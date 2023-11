Le RIRP finance dix-neuf projets supplémentaires dans le cadre des Concours de technologies pétrolières et gazières

CALGARY, Alberta, 03 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Réseau d'innovation pour les ressources propres (RIRP)



Le Réseau d’innovation pour les ressources propres (RIRP) est fier d'annoncer le financement de dix-neuf (19) projets supplémentaires à impact élevé, pour un total de 16,1 millions de dollars canadiens. Avec ce nouvel engagement, le RIRP continue de valider son rôle de tremplin pour faire progresser l'innovation et la compétitivité énergétiques canadiennes, tout en améliorant la performance environnementale de l'industrie pétrolière et gazière du Canada.

Ces projets ont été sélectionnés pour bénéficier d'un soutien grâce à l'optimisation du financement dédié au bassin de candidats de haute qualité dans le cadre des concours de technologies pétrolières et gazières du RIRP, qui visent à relever les défis environnementaux et économiques les plus pressants. Une fois commercialisées, ces initiatives sont prêtes à apporter des contributions tangibles et substantielles à la société, notamment en termes de réduction des émissions, de diminution de l'intensité de l'utilisation de l'eau et des sols, et de création d'emplois. Le RIRP est entré dans la phase de contractualisation, un processus rigoureux visant à finaliser l'accord de financement pour ce portefeuille de projets.

« Le RIRP se réjouit de financer ces projets à impact élevé », a déclaré Glen McCrimmon, directeur des opérations du RIRP. « Ces projets s'inscrivent parfaitement dans la vision du RIRP, selon laquelle le Canada est le chef de file mondial des hydrocarbures propres, de la source à l'utilisation finale, et illustrent la manière dont le développement de l'énergie pétrolière et gazière et la gestion de l'environnement peuvent aller de pair. Nous sommes impatients de voir ces initiatives progresser dans les mois à venir ».

« Le financement annoncé aujourd'hui offrira un soutien essentiel aux innovateurs canadiens et contribuera à la commercialisation de technologies révolutionnaires qui amélioreront la performance environnementale de notre industrie pétrolière et gazière », a déclaré François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « Félicitations à tous les bénéficiaires du soutien du programme du RIRP ; vos projets aideront nos industries novatrices à réduire leur empreinte carbone et joueront un rôle clé pour aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière de climat. »

Les projets suivants ont été retenus pour bénéficier d'un financement, ce qui met en évidence la diversité des innovations et leur potentiel de progrès dans le secteur de l'énergie :

Candidat principal Titre du projet Financement par le RIRP 3P Technology Corp. Surveillance sismique stationnaire de 3P Technology 100 000 $ Acceleware Ltd. Technologie de chauffage électromagnétique (utilisant des ondes radio) pour chauffer et mobiliser le pétrole lourd et le bitume 3 000 000 $ AIRMarket Inc. Extension des essais d’Energy UTM 1 700 000 $ Arolytics Inc. Développement et démonstration d'une plateforme de gestion intégrée des émissions 400 000 $ Calscan Energy Ltd. Réduction des émissions de méthane dans les réservoirs grâce à l'hydrocyclone Calscan 45 000 $ Cnergreen Corp. Essai d'une technologie de mousse à base de nanoparticules pour améliorer l'efficacité de la récupération assistée du pétrole et du stockage du CO2 900 000 $ COPSYS Technologies Inc. Qualification et pilotage de la technologie de la peau numérique intelligente 800 000 $ Enaimco Management Ltd. Projet pilote Terra Nova 550 000 $ G4 Insights Inc. Validation de la mise à l'échelle du réacteur G4 PCH 300 000 $ General Energy Recovery Inc. Co-injection de vapeur et de gaz de combustion 1 574 000 $ GRU Organics Agriculture verticale de récupération de chaleur CSV Midstream 248 000 $ Hydron Energy Inc. Waste to Fuel : Accélérer la commercialisation du nouveau système de valorisation du biogaz en GNR le moins cher et à la plus petite échelle 602 000 $ Ionada Incorporated Décarbonisation par membrane modulaire 2 000 000 $ Kinitics Automation Limited Actionneur de vanne Kinitics pour les producteurs de gaz 185 000 $ Université St Francis Xavier Contrôle de l'efficacité de la combustion à l'extrémité de la torche à l'aide de drones pour la détection du méthane 225 000 $ Standing Wave Reformers Inc. Une nouvelle vague dans la production d'hydrogène 600 000 $ Tourmaline Oil Corp. Stockage facile et système de gestion de moteur intelligent 1 000 000 $ Université de la Colombie-Britannique Déploiement d'une usine d'hydrogène à faible coût et à faibles émissions à partir de la pyrolyse du gaz naturel 1 250 000 $ Université de Regina Développement d'un système mobile intégré (MMS) pour l'utilisation du méthane et le traitement de l'eau produite 596 000 $



Ces montants représentent le soutien maximum disponible du RIRP pour chaque projet.

Le financement de ces initiatives novatrices est rendu possible grâce au Fonds stratégique pour l'innovation du gouvernement du Canada.

Ces projets s'alignent sur les objectifs généraux du RIRP, en ciblant des questions relevant des sept thèmes du RIRP :

Des carburants plus propres - Réduire l'intensité carbonique

Pétrole et gaz numériques

Capture du carbone et produits à valeur ajoutée

Nouvelle extraction d'hydrocarbures

Remise en état des terres et des sites de puits

Surveillance, quantification et réduction du méthane

Technologie de développement de l'eau



Pour en savoir plus sur les thèmes du RIRP et les profils des projets financés, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : cleanresourceinnovation.com.

À propos du RIRP

Le Réseau d'innovation pour les ressources propres (RIRP) est un réseau pancanadien dont l'objectif est de veiller à ce que les ressources en hydrocarbures du Canada soient exploitées de manière durable et intégrées dans les systèmes énergétiques mondiaux. En tant que « réseau de réseaux », le RICR fait le lien entre un large éventail de compétences, de connaissances et d'expériences provenant des secteurs pétroliers et gaziers et d'autres secteurs aux développeurs de technologies, aux chercheurs, aux gouvernements, aux investisseurs, aux universités, aux entrepreneurs et aux jeunes. En identifiant les défis de l'industrie, nous créons une force d'attraction du marché afin d'accélérer la commercialisation et l'adoption généralisées des technologies propres, ce qui se traduira par d'importants avantages environnementaux, économiques et publics pour le Canada. Le RIRP est soutenu en partie par un investissement de 100 millions de dollars du Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) du gouvernement du Canada.

À propos du FIS

Fonds stratégique pour l’innovation (FSI)

Le FIS soutient les écosystèmes nationaux d'innovation, des projets dirigés par des réseaux pancanadiens qui impliquent un degré élevé de collaboration pour stimuler l'innovation et la commercialisation dans des domaines où le Canada est avantagé et pour renforcer les liens entre les entreprises et les universités/organismes de recherche.

Le RIRP utilise l'investissement du FSI pour administrer des initiatives dans sept domaines d'intérêt technologique pour des activités liées à la croissance, à l'amélioration et à la durabilité à long terme des écosystèmes. Ces domaines technologiques ont le plus grand potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l'empreinte environnementale du secteur pétrolier et gazier, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs d'émissions carboneutre. Au moins la moitié de ce financement ira aux petites et moyennes entreprises, et toutes les entreprises contribueront à aider le secteur pétrolier et gazier à continuer à créer des avantages publics et économiques pour le Canada, en plus des avantages environnementaux.

