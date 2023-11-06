「明日交通」（Tomorrow.Mobility）：綠色智能交通，共創美好未來

巴塞羅那，西班牙, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 交通資料的共享平台會否大力推動全球交通變革？ 零排放車輛如何成為應對氣候變遷的首選？ 自動駕駛公共交通能否引領我們走向未來？ 11 月 7 日至 9 日，100 多名國際專家將會齊聚巴塞羅那，在「明日交通」世界大會 (TMWC) 上探討這些問題。此活動由 Fira de Barcelona 和 EIT Urban Mobility 團隊聯合舉辦。EIT Urban Mobility 是歐洲創新技術研究所 (EIT) 提出的倡議，這個研究所是歐盟的機構。

會議議程圍繞 8 個主題展開：資料平台，包容、可負擔和公平，互聯、協作和自動化交通，可持續的都市物流，多式聯運，都市空中交通，能源轉型和自主交通。會議還會聚焦某些關鍵主題，包括：將公共交通視為城市的關鍵要素並提供支援性策略，​​從而營造更加宜居的氛圍以及實現宏大的減排目標；建立交通資料的共享平台，以部署廣泛的多式聯運出行；克服全面推行自動駕駛車輛的挑戰。

100 多名演講嘉賓包括：三藩市 MTA 前首席創新總監兼 X（Alphabet 的 Moonshot Factory）顧問 Timothy Papandreou、歐洲議會運輸旅遊委員會主席 Karima Delli、洛杉磯大都會交通局首席創新總監 Seleta Reynolds、國際汽聯秘書長（主管汽車交通和旅遊）Jacob Bangsgaard 以及歐洲單車聯會行政總裁 Jill Warren。

「明日交通」世界大會還設有一個展覽空間，BSM、Deloitte、KIA、Moventis、PTV Group、PWC、Racc、Renfe 和 Sener 等 130 家公司將在此展示他們的最新產品。 此外，Alamys、AMB、FGC、TMB、CARNET、ETRA、國際道路聯會、Polis 等多家機構亦會參與此次盛會。

全球創新中心

「明日交通」世界大會將與全球智慧城市大會 (Smart City Expo World Congress)、「明日建築」(Tomorrow.Building)「明日藍色經濟」(Tomorrow.BlueEconomy)（聚焦藍色經濟的機遇）和 PUZZLE X 等活動同時舉行，為大眾提供非同凡響的知識平台，強化該活動作為都市解決方案全球中心的角色，為社會面臨的挑戰提供對策。 這些盛事將會吸引超過 25,000 名參觀者、1,000 多家參展商、800 多個城市的代表和 600 多名演講嘉賓齊聚巴塞羅那。

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