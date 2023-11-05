MDC视觉案例研究显示到2027年将有1亿VR和AR游戏玩家

伦敦, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MDC（Minimum Deposit Casinos）发布的一份具有里程碑意义的视觉案例研究报告显示，全球游戏行业正在蓬勃发展，世界各地有数百万人沉浸在虚拟世界中，享受他们最喜爱的游戏。 2023年，有9800万人使用虚拟现实（VR），2300万人使用增强现实（AR）。 预计到2027年，全球AR和VR用户都将超过1亿。



iGaming资源门户网站MDC与知名设计公司NowSourcing合作开展了调查，创建了一项沉浸式视觉案例研究，详细呈现了截至2023年美国和全球范围内最受欢迎的视频游戏。

主要调查结果：

最受欢迎的视频游戏类型包括第一人称射击游戏、动作冒险游戏、模拟游戏、多人在线对战游戏（MOBA）以及体育游戏。

不同国家和地区的玩家对视频游戏的偏好也不尽相同，例如，法国玩家喜欢《宝可梦传说：阿尔宙斯》，而中国玩家更青睐《王者荣耀》。

游戏行业的新兴趋势包括AR和VR游戏、健身游戏和赌场游戏。



游戏行业已进入黄金时代——前沿尖端技术模拟出一个与众不同的宇宙。 这些游戏非常逼真，具有开创性且极具吸引力，与以往任何游戏都不同。 目前哪种游戏最流行？哪些游戏最受玩家欢迎？

MDC案例研究信息图显示，第一人称射击游戏（FPS）是最受欢迎的视频游戏类型，其次是动作冒险游戏、模拟游戏、MOBA游戏和体育游戏。 在16-24岁的人群中，FPS游戏玩家至少占66%。

2023年最受欢迎的视频游戏也因国家和地区而异。

法国玩家喜欢《宝可梦传说：阿尔宙斯》，而中国玩家更青睐《王者荣耀》。其他国家和地区的玩家也有各自的最爱，如《马里奥赛车8豪华版》（德国）、《使命召唤：现代战争2》（英国）、《麦登橄榄球》（美国）、《皮克敏4》（日本）、《战神：诸神黄昏》（俄罗斯）、《遗迹2》（加拿大）和《塞尔达传说：王国之泪》（澳大利亚）。

游戏行业也在不断发展，新趋势不断涌现。 其中最主要的趋势包括AR和VR、健身和赌场游戏。

AR和VR游戏

增强现实（AR）和虚拟现实（VR）游戏已风靡全球。 AR游戏将数字信息叠加到现实世界中，而VR游戏则将玩家带入完全沉浸式的虚拟世界。

2023年，有9800万人使用VR，2300万人使用AR。 预计到2027年，全球AR和VR用户都将超过1亿。

Steam游戏平台上最热门的AR和VR游戏包括《战争雷霆》、《恐鬼症》和《VR聊天》。

预计在2023-2029年期间，VR健身市场将增长40%。

赌场游戏

在线赌场娱乐在世界各地同样受到追捧。 2023年，全球共有4792家在线游戏企业，比2018年增长了29.25%。 一些顶级赌场游戏包括《金币大师》、《宾果游戏》和《积宝赌场》。

如今存在众多不同类型的游戏和平台可供选择，全球游戏行业前景一片光明。

在MDC上了解全球最流行游戏的更多信息：https://www.minimumdepositcasinos.org/2023/10/19/the-worlds-most-popular-video-games/

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