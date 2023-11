Hepsor Asi tütarettevõte omandas uued kinnistud Rae vallas

Hepsor AS tütarettevõte Hepsor VT49 OÜ omandas 3. novembril 2023 kaks kinnistut aadressidel Harju maakond Rae vald Peetri alevik Kodu tee 9a ja Harju maakond Rae vald Peetri alevik Vana-Tartu mnt 49. Ostetud kinnistutel on olemas detailplaneering, mis lubab sinna rajada 4 500 m2 üüritava pinnaga ärihoone.

Hepsori kogu portfell oli enne ostu 169 300 m2, millest ärikinnisvara portfell moodustas poole ehk 85 000 m2. Ärikinnisvarast Eestis asuvates arendustes oli 21 000 m2 pinda ning Lätis asuvates arendustes 63 000 m2. Lisandunud kinnistud ning sinna planeeritav ärihoone on hea täiendus Hepsori Eesti ärikinnisvara portfelli.









Henri Laks

Juhatuse liige

Telefon: +372 5693 9114

e-post: henri@hepsor.ee

-

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insener-tehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 169 300 m2.