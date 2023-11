Studi Kasus Visual MDC Mengungkap bahwa menjelang 2027 akan Ada 100 juta Pemain Game VR dan AR

LONDON, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Studi kasus visual landmark yang dirilis oleh MDC (Minimum Deposit Casinos) mengungkap bahwa industri game global sedang booming, dengan jutaan orang di seluruh dunia berkecimpung dalam dunia maya untuk menikmati game favorit nonstop mereka. Pada tahun 2023, ada 98 juta orang yang menggunakan realitas virtual (VR) dan 23 juta yang menggunakan realitas gabungan (AR). Menjelang 2027, baik AR maupun VR diperkirakan akan melampaui 100 juta pengguna di seluruh dunia.



Portal sumber daya iGaming MDC bekerja sama dengan NowSourcing, sebuah biro desain terkenal, melakukan riset dan membuat sebuah studi kasus visual imersif, yang memetakan berbagai video game paling disukai di Amerika Serikat dan di seluruh dunia sejak 2023.

Temuan Penting:

Genre video game paling populer adalah first-person shooter, petualangan laga, simulasi, arena tempur online multipemain (MOBA), dan game olahraga.

Preferensi video game bervariasi berdasarkan negara, mis., Prancis menyukai Pokémon Legends: Arceus, sedangkan China lebih suka Honor of Kings.

Tren yang menguat dalam industri game meliputi game AR dan VR, game kebugaran, dan game kasino.



Industri game telah mencapai masa kejayaannya – di mana teknologi canggih yang futuristik menirukan dunia yang tidak ada duanya. Semua game realistik, perintis, dan super memikat ini, tidak pernah kita lihat sebelumnya. Namun, jenis game apa saja yang sedang tren dan paling populer di kalangan pemain?

Infografis studi kasus MDC menemukan bahwa first-person shooter (FPS) adalah genre video game paling populer, diikuti dengan game petualangan laga, simulasi, MOBA, dan game olahraga. Setidaknya 66%, mereka yang berusia 16 hingga 24 tahun, menggemari game FPS.

Video game paling populer pada tahun 2023 juga bervariasi antara negara yang satu dengan negara yang lain.

Prancis menyukai Pokémon Legends: Arceus, China lebih suka Honor of Kings, dan negara lainnya punya favorit mereka sendiri, seperti Mario Kart 8 Deluxe (Jerman), Call of Duty: Modern Warfare II (Inggris), Madden NFL (Amerika Serikat), Pikmin 4 (Jepang), God of War Ragnarök (Rusia), Remnant II (Kanada), dan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Australia).

Industri game juga terus berkembang, bersama tren-tren baru yang terus menguat sepanjang waktu. Beberapa tren terdepan meliputi game AR dan VR, kebugaran, dan kasino.

Game AR dan VR

Game realitas gabungan (AR) dan realitas virtual (VR) menjadi yang paling populer. Game AR melapiskan informasi digital ke dunia nyata, sedangkan game VR membawa pemain ke dunia maya yang benar-benar menghanyutkan.

Pada tahun 2023, ada 98 juta orang yang menggunakan VR dan 23 juta yang menggunakan AR. Menjelang 2027, baik AR maupun VR diperkirakan akan melampaui 100 juta pengguna di seluruh dunia.

Beberapa dari game AR dan VR yang paling banyak dimainkan di Steam antara lain War Thunder, Phasmophobia, dan VR Chat.

Pasar kebugaran VR juga diperkirakan tumbuh 40% antara tahun 2023 dan 2029.

Game Kasino

Hiburan kasino online juga banyak diminati di seluruh dunia. Pada tahun 2023, ada 4.792 bisnis game online di seluruh dunia - dengan laju pertumbuhan 29,25% sejak tahun 2018. Beberapa dari game kasino teratas di antaranya adalah Coin Master, Bingo Blitz, dan Jackpot Party Casino Slots.

Dengan begitu banyaknya pilihan ragam jenis game dan platform, industri game global belum pernah secerah ini.

