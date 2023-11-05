MDC 視覺案例研究揭示 2027 年虛擬實境和擴增實境遊戲玩家數目將達到 1 億

倫敦, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- MDC（最低存款賭場）發佈了具備深遠意義的視覺案例研究，研究顯示全球遊戲產業正值蓬勃發展，全球有數百萬名玩家在虛擬世界裡盡情享受他們至愛的遊戲。 在 2023 年，使用虛擬實境 (VR) 及擴增實境 (AR) 的人數分別是 9,800 萬人及 2,300 萬人。 預計在 2027 年全球 AR 和 VR 用戶數目將超過 1 億人。



iGaming 資源門戶網站 MDC 與著名設計機構 NowSourcing 合作進行研究，並創建了沉浸式視覺案例研究，列出了美國和全球至 2023 年最受歡迎的電玩遊戲。

重點調查結果：

最受歡迎的電玩遊戲類型是第一人稱射擊、動作冒險、模擬、多人線上競技場 (MOBA) 和體育遊戲。

電玩遊戲喜好因國家而異，例如法國喜歡《寶可夢傳說》，中國則喜歡《王者榮耀》。

遊戲產業的新興趨勢包括 AR 和 VR 遊戲、運動遊戲和賭場遊戲。



遊戲產業已進入黃金時代，未來感十足的尖端技術模擬出一個與眾不同的宇宙。 遊戲具備現實感、開創性且非常引人入勝，讓人前所未聞。 不過現在正流行哪些類型的遊戲？哪些遊戲最受玩家歡迎？

MDC 案例研究資訊圖表指出，第一人稱射擊 (FPS) 是最受歡迎的電玩遊戲類型，其次是動作冒險、模擬、MOBA 和運動遊戲。 16 歲至 24 歲當中至少有 66% 的人正在玩 FPS 遊戲 。

2023 年最受歡迎的電玩遊戲亦因國家而異。

法國喜歡《寶可夢傳說》而中國則喜歡《王者榮耀》，其他國家的最愛如下：《瑪利歐賽車 8 豪華版》（德國）、《決勝時刻：現代戰爭 II》（英國）、《Madden NFL》（美國）、《皮克敏 4》（日本）、《戰神：諸神黃昏》（俄羅斯）、《遺跡 II》（加拿大）和《薩爾達傳說王國之淚》（澳洲） 。

遊戲產業也愈趨蓬勃，新的趨勢不斷湧現。 大趨勢的某些例子包括了 AR 和 VR、運動和賭場遊戲。

AR 和 VR 遊戲

擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 遊戲席捲全球。 AR 遊戲將數碼資訊疊加至現實世界中，而 VR 遊戲則帶領玩家進入完全身臨其境的虛擬世界。

2023 年使用 VR 及 AR 的人數分別是 9,800 萬人及 2,300 萬人。 預計在 2027 年全球 AR 和 VR 用戶數目將超過 1 億人。

Steam 上最受歡迎的 AR 和 VR 遊戲包括《 戰爭雷霆》、《恐鬼症》和《VRChat》。

VR 運動遊戲市場預計在 2023 年至 2029 年間將出現 40% 增長。

賭場遊戲

網上賭場娛樂在世界各地都深受追捧。 2023 年，全球網上遊戲公司數量達到 4,792 間，自 2018 年以來提升了 29.25%。 最熱門的賭場遊戲包括了《Coin Master》、《Bingo Blitz》和 《Jackpot Party Casino Slots》。

隨著多種不同類型的遊戲和平台可供選擇，全球遊戲產業的前境變得更為光明。

在 MDC 進一步了解全球最受歡迎的遊戲：https://www.minimumdepositcasinos.org/2023/10/19/the-worlds-most-popular-video-games/

關於 MDC

MDC (Minimumdepositcasinos.org) 是一個終極資源門戶網站，準確地提供有關全球最佳網上賭場和遊戲的最新資訊。 MDC 由網上賭場專家團隊創建，旨在為全球用戶提供有價值的見解並提倡負責任的網上賭博行為。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73455644-6d1d-451c-ab07-6c1c3dbafe3b



