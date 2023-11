Davie conclut l’achat des actifs d’Helsinki Shipyard

LÉVIS, Québec, 03 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Davie a annoncé aujourd’hui l’acquisition des actifs du chantier naval finlandais Helsinki Shipyard Oy (HSO).



Cette transaction historique réunit les compétences, l’expérience et les capacités de deux leaders de la construction navale pour l’Arctique et d’autres produits à forte valeur ajoutée. Alors que les chantiers navals canadien et finlandais demeureront des entités juridiques et opérationnelles distinctes, le siège social de l’entreprise demeurera à Lévis, au Québec. La transaction offrira des possibilités de développement à tous les employés, encouragera la collaboration, facilitera le transfert de connaissances, donnera accès à davantage de ressources et stimulera le potentiel d’exportation.

Bien que les détails de la convention d'achat soient confidentiels, la transaction a été rendue possible grâce à une combinaison de fonds propres de Davie et de financement du gouvernement du Québec à hauteur de 77 M€ (110 M$), dont un investissement de 30 M€ (43 M$) en équité et un prêt de 47 M€ (67 M$). Une part importante des fonds servira à doter le chantier d'un fonds de roulement pour lui permettre de se remettre sur pied et d'obtenir de nouveaux contrats.

De plus, le gouvernement canadien voit notamment d’un bon œil les synergies potentielles résultant de la transaction pour la construction des brise-glaces prévue dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale.

Ensemble, Davie et le chantier naval d'Helsinki apporteront une expertise essentielle aux clients gouvernementaux et commerciaux. Les deux constructeurs navals, réputés pour leur leadership et leur expertise en matière de solutions énergétiques propres, contribueront à la création d’une flotte océanique plus verte et plus durable.

La clôture de cette transaction est le fruit d’une série de jalons importants, amorcés en décembre 2022. En mars 2023, Davie a exercé une option exclusive sur les actifs d’HSO. Ensuite, en avril, un accord d’achat d’entreprise a été signé et, le 4 juillet, Davie a obtenu un nouveau bail foncier de 50 ans de la part de la Ville d’Helsinki.

CITATIONS

James Davies, Président et Chef de la direction de Davie et copropriétaire

« Nous sommes ravis d’avoir réuni deux entreprises historiques et très complémentaires, ce qui n’aurait pas été possible sans le soutien du Québec, de la ville d’Helsinki, de la Finlande et du Canada. Nous sommes persuadés que notre personnel talentueux et notre chaîne d’approvisionnement de classe mondiale formeront rapidement le principal centre d’excellence international pour la construction de navires écologiques pour l’Arctique et d’autres produits spécialisés. De plus, fort du savoir-faire unique du chantier naval d’Helsinki, le Québec pourra assurer plus efficacement la livraison du carnet de commandes des brise-glaces polaires du Canada, qui est le plus important du monde occidental. »

Alex Vicefield, Président et chef de la direction d’Inocea et copropriétaire

« Réunir les capacités, les compétences et l'expertise des deux leaders mondiaux de la construction de navires de classe glace et de brise-glaces est un développement d'une importance stratégique pour le monde occidental. L'Arctique est essentiel pour la sécurité future, le commerce, la navigation et l'environnement, et Inocea est fier d'être à l'avant-garde de cette nouvelle frontière. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec

« La collaboration créée dans le cadre de cette acquisition va être bénéfique autant pour le Groupe Davie que ses nombreux fournisseurs partout au Québec. Cette transaction positionne favorablement le Groupe Davie pour obtenir des contrats de partout dans le monde. C’est une transaction gagnant-gagnant des deux côtés de l’océan. »

Wille Rydman, ministre des Affaires économiques de la Finlande

« Grâce au nouveau propriétaire, l’avenir du chantier et de l’ensemble de l’industrie maritime finlandaise s’annonce sous de meilleurs auspices. Par ailleurs, il est très positif pour l’État finlandais que le changement de propriétaire se soit déroulé aux conditions du marché. »

Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l’Approvisionnement du Canada

« C’est une grande fierté de voir Davie acquérir un joyau de la construction navale mondiale, améliorant ainsi l'efficacité de construction des brise-glaces et traversiers de la Stratégie nationale de construction navale. Cette acquisition lui conférera un avantage certain en termes de gestion des coûts de la chaîne d'approvisionnement grâce à un pouvoir d'achat accru, tout en maximisant l'impact économique à long terme pour le Canada et la grande région de Québec. Finalement cette transaction ouvrira de nouveaux marchés internationaux à la chaîne d'approvisionnement locale. C’est une étape supplémentaire qui permettra à la région de Québec de devenir un pôle maritime de calibre mondial. »

Juhana Vartiainen, maire d’Helsinki

« Nous avons trouvé un opérateur solide, stable et compétent, issu d’un pays réputé, pour nos activités de construction navale. La polyvalence et le dynamisme des activités commerciales contribuent à la réussite d’Helsinki et au bien-être de sa population. Voilà une excellente nouvelle pour tous les habitants de notre ville. »

Kim Salmi, Directeur général du chantier d’Helsinki

« Cette annonce est la meilleure nouvelle possible pour le chantier naval d’Helsinki, sa main-d’œuvre talentueuse et sa chaîne d’approvisionnement. Après des mois de planification, notre priorité est le retour rapide de cette entreprise à ce qu’elle fait de mieux : concevoir et construire des navires de classe mondiale de façon rapide, efficace et rentable. »

À propos de Davie

Groupe Davie fait partie du groupe d'entreprises d'Inocea. C'est un groupe industriel maritime international privé. Ce groupe est propriétaire de Chantier Davie, le constructeur naval le plus important et le plus flexible du Canada ainsi qu’un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale du pays, et du chantier naval finlandais à Helsinki, leader mondial de la construction de brise-glaces et de navires de classe glace. Ensemble, les deux entreprises conçoivent, construisent et entretiennent des navires essentiels, notamment des brise-glaces, des navires de guerre et des traversiers, et ce, pour des clients gouvernementaux et commerciaux. Pour en savoir plus, visitez le site davie.ca .

Pour plus d’informations :

Marcel Poulin

Directeur, Affaires externes et participation industrielle, Davie

marcel.poulin@davie.ca

+1 581 992-8564





Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/60bedce5-d4cf-4b94-919c-5194d838a9d7