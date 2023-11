Blue Diamond Resorts Leva Seu Segundo Hotel ao Universo do Metaverse

MIAMI, Nov. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Blue Diamond Resorts orgulhosamente anuncia sua mais recente inovação no universo da realidade virtual com a introdução de cenários 3D imersivos na sua mais nova propriedade Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort. Esta tecnologia pioneira marca a segunda propriedade da empresa de gestão hoteleira a ser completamente mapeada, oferecendo passeios virtuais 360º com uma interface fácil de usar.



A introdução dessa funcionalidade de ponta convida viajantes e profissionais envolvidos em Reuniões, Incentivos, Conferências e Eventos (MICE) a se aprofundarem nos recursos detalhados do resort. Ela oferece uma perspectiva privilegiada sobre todos os cantos e recantos, mostrando todos os serviços adaptados para atender às diversas necessidades dos seus hóspedes. Esta ferramenta imersiva vai além do aprimoramento da experiência dos viajantes. Ela passa a ser um recurso inestimável para os planejadores do MICE, fornecendo uma visão abrangente de todos os locais ideais para eventos. Seja para o planejamento de uma viagem de lazer ou de reunião de negócios, essa experiência capacita os hóspedes a tomarem decisões informadas mergulhando no ambiente do resort antes de confirmar sua reserva.

“Com o aumento da popularidade da experiência virtual, estamos sempre buscando novas maneiras inovadores para ajudar os nossos hóspedes a explorar nossas propriedades e ter uma melhor ideia de como elas são”, disse Alejandro Rodriguez del Peon, Diretor de Marketing e Relações Públicas do Blue Diamond Resorts. “No ano passado, introduzimos esta ferramenta de turismo virtual no nosso Planet Hollywood Beach Resorts em Cancun, o primeiro local do nosso portfólio a oferecer esta experiência. Ela demonstrou ser irresistível para os hóspedes e solidificou a nossa posição de pioneira no segmento de tudo incluído.”

O site do resort agora apresenta uma cativante opção de Virtual Tour perfeitamente integrada à seção "Our Resort". Este passeio abrange toda a propriedade, desde o amplo lobby e o exclusivo lounge Diamond Club™ até as piscinas convidativas, lazy rivers e parque aquático. Os viajantes também podem entrar virtualmente no resort para explorar suas salas modernas em várias categorias, restaurantes, GameUp Entertainment Center, Royalton FIT e instalações de spa, bem como o centro de convenções e seus espaços exclusivos para eventos em grupo e casamentos de luxo.

As renderizações 3D do Royalton Splash Riviera Cancun proporcionam aos turistas uma sensação autêntica de cada local de férias. Os recursos interativos permitem que os hóspedes experimentem suas férias antes mesmo de chegar. Seja para uma escapadela em família, romântica ou de amigos, os hóspedes terão acesso a todas as comodidades que os esperam no resort, desde relaxar no The Royal Spa a saborear deliciosas refeições nos restaurantes à la carte. Para viajantes a negócios, oferecemos uma apresentação abrangente dos espaços para reuniões e eventos, com 25.000 pés quadrados, incluindo um salão de festas e 12 salas de descanso que podem ser personalizadas de acordo com as necessidades do cliente.

O Blue Diamond Resorts continua a expandir os limites da tecnologia, indo além do tradicional para mostrar seus locais modernos e únicos. O metaverso com tudo incluído agora está acessível em royaltonresorts.com

