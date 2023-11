Investeringsforeningen IA Invest – Ændring af depotselskab, market maker og bevisudsteder

Bestyrelsen for Investeringsforeningen IA Invest har på et bestyrelsesmøde afholdt d.d. truffet beslutning om ændring af depotselskab fra Lån & Spar Bank A/S til Jyske Bank A/S. Beslutningen er truffet i overensstemmelse med reglerne i foreningens vedtægter.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen IA Invest har på dagens bestyrelsesmøde ligeledes truffet beslutning om ændring af henholdsvis market maker og bevisudsteder fra Lån & Spar Bank A/S til Jyske Bank A/S.

Det er foreløbig forventningen, at Jyske Bank A/S vil varetage depotselskabs-, market maker- og bevisudstederfunktionen inden udgangen af maj 2024.

Ændringen forudsætter Finanstilsynets godkendelse af valget af Jyske Bank A/S som depotselskab.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.





Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør