KLÉPIERRE: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 3 novembre 2023

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité conclu avec Képler-Cheuvreux à compter du 1er février 2023 jusqu’au 30 juin 2023 :

Moyens disponibles au 30 juin 2023 : 36 000 actions Klépierre et 10 118 599,65 euros ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 2 527 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 290 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 1 920 152 titres pour 43 172 381,46 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 884 152 titres pour 42 454 761,77 euros.





Il est précisé que sur l’ensemble du 1er semestre 2023, au titre du contrat de liquidité confié à Rothschild Martin Maurel jusqu’au 31 janvier 2023 et du contrat de liquidité confié à Képler-Cheuvreux à compter du 1er février 2023, le bilan est le suivant :

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 3 289 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 493 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 2 212 752 titres pour 49 774 371,96 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 176 752 titres pour 49 063 994,27 euros.

Il est rappelé que :

A la date de signature du contrat de liquidité avec Képler-Cheuvreux, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 15 000 000 euros ;

Pour rappel, au 31 décembre 2022, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 10 731 679,00 euros (au titre de l’ancien contrat de liquidité signé avec Rothschild Martin Maurel) ;

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

Il est précisé que les opérations datées du mois de janvier ont été réalisées dans le cadre de l’ancien contrat de liquidité signé avec Rothschild Martin Maurel.

Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 02/01/2023 18 16 5 300 4 800 117 183,00 106 416,00 03/01/2023 48 58 14 250 11 750 315 780,00 260 732,50 04/01/2023 51 74 15 000 17 200 334,950.00 384 248,00 05/01/2023 47 48 16 000 16 300 358 560,00 365 609,00 06/01/2023 56 81 18 000 18 200 398 700,00 404 768,00 09/01/2023 63 103 26 000 25 800 589 680,00 585 918,00 10/01/2023 38 8 24 500 2 500 542 675,00 55 450,00 11/01/2023 48 175 27 500 49 500 608 025,00 1 096 920,00 12/01/2023 79 129 29 500 29 700 674 075,00 679 239,00 13/01/2023 43 26 19 000 7 300 437 190,00 168 484,00 16/01/2023 19 15 5 500 3 000 124 960,00 68 520,00 17/01/2023 24 28 6 000 8 000 134 100,00 178 800,00 18/01/2023 36 64 18 750 16 500 422 437,50 372 735,00 19/01/2023 21 77 7 250 15 000 162 617,50 338 550,00 20/01/2023 33 71 9 000 15 700 203 850,00 356 547,00 23/01/2023 21 28 8 050 8 000 185 069,50 184 320,00 24/01/2023 25 29 8 000 8 050 187 280,00 188 853,00 25/01/2023 38 125 23 200 23 500 531 512,00 539 090,00 26/01/2023 33 27 6 800 6 500 156 196,00 149 695,00 27/01/2023 21 21 5 000 5 300 117 150,00 124 338,00 Sous-total janvier 2023 762 1 203 292 600 292 600 6 601 990,50 6 609 232,50 01/02/2023 26 24 15 000 10 000 345 900,00 231 300,00 02/02/2023 22 29 23 000 20 000 547 860,00 478 400,00 03/02/2023 51 28 45 000 25 000 1 112 400,00 620 750,00 06/02/2023 25 13 23 000 17 000 558 440,00 413 440,00 07/02/2023 13 10 13 000 8 000 311 350,00 191 920,00 08/02/2023 11 24 8 000 22 000 192 640,00 531 300,00 09/02/2023 24 15 29 000 18 000 711 080,00 442 800,00 10/02/2023 19 2 20 000 3 000 480 200,00 72 900,00 13/02/2023 - 19 - 21 000 - 504 420,00 14/02/2023 30 38 35 000 25 000 843 150,00 605 500,00 15/02/2023 70 - 68 000 - 1 638 800,00 - 16/02/2023 171 - 99 996 - 2354905 8 - 17/02/2023 12 60 10 000 40 000 235 700,00 953 200,00 20/02/2023 41 57 36 000 32 000 848 160,00 766 400,00 21/02/2023 64 30 48 000 24 000 1 116 000,00 559 680,00 22/02/2023 71 - 30 000 - 685 800,00 - 23/02/2023 6 66 6 490 50 000 148426 3 1 153 500,00 24/02/2023 30 34 26 000 18 000 607 880,00 422 820,00 27/02/2023 - 65 - 48 000 - 1 140 000,00 28/02/2023 4 20 7 000 17 000 165 550,00 404 770,00 Sous-total février 2023 690 534 542 486 398 000 12 904 242,10 9 493 100,00





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 01/03/2023 31 6 27 000 3 000 636 120,00 71 310,00 02/03/2023 45 11 20 000 9 000 467 200,00 211 230,00 03/03/2023 - 53 - 48 486 - 1 149 603,06 06/03/2023 - 46 - 28 000 - 678 720,00 07/03/2023 22 42 20 000 28 000 486 600,00 685 720,00 08/03/2023 49 - 30 000 - 722 100,00 - 09/03/2023 25 - 29 072 - 686 680,64 - 10/03/2023 26 33 18 000 29 000 416 520,00 675 120,00 13/03/2023 52 45 40 000 36 000 915 200,00 830 520,00 14/03/2023 - 60 - 53 000 - 1 256 630,00 15/03/2023 74 - 46 000 - 1 068 580,00 - 16/03/2023 28 9 24 000 8 000 546 480,00 188 000,00 17/03/2023 39 2 30 000 2 948 680 100,00 66 919,60 20/03/2023 10 55 8 000 45 000 177 840,00 1 029 600,00 21/03/2023 - 36 - 25 000 - 580 750,00 22/03/2023 65 - 60 000 - 1 326 000,00 - 23/03/2023 43 - 32 000 - 675 520,00 - 24/03/2023 45 15 38 000 10 000 775 960,00 205 900,00 27/03/2023 23 29 15 000 15 000 309 150,00 311 100,00 28/03/2023 41 9 29 000 8 000 568 980,00 158 400,00 29/03/2023 1 29 2 000 24 000 39 200,00 482 640,00 30/03/2023 - 34 - 25 124 - 523 584,16 31/03/2023 21 2 23 000 2 000 476 560,00 42 000,00 Sous-total mars 2023 640 516 491 072 399 558 10 974 790,64 9 147 746,82 03/04/2023 34 12 17 000 14 000 355 810,00 294 700,00 04/04/2023 14 17 10 000 18 000 211 500,00 382 860,00 05/04/2023 33 5 36 000 4 000 742 680,00 84 760,00 06/04/2023 - 31 - 35 000 - 732 200,00 11/04/2023 17 2 20 000 2 000 419 600,00 42 400,00 12/04/2023 - 25 - 30 000 - 639 600,00 13/04/2023 - 21 - 23 000 - 497 490,00 14/04/2023 20 18 17 026 19 000 367 080,56 410 970,00 17/04/2023 11 19 10 000 18 000 216 300,00 391 680,00 18/04/2023 1 29 2 000 20 000 43 800,00 441 200,00 19/04/2023 22 18 14 000 14 107 303 380,00 307 109,39 20/04/2023 18 9 12 000 10 000 261 120,00 218 600,00 21/04/2023 11 29 16 000 22 000 347 840,00 480 040,00 24/04/2023 12 12 12 000 8 000 263 040,00 176 240,00 25/04/2023 36 17 30 000 18 000 647 700,00 390 600,00 26/04/2023 24 46 20 000 52 000 438 200,00 1 151 280,00 27/04/2023 28 45 22 300 42 000 497 067,00 940 380,00 28/04/2023 8 62 6 000 56 000 135 540,00 1 278 480,00 Sous-total avril 2023 289 417 244 326 405 107 5 250 657,56 8 860 589,39





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 02/05/2023 55 7 39 000 10 000 878 280,00 228 500,00 03/05/2023 25 - 12 000 - 267 000,00 - 04/05/2023 67 4 40 000 4 000 876 400,00 89 000,00 05/05/2023 - 52 - 62 219 - 1 375 039,90 08/05/2023 2 14 4 000 12 000 88 200,00 265 680,00 09/05/2023 25 - 22 000 - 477 840,00 - 10/05/2023 4 39 2 000 40 000 42 900,00 871 200,00 11/05/2023 23 7 26 000 4 000 559 780,00 87 920,00 12/05/2023 24 8 20 000 8 000 424 000,00 170 800,00 15/05/2023 - 36 - 45 000 - 961 650,00 16/05/2023 26 4 20 812 6 000 441 214,40 128 400,00 17/05/2023 31 22 14 000 26 000 292 320,00 546 260,00 18/05/2023 27 4 18 908 4 000 395 366,28 85 200,00 19/05/2023 - 12 - 26 000 - 546 000,00 22/05/2023 17 5 12 000 2 000 251 400,00 42 300,00 23/05/2023 - 28 - 24 000 - 511 920,00 24/05/2023 15 - 16 000 - 338 560,00 - 25/05/2023 8 - 10 000 - 212 800,00 - 26/05/2023 34 - 24 000 - 504 240,00 - 29/05/2023 - 33 - 23 000 - 485 070,00 30/05/2023 - 18 - 14 000 - 297 640,00 31/05/2023 14 20 6 000 14 000 126 180,00 296 800,00 Sous-total mai 2023 397 313 286 720 324 219 6 176 480,68 6 989 379,90 01/06/2023 45 9 33 000 6 000 697 950,00 127 440,00 02/06/2023 - 38 - 28 000 - 609 840,00 05/06/2023 40 11 24 000 6 000 531 840,00 133 200,00 06/06/2023 20 - 16 401 - 360 657,99 - 07/06/2023 11 61 8 000 46 000 177 040,00 1 022 580,00 08/06/2023 59 40 18 400 18 342 412 896,00 413 245,26 09/06/2023 11 30 6 477 17 158 145 538,19 386 912,90 12/06/2023 31 8 30 000 6 000 674 700,00 136 800,00 13/06/2023 12 11 10 000 12 000 220 000,00 265 080,00 14/06/2023 7 30 9 000 18 000 200 790,00 402 660,00 15/06/2023 41 8 42 000 2 000 937 440,00 45 000,00 16/06/2023 6 58 6 000 31 000 133 320,00 702 460,00 19/06/2023 39 7 30 270 6 000 674 718,30 135 240,00 20/06/2023 9 40 8 000 30 149 177 440,00 675 337,60 21/06/2023 75 13 30 000 12 000 665 100,00 267 960,00 22/06/2023 18 36 10 000 21 000 220 600,00 467 460,00 23/06/2023 33 6 26 000 12 000 568 360,00 264 360,00 26/06/2023 5 17 6 000 24 000 129 600,00 524 160,00 27/06/2023 14 22 12 000 16 619 263 760,00 367 279,90 28/06/2023 17 23 16 000 20 000 357 760,00 449 000,00 29/06/2023 15 34 10 000 17 000 225 700,00 385 050,00 30/06/2023 3 8 4 000 8 000 91 000,00 182 880,00 Sous-total juin 2023 511 510 355 548 357 268 7 866 210.48 7 963 945.66 TOTAL 1er SEMESTRE 2023 3 289 3 493 2 212 752 2 176 752 49 774 371,96 49 063 994,27

