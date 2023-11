Tomorrow.Mobility trace la voie vers un meilleur avenir grâce à des transports verts et intelligents

BARCELONE, Espagne, 06 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un espace de données partagé sur la mobilité est-il le moteur ultime d'une révolution dans les transports mondiaux ? Comment les véhicules à zéro émission peuvent-ils être le fer de lance de la lutte contre le changement climatique ? La mobilité autonome publique nous conduira-t-elle vers l'avenir ? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles plus de 100 experts internationaux répondront à Barcelone du 7 au 9 novembre lors du Congrès International Tomorrow.Mobility (TMWC ou Mobility World Congress en anglais), événement organisé conjointement par la Fira de Barcelona et l'EIT Urban Mobility, initiative de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), lui-même organe de l'Union européenne.

Le programme de la conférence s'articule autour de huit thèmes - Espaces de données ; Inclusivité, Accessibilité et Équité ; Mobilité connectée, coopérative et automatisée ; Logistique urbaine durable ; Multimodalité ; Mobilité aérienne urbaine ; Transition énergétique et Mobilité active - et se concentrera sur certains des sujets clés, notamment les stratégies visant à soutenir les transports publics en tant qu'élément essentiel pour rendre les villes plus vivables et atteindre des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone, la création d'un espace partagé de données sur la mobilité pour déployer des déplacements multimodaux étendus, et surmonter les défis dans le déploiement des véhicules autonomes.

Parmi les plus de 100 intervenants, citons Timothy Papandreou, ancien directeur des innovations à l'Autorité des Transports Urbains de San Francisco et conseiller pour X (Alphabet's Moonshot Factory) ; Karima Delli, présidente de la commission des transports et du tourisme au Parlement européen ; Seleta Reynolds, directrice des innovations à l'Autorité des Transports Urbains de Los Angeles ; Jacob Bangsgaard, secrétaire général pour la mobilité automobile et le tourisme à la Fédération Internationale de l'Automobile ; et Jill Warren, directrice générale de la Fédération européenne des cyclistes.

Le congrès international Tomorrow.Mobility comprendra également un espace d'exposition au sein duquel 130 entreprises, dont BSM, Deloitte, KIA, Moventis, PTV Group, PWC, Racc, Renfe et Sener, présenteront leurs derniers produits. En outre, de nombreuses institutions telles que Alamys, AMB, FGC, TMB, CARNET, ETRA, la Fédération routière internationale et Polis, participeront également au congrès.

Carrefour international de l'innovation

Le congrès international Tomorrow.Mobility se tiendra parallèlement aux congrès internationaux Smart City Expo, Tomorrow.Building, Tomorrow.BlueEconomy - se concentrant sur les opportunités de l'économie bleue - et PUZZLE X, créant une plateforme de connaissances inégalée renforçant le rôle de l'événement en tant que centre international de solutions urbaines capable d'apporter des réponses aux défis auxquels notre société est confrontée. Au total, les événements rassembleront plus de 25 000 visiteurs, 1 000 exposants, plus de 800 villes et plus de 600 intervenants à Barcelone.

Pour les demandes médias, veuillez contacter :

Salvador Bilurbina

Courriel : sbilurbina@firabarcelona.com

Téléphone : +34628162674

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1adfc367-cf03-46b1-98c2-f75f3c8fcc31