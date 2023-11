raddar, la circulaire réinventée, s’étend au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique

MONTRÉAL, 03 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans la foulée de son lancement réussi à Montréal le printemps dernier, TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) annonce le déploiement de raddarMC, la circulaire réinventée, à travers le Québec ainsi que dans certaines régions de l'Ontario et de la Colombie-Britannique.



raddarMC est un mince feuillet plié en quatre qui combine les circulaires de plusieurs détaillants en un seul produit imprimé. Distribué par l'intermédiaire de Postes Canada, raddarMC réduit considérablement le volume de papier utilisé. Avec raddarMC et sa plateforme numérique raddar.ca, les consommateurs peuvent bénéficier du meilleur des deux mondes.

Québec

Entre février et mai 2024, raddarMC sera déployé progressivement dans toute la province de Québec, en remplacement du Publisac. Ce sont ainsi 2,8 millions de foyers qui s'ajouteront au million d'exemplaires de raddarMC déjà distribués dans la grande région de Montréal.

« Nous sommes fiers de raddarMC, une innovation marquante dans l'histoire des circulaires, et de l'important gain environnemental qu'il représente, a déclaré Patrick Brayley, vice-président principal, TC Imprimeries Transcontinental. Toutefois, nous regrettons les répercussions de la fin du Publisac sur plusieurs journaux hebdomadaires ainsi que sur nos partenaires distributeurs. Compte tenu des changements réglementaires récents et prévus en matière de distribution et de leurs contrecoups sur les plans opérationnel et financier, le modèle du Publisac se devait d'évoluer. »

Partenaire de longue date des journaux locaux, TC Transcontinental contribuera à promouvoir leur présence dans leurs communautés ainsi que leurs sites numériques, en leur offrant une page gratuite dans raddarMC et une visibilité sur raddar.ca.

Selon un récent sondage CROP, 88 % des consommateurs montréalais qui reçoivent raddarMC le consultent; 83 % planifient leurs repas en fonction des promotions qui s'y trouvent; 70 % des utilisateurs affirment qu'il influence leur choix de marchands pour leurs achats. Les utilisateurs apprécient raddarMC pour sa facilité de consultation, son format compact, son utilité dans la planification des visites en magasin et son caractère écologique.

Ontario et Colombie-Britannique

En Ontario, à partir de la semaine prochaine, raddarMC sera distribué dans un million de foyers des régions du Grand Toronto et de Hamilton anciennement desservies par Metroland, le plus grand éditeur de journaux communautaires de l'Ontario. Le 15 septembre, Metroland a annoncé l'arrêt immédiat de la distribution des éditions imprimées de ses journaux régionaux et des circulaires qui y étaient insérées.

De même, depuis août dernier, raddarMC est distribué à plus de 300 000 ménages dans certaines régions de Vancouver où Glacier Media, le plus grand éditeur de journaux communautaires de l'Ouest canadien, a cessé ses activités de distribution.

« Avec l'inflation qui frappe durement, les circulaires sont essentielles pour aider les ménages à économiser jusqu'à 1500 dollars par an et pour maintenir une saine concurrence sur les prix, dans l'intérêt de tous. Nous sommes heureux de partager cette innovation avec davantage de Canadiens, a ajouté Patrick Brayley. Les circulaires aident aussi les détaillants à augmenter les visites en magasin face à la concurrence des géants du commerce électronique. » Avec cette expansion, d'ici mai 2024, un total de 5,1 millions d'exemplaires de raddarMC seront distribués chaque semaine au Canada. Les détails sur les régions desservies sont disponibles sur raddar.ca.

raddarMC est un nom simple et significatif. Le logo de raddarMC rappelle l'icône traditionnelle associée au radar, mais aussi l'empreinte numérique, qui souligne la personnalisation des offres tout en faisant un clin d'œil à raddar.ca, la plateforme numérique. Des couleurs vives et intemporelles permettent au produit d'attirer l'attention et d'être facilement reconnaissable dans les boîtes aux lettres des consommateurs.





À propos de TC Transcontinental

TC Transcontinental est un chef de file en emballage souple en Amérique du Nord et le plus important imprimeur au Canada. La Société est également le plus important groupe canadien d’édition pédagogique de langue française. Depuis plus de 45 ans, TC Transcontinental a comme mission de créer des produits et services de qualité permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L’engagement de TC Transcontinental auprès de ses parties prenantes est d’agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte environ 8000 employés, dont la majorité sont en poste au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine. Ses revenus ont été de 3,0 milliards de dollars canadiens pour l’exercice financier clos le 30 octobre 2022. Pour plus d’information, veuillez visiter le site web de TC Transcontinental au www.tc.tc.

Pour renseignements :

Médias

Nathalie St-Jean

Conseillère principale, Communications d’entreprise

TC Transcontinental

514 954-3581

nathalie.st-jean@tc.tc

Communauté financière

Yan Lapointe

Directeur, Relations aux investisseurs et trésorerie

TC Transcontinental

514 954-3574

yan.lapointe@tc.tc





