordent autant d’attention à la douleur que vivent les enfants qu’aux complications possibles des opioïdes. Les familles et les patients doivent jouer un rôle dans l’évaluation des risques et des bienfaits, à savoir si ces médicaments devraient être utilisés ou non, au lieu de se sentir mal à l’aise pour essayer d’avoir des médicaments qui soulagent », précise Natalie, parent partenaire de SKIP.

Dans le cadre du projet Douleur chez les enfants, SKIP collabore avec des jeunes et leurs familles, le personnel de la santé, les preneurs de décisions et diverses organisations partenaires pour élaborer de nouvelles ressources et partager de l’information portant sur l’utilisation médicale d’opioïdes en tant qu’outil important pour gérer la douleur chez les jeunes de manière efficace, sûre et équitable, pour le bienfait de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens.

Solutions pour la douleur chez les enfants (SKIP) est un réseau national de mobilisation de connaissances hébergé à l’Université Dalhousie et codirigé par Santé des enfants Canada. SKIP compte des centres régionaux affiliés à l’échelle du pays et sa mission consiste à améliorer la gestion de la douleur chez les enfants par le biais de la coordination et de la collaboration.

Pour de plus amples renseignements sur le projet Douleur chez les enfants, prière de consulter la page du site Web de SKIP consacrée à ce sujet : https://kidsinpain.ca/fr/youth-in-pain/