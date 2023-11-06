Henley & Partners 和 Insignia 聯手為世界公民提供獨特會籍

倫敦, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Henley & Partners 是一間「為世界公民服務的公司」以及居留權和公民身分顧問行業的領導者，該公司與領先的頂級奢華生活方式管理與卡服務集團 Insignia 合作，攜手提供獨特且專屬的會籍。 Henley Global Citizens 是一項「僅限邀請」的訂製服務，專為滿足跨國富裕家族、企業家和投資者的特定需求而設，這些人士在全球經商、投資和生活，並以「世界公民」的身分自居。



Henley Global Citizens 的服務包括：優先參與、個人引薦以及獲得可靠的國際銀行、領先的私人客戶律師和其他行業頂級專業人士的免費諮詢，這些機構和人員遍佈全球所有主要司法管轄區。此外，該會籍還包含一張兼具 Visa 支付卡功能的會員卡，可用於大額支付和提取現金且沒有任何限制，還可選擇全球主要貨幣進行國際電匯。 更重要的是，會員藉此得以接觸由個人和家族組成的活躍全球權貴網絡，以及參與每年舉行的高端閉門活動，包括在達沃斯世界經濟論壇舉行的私密晚宴、紐約聯合國大會周邊活動、摩納哥大獎賽以及在世界各地舉辦的其他重大活動，涵蓋商業、地緣政治、體育和文化。

會員及其家人還可獲得：有關全球教育規劃的免費諮詢、向世界頂尖學校和大學引薦的機會、健康方面的策略性建議、預防醫學和抗衰老療程，以及在最先進的醫療保健機構進行身體檢查，而身體檢查地點包括瑞士、德國、新加坡、阿聯酋、英國和美國。

Henley & Partners 集團主席 Christian H. Kaelin 博士 表示，將兩家公司的知名客戶聚集一起，結合他們的專業知識，提供獨特而卓越的國際諮詢和服務，是「為世界公民服務的公司」進行業務拓展的必然趨勢。 他說：「對於我們這些自視為世界公民的人來說，我們不會放棄其他身分、承諾以及對自己國家、文化、宗教甚至政治信仰的歸屬感。 這些方面持續為我們的生活賦予意義並不斷增值。 但由於我們生活在一個緊密聯繫和相互依存的世界，並且在全球市場中運作，因此我們又為自己增加了全球身分、利益和責任。 Henley Global Citizens 會籍是對這種身分和生活方式的認可和支援，在日常生活中非常實用，可為會員帶來巨大的價值。」

Insignia Group 總裁 Nada T. Rouviere 表示：「我們與 Henley & Partners 的合作開啟了管理奢華生活方式的新時代。 在 Insignia，我們一直致力為會員提供無與倫比的體驗，而 Henley Global Citizens 卡就體現了這項承諾。 我們與 Henley & Partners 攜手合作，重塑『世界公民』的意義，讓會員尊享無限良機和人脈。 我們希望協助會員，讓他們更容易成為真正的世界公民，從而豐富他們的生活。」

Henley Global Citizens 將於 11 月 10 日（星期五）在第 17 屆 世界公民年會 之後的特別活動中隆重發佈，此次年會於本週（11 月 8 日至 10 日）在阿聯酋杜拜 DIFC 香格里拉大酒店舉行。

該國際會議由 Henley & Partners 主辦，在國際私人財富和投資移民領域，已成為全球最大、最重要的盛會。各國總統、總理、政府高級部長和官員、頂尖學者、私人客戶顧問、家族辦公室的代表和財富管理專業人士雲集，還有許多富裕企業家和投資者出席。今年預計將有超過 35 個國家的 400 多名代表參加。

2023 年會議議程 包括緊貼時勢的深刻洞見，涵蓋影響當今全球財富規劃、 投資移民 和地緣政治的重大發展。

編輯備註

如欲了解關於 Henley Global Citizens 發佈會（11 月 10 日）和/或 第 17 屆世界公民年會 （11 月 8 日至 10 日）的更多資訊和獲得傳媒席位，請聯絡：

Sarah Nicklin

集團公共關係主管

sarah.nicklin@henleyglobal.com

手機：+27 72 464 8965

關於 Henley & Partners

Henley & Partners 是通過投資取得居留權和公民身分的全球領導者。 每年都有數百名富裕人士及其顧問依賴我們在這個領域的專業知識和經驗。 公司的一支優質專業人員團隊由來自全球 40 多個辦事處組成。

透過投資而取得居留權和公民身分的概念由 Henley & Partners 於1990 年代提出。 隨著全球化的擴大，居留權和公民身分已成為越來越多的國際流動企業家和投資者非常感興趣的話題，我們每天都為他們提供服務而感到自豪。

Henley & Partners 還經營一家世界領先的政府諮詢公司，開展投資移民業務，已籌集了超過 120 億美元的外來直接投資。 公司受政府的信任，一直參與策略諮詢以及世界上最成功的居留和公民身分計劃的設計、設置和營運。

www.henleyglobal.com

關於 Insignia

Insignia 成立於 1996 年，最初是一家提供旅遊業服務和支付卡的供應商。 如今，該企業已發展成為綜合的全球奢侈品行業諮詢服務公司，根據每位會員的需求，提供全方位的個人化訂製服務。

Insignia 設有 24 小時專屬私人助理和管理生活方式的內部團隊，為會員提供前所未有的服務。 Insignia 還打造了一系列令人嚮往的超高級和高級支付卡，採用如珠寶般華貴的精美設計以至精緻的奢華金屬飾面製作而成。 這些卡提供無上限消費額度，專為商務和個人用途而訂製。

Insignia 擁有超過 27 年的專業經驗和技巧，可充分迎合全球最有影響力和最富裕人士對生活方式的需求。 會籍僅限受邀人士申請，並且有人數限制，以保持尊貴獨有氛圍。

現在，這項會籍向 7 個城市提供：杜拜、倫敦、紐約、香港、瓦萊塔、布拉迪斯拉發和日內瓦。