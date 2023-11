Sanoma Oyj, sisäpiiritieto, 6.11.2023 klo 12.00

Sisäpiiritieto: Sanoman toimitusjohtaja Susan Duinhoven jättää tehtävänsä vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana

Sanoma Oyj:n toimitusjohtaja Susan Duinhoven on ilmoittanut Sanoman hallitukselle jättävänsä tehtävänsä vuoden 2024 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Hallitus on aloittanut hänen seuraajansa etsinnän. Susan Duinhoven aloitti Sanoman toimitusjohtajana lokakuussa 2015. Hän on sitoutunut jatkamaan toimitusjohtajana seuraajansa aloitukseen asti ja sen jälkeen varmistamaan tehtäviensä sujuvan siirron uudelle toimitusjohtajalle.

"Susan on tehnyt loistavaa työtä muuntaessaan Sanoman useassa maassa toimineesta mediayhtiöstä Euroopan johtavaksi perus- ja toisen asteen oppimisen yhtiöksi. Samaan aikaan hän on panostanut voimakkaasti Sanoman medialiiketoiminnan digitalisoimiseen ja sen johtavan aseman vahvistamiseen Suomessa. Susanin johtamisen lähtökohtana on aina ollut asiakkaidemme tarpeisiin vastaaminen, joka näkyy laajasti Sanoman tavassa toimia. Se muodostaa Sanoman kasvustrategian jatkamiselle vankan pohjan yhdessä sen kanssa, että liiketoiminnoillamme on positiivinen vaikutus miljoonien ihmisten elämään joka päivä. Koko hallituksen puolesta haluan mitä lämpimimmin kiittää Susania erinomaisesta työstä ja poikkeuksellisesta sitoutuneisuudesta Sanomaan", sanoo Pekka Ala-Pietilä, hallituksen puheenjohtaja.

“Olen erittäin kiitollinen siitä, että olen saanut työskennellä yhdessä tiimiemme kanssa liiketoimintamme kehittämiseksi. Oppimateriaalimme auttavat opettajia kehittämään lasten taitoja niin, että jokainen saavuttaisi parhaat mahdolliset oppimistulokset, ja median puolella riippumaton journalismimme sekä inspiroiva kotimainen viihteemme tavoittavat kaikki suomalaiset. Kuluneiden kahdeksan vuoden aikana olemme yhdessä keskittyneet Sanoman transformaatioon: yhtiö on muuttunut useassa maassa toimineesta mediayhtiöstä Euroopan johtavaksi perus- ja toisen asteen oppimisen yhtiöksi ja vahvistanut asemaansa Suomen johtavana, pitkälle digitalisoituneena mediatalona. Mielestäni nyt on hyvä hetki siirtää viestikapula seuraavalle toimitusjohtajalle. Molemmilla liiketoiminnoillamme on selkeä kannattavan kasvun strategia, ja keskeiset kehityshankkeet, ml. Learningin Solar-ohjelma, ovat hyvässä vauhdissa. Vuonna 2023 olemme yhdessä näyttäneet, että liiketoimintamme pystyy sopeutumaan taloudellisen toimintaympäristön muutoksiin, vaikkei olekaan niille immuuni. Haluan lämpimästi kiittää asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja kaikkia Sanoman työntekijöitä, joiden kanssa minulla on ollut ilo työskennellä näiden vuosien aikana, sekä osakkeenomistajiamme ja Sanoman hallitusta luottamuksesta ja vankkumattomasta tuesta onnistuneessa transformaatiossamme”, sanoo Susan Duinhoven, toimitusjohtaja.

Lisätietoja

Sijoittajat: Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 560 5601

Media: Hanna Johde, viestintäjohtaja, Sanoma Media Finland, puh. 040 673 8977

