Henley & Partners和Insignia携手为世界公民提供独特会籍

伦敦, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Henley & Partners 是一家“世界公民服务公司”，在居留权和公民身份咨询行业位居前沿。该公司与领先的顶级奢华生活方式管理与卡片服务集团 Insignia 合作，携手提供独特且专属的会籍。 Henley Global Citizens 是一项“仅限邀请”的定制服务，专为满足跨国富裕家族、企业家和投资者的特定需求而设，这些人士在全球经商、投资和生活，并以“世界公民”的身份自居。



Henley Global Citizens 的服务包括：优先参与、个人引荐以及获得可靠的国际银行、领先的私人客户律师和其他行业顶级专业人士的免费咨询，这些机构和人员遍布全球所有主要司法辖区。此外，该会籍还包含一张兼具Visa支付卡功能的会员卡，可用于大额支付和提取现金，而且没有任何限制，还可选择全球主要货币进行国际电汇。 更重要的是，会员藉此得以接触由个人和家族组成的活跃的全球权贵网络，以及参与每年举行的高端闭门活动，包括在达沃斯世界经济论坛举行的私密晚宴、纽约联合国大会周边活动、摩纳哥大奖赛以及在世界各地举办的商业、地缘政治、体育和文化的其他重大活动。

会员及其家人还可获得：全球教育规划的免费咨询、向世界顶尖学校和大学引荐的机会、健康方面的策略性建议、预防医学和抗衰老疗程，以及在最先进的医疗保健机构进行体检，体检地点包括瑞士、德国、新加坡、阿联酋、英国和美国。

Henley & Partners集团董事长 Christian H. Kaelin 博士 表示，将两家公司的知名客户聚集在一起，结合他们的专业知识，提供独特而卓越的国际咨询和服务，是“世界公民服务公司”拓展业务的必然趋势。 他说：“对于我们这些自视为世界公民的人来说，我们不会放弃其他身分、承诺以及对自己国家、文化、宗教甚至政治信仰的归属感。 这些方面持续为我们的生活赋予意义并不断增值。 但由于我们生活在一个紧密联系和相互依存的世界，并且在全球市场中运作，因此我们又为自己增加了全球身分、利益和责任。 Henley Global Citizens 会籍是对这种身份和生活方式的认可和支持，在日常生活中非常实用，可为会员带来巨大的价值。”

Insignia Group总裁Nada T. Rouviere表示：“我们与Henley & Partners的合作开启了管理奢华生活方式的新时代。 在Insignia，我们一直致力于为会员提供无与伦比的体验，而Henley Global Citizens卡片就体现了这项承诺。 我们与Henley & Partners携手合作，重塑‘世界公民’的意义，让会员专享无限良机和人脉。 我们希望协助会员，让他们更容易成为真正的世界公民，从而丰富他们的生活。”

11月10日星期五， Henley Global Citizens 将在 第 17 届 世界公民年会 之后的特别活动中隆重发布，此次年会于本周（11月8日至10日）在阿联酋迪拜DIFC香格里拉大酒店举行。

该国际会议由 Henley & Partners 主办，在国际私人财富和投资移民领域，已成为全球最大、最重要的盛会。各国总统、总理、政府高级部长和官员、顶尖学者、私人客户顾问、家族办公室的代表和财富管理专业人士云集，还有许多富裕企业家和投资者也会出席。今年预计将有超过35个国家的400多名代表参加。

2023 年会议议程 包括紧跟时势的深刻分析，涵盖影响当今全球财富规划、 投资移民 和地缘政治的重大发展。

编者按

如需了解关于 Henley Global Citizens 发布会（11月10日）和/或 第17届世界公民年会 （11月8日至10日）的更多信息和获得传媒席位，请联络：

Sarah Nicklin

集团公关部负责人

sarah.nicklin@henleyglobal.com

手机：+27 72 464 8965

Henley & Partners介绍

Henley & Partners 是通过投资获得居留权和公民身份方面的全球领导者。 凭借在该领域的专业知识和经验，我们每年为数以百计的富裕人士及其顾问提供服务。 通过全球40多个办事处，公司的高素质专业人员作为一个团队协同工作。

Henley & Partners于上世纪90年代创立通过投资而获得居留权和公民身份的理念。 随着全球化日益发展，居留权和公民身份也已成为不断增加的拥有跨国业务的企业家和投资人十分关注的话题，而他们正是我们引以为豪的服务对象。

Henley & Partners还提供领先的政府咨询业务，开展投资移民工作，并让相关国家获得超过120亿美元的外国直接投资。 在各国政府的信任下，公司曾参与多个全球最成功的居留权和公民身份规划项目的战略咨询、设计、设立和运作工作。

www.henleyglobal.com

Insignia介绍

Insignia成立于1996年，最初是一家提供旅游业服务和支付卡的供应商。 如今，该企业已发展成为综合性的全球奢侈品行业咨询服务公司，根据每位会员的需求，提供全方位的个性化定制服务。

Insignia设有全年全天候专属私人助理和管理生活方式的内部团队，为会员提供前所未有的服务。 Insignia还打造了一系列令人向往的超高级和高级支付卡，采用如珠宝般华贵的精美设计和精致的奢华金属饰面制作而成。 这些卡片提供无上限消费额度，专为商务和个人用途而定制。

Insignia拥有超过27年的专业经验和技巧，可充分迎合全球最有影响力和最富裕人士对生活方式的需求。 会籍仅限受邀人士申请，并且有人数限制，以保持尊贵私享氛围。

现在，这项会籍面向7个城市开放：迪拜、伦敦、纽约、香港、瓦莱塔、布拉迪斯拉发和日内瓦。