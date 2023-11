VR 및 AR 게이머 규모 2027년께 1억명 육박 전망...MDC 비주얼 사례연구

런던, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 전 세계 수백만 명의 사람들이 자신이 좋아하는 게임을 즐기기 위해 가상 세계로 뛰어들면서 글로벌 게임 산업이 일대 호황을 맞고 있다고 MDC(Minimun Deposit Casinos)의 획기적인 비주얼 사례연구 보고서가 발표했다. 2023년의 경우, 가상현실(VR) 기술을 이용하는 사람들은 9,800만명이고 증강현실(AR)을 사용하는 사람들은 2,300만명에 달하는 것으로 조사되었다. 2027년께 AR과 VR 기술 모두, 전 세계 사용자 수는 1억 명을 돌파할 것으로 전망된다.



iGaming 리소스 포털인 MDC는 유명 디자인 에이전시인 NowSourcing과 협업으로 시장조사를 수행했으며 2023년 기준 미국과 전 세계에서 가장 선호되는 비디오 게임을 매핑한 몰입형 비주얼 사례연구를 작성했다.

연구 주요 결과:

가장 인기 있는 비디오 게임 장르는 1인칭 슈팅 게임, 액션 어드벤처, 시뮬레이션, 멀티플레이어 온라인 배틀 아레나(MOBA), 스포츠 게임으로 나타났다.

비디오 게임 선호도는 국가별로 다른데 가령 프랑스에선 Pokémon Legends: Arceus 인기가 높은 반면 중국에서는 Honor of Kings가 큰 사랑을 받고 있다.

게임 업계에 부상 중인 새 트렌드는 AR과 VR 기반의 게임, 피트니스 게임, 카지노 게임 등을 들 수 있다.







게임산업은 미래지향적인 첨단 기술을 통해 다른 곳에서는 볼 수 없는 새로운 세계를 구현하며 황금기에 도달했다는 평가를 받고 있다. 이러한 게임들은 이전에는 볼 수 없었던 사실감 넘치고 선구적이며 매우 매력적인 게임들이다. 그렇다면 어떤 유형의 게임이 현재 유행 중이며 플레이어들 사이에 가장 높은 인기를 구가하는 게임은 무엇일까?

MDC 사례연구 인포그래픽에 따르면 1인칭 슈팅 게임(FPS)이 가장 인기 있는 비디오 게임 장르로 선정되었고, 그 뒤를 이어 액션 어드벤처, 시뮬레이션, MOBA, 스포츠 게임 장르가 인기를 얻고 있다. FPS 게임의 경우 16~24세 사이 연령대의 66% 이상이 이 게임을 즐길 정도로 높은 인기를 얻고 있다.

2023년 기준 가장 인기 있는 비디오 게임은 국가별로 다른 특징을 보인다.

프랑스에선 Pokémon Legends: Arceus가 단연 높은 인기를 누리고 있는 반면 중국에선 Honor of Kings 게임이 큰 인기를 얻고 있다. 다른 나라들 또한 선호되는 게임이 다르게 나타나는데 독일의 경우 Mario Kart 8 Deluxe, 영국에선 Call of Duty: Modern Warfare II (United Kingdom), 미국에선 Madden NFL, 일본에선 Pikmin 4, 러시아에선 God of War Ragnarök, 캐나다에선 Remnant II, 호주에선 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 이 가장 높은 인기를 누리는 게임으로 지목되었다.

게임 산업은 늘 새로운 트렌드가 출현하고 있는 가운데 끊임없이 진화하는 모습을 보여준다. 가장 대표적인 트렌드를 보면 증강현실과 가상현실, 피트니스, 카지노 게임 등이 있다.

AR과 VR기반의 게임

증강현실(AR)과 가상현실(VR) 기반의 게임은 그야말로 전 세계를 강타했다. AR게임은 디지털 정보를 실제의 현실 환경에 오버레이하는 기술을 활용하며 VR게임은 플레이어를 완전히 몰입감이 넘치는 가상세계로 인도하게 된다.

2023년 기준 VR 기술 사용자는 9,800만명, AR 기술 사용자 수는 2,300만명에 달했다. 2027년이 되면 AR과 VR 모두 전 세계 사용자 수는 1억명을 넘어설 것으로 예상된다.

Steam에서 가장 많이 플레이되는 AR 및 VR 게임은 War Thunder와 Phasmophobia, VR Chat(VR 채팅)으로 나타났다 .

VR 기반의 피트니스 시장도 2023년에서 2029년 사이 40%의 성장세가 예상된다.

카지노 게임

온라인 카지노 엔터테인먼트도 전 세계적으로 높은 인기를 구가하고 있다. 2023년 기준 전 세계적으로 4,729개의 온라인 게임 비즈니스가 운영되고 있으며 2018년 대비 29.25%의 성장률을 기록했다. 최고의 카지노게임으로는 Coin Master, Bingo Blitz, Jackpot Party Casino Slots 등이 있다.

선택지가 넓어진 게임과 플랫폼의 종류가 한층 다양해지면서 글로벌 게임 산업은 그 어느 때보다 전망이 밝다..

