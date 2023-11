Ilkka Oyj Osavuosikatsaus 6.11.2023, klo 13.00



ILKKA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2023



HEINÄ-SYYSKUU 2023

- Liikevaihto 14 057 tuhatta euroa (13 949 tuhatta euroa)

- Liiketappio 441 tuhatta euroa (liikevoitto 63 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 372 tuhatta euroa (oikaistu oman toiminnan liikevoitto 671 tuhatta euroa)

- Liikevoitto/-tappio -3,1 prosenttia (0,4 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 2,6 (4,8)

- Nettorahoituserät olivat 357 tuhatta euroa (-284 tuhatta euroa).

- Tappio ennen veroja 84 tuhatta euroa (tappio ennen veroja 221 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos -253 tuhatta euroa (-240 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake -0,01 euroa (-0,01 euroa)



TAMMI-SYYSKUU 2023

- Liikevaihto 44 467 tuhatta euroa (42 173 tuhatta euroa)

- Liiketappio 1 110 tuhatta euroa (liiketappio 701 tuhatta euroa)

- Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 318 tuhatta euroa (oikaistu oman toiminnan liikevoitto 817 tuhatta euroa)

- Liikevoitto/-tappio -2,5 prosenttia (-1,7 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 0,7 (1,9)

- Nettorahoituserät olivat 5 862 tuhatta euroa (1 641 tuhatta euroa).

- Voitto ennen veroja 4 752 tuhatta euroa (940 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 4 168 tuhatta euroa (664 tuhatta euroa).

- Tulos/ osake 0,16 euroa (0,03 euroa)

- Omavaraisuusaste 87,5 % (84,5 %)

- Nettovelkaantumisaste -25,9 % (-29,8 %)



AVAINLUVUT



(1000 eur) 7-9/ 2023 7-9/ 2022 1-9/ 2023 1-9/ 2022 1-12/ 2022 Liikevaihto 14 057 13 949 44 467 42 173 57 814 Liikevoitto/ -tappio -441 63 -1 110 -701 -907 Voitto/ tappio ennen veroja -84 -221 4 752 940 1 117 Osakekohtainen tulos, (EUR) -0,01 -0,01 0,16 0,03 0,03 Liikevoittoon/ -tappioon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät: Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -475 -240 -752 -523 -662 Toiminnan uudelleenjärjestelykulut 6 -85 -50 Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan käyvän arvon muutos -345 -368 -592 -911 -1 280 Yrityshankinnan kulut -85 -85 Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 372 671 318 817 1 169





TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN:



Talouskasvun hidastuminen, korkea inflaatio ja markkinakorkojen nousu näkyivät konsernin liiketoiminnan kehityksessä kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihtomme kolmannella vuosineljänneksellä oli 14 057 tuhatta euroa (13 949 teur), eikä sen kasvu 0,8 % ollut ensimmäisen vuosipuoliskon ja odotuksiemme mukaista. Vallitseva markkinatilanne näkyi myös oikaistun oman toiminnan liikevoitossa, joka laski edellisestä vuodesta tasolle 372 tuhatta euroa (671 teur).



Kustannusten nousun hillitsemiseksi teimme maaliskuussa päätöksen luopua julkaisemamme maakuntalehden Ilkka-Pohjalaisen paperisen lehden sunnuntaijakelusta 1.10.2023 alkaen. Päätöksen taustalla on painetun lehden nousseet kustannukset sekä kuluttajakäyttäytymisen muutos. Painetun lehden kokonaiskustannuksista paperin ja jakelun osuus on merkittävä. Sunnuntaijakelusta luopumisella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään. Muutoksen jälkeen vuotuiset kustannussäästöt paino- ja jakelukuluissa ovat noin miljoona euroa. Nämä säästöt alkavat toteutua Q4/2023 alkaen.



Media- ja markkinointipalveluiden liikevaihto laski kolmannen vuosineljänneksen aikana 3,2 % ja oli 8 010 tuhatta euroa (8 273 teur). Markkinoiden epävarmuudesta huolimatta sisältötuotot kasvoivat 3,7 %. Ilmoitustuotot laskivat 12,1 % ja markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuotot laskivat 9,4 %. Ilmoitustuottojen lasku oli seurausta heikentyneestä taloustilanteesta, mikä käy ilmi valtakunnallisesta mediamainonnan kehityksestä. Heinä-syyskuussa koko Suomen mediamainonta oli laskussa -6,3 %, painetuissa sanomalehdissä mainonta oli laskussa -17,0 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä mainonta laski -8,1 % (lähde: Kantar TNS AD Intelligence).



Painopalveluiden yleinen laskeva volyymikehitys ja taloudellisen tilanteen kehitys kokonaisuudessaan näkyivät myös meidän painopalveluiden kehityksessä. Painopalveluiden ulkoinen liikevaihto laski kolmannen vuosineljänneksen aikana 10,5 % ja oli 715 tuhatta euroa (799 teur). Painopalveluiden kolmannen vuosineljänneksen tulosta painoivat myös sille kohdistuneet panostukset mm. verkkokaupan uudistamisen osalta.



Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden liikevaihto kasvoi orgaanisesti kolmannen vuosineljänneksen aikana 9,3 % ja oli 5 332 tuhatta euroa (4 877 teur). Kyseinen liiketoiminta toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja 76 % liikevaihdosta oli jatkuvalaskutteista. Liana on jatkanut määrätietoista kehitystoimintaansa. Tänä vuonna Liana, yhdessä tytäryhtiönsä Evermaden kanssa, panostaa vahvasti WordPress-LianaAutomation-integraatioon, jonka avulla verkkopalveluja voidaan automatisoida näyttämään kävijöille personoituja sisältöjä. Lisäksi olemme jatkaneet panostuksia tekoälyn hyödyntämiseen ja tuoneet lukuisia tekoälyä hyödyntäviä ominaisuuksia markkinoinnin automaatioon helpottamaan asiakkaidemme sisällöntuotantoa.



Liana profiloituu myös entistä vahvemmin datavastuulliseksi toimijaksi markkinoilla, joilla käydään tällä hetkellä läpi suuria muutoksia datan keräämisen, käytön sekä säilyttämisen saralla. Lianan työkalujen avulla voidaan datavastuullisesti kerätä, jäsennellä, säilöä ja käyttää tietoja henkilöistä, jotka ovat itse antaneet suostumuksensa näiden tietojen käyttöön.



WordPressin ja LianaAutomationin integraatio verkkopalvelujen personointiin sekä Lianan koko toiminnan kattavat datavastuulliset käytänteet ovat merkittäviä askelia Lianan matkalla Pohjoismaiden suurimmaksi digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tarjoavaksi toimijaksi.



Toimintamme on viime vuosina laajentunut merkittävästi, joten olemme uudistaneet strategiamme vuosille 2024-2026. Uudistuneen Ilkan strategian julkaisimme puolivuosikatsauksen yhteydessä 14.8.2023 ja kerromme strategiasta tarkemmin tämän osavuosikatsauksen konsernistrategiaa käsittelevässä kappaleessa.



NÄKYMÄT VUODELLE 2023 (muuttumaton)



Vallitsevasta geopoliittisesta tilanteesta ja sen aiheuttamasta talouden epävakaudesta johtuen näkymiin liittyy epävarmuutta.



Ilkka-konsernin liikevaihdon arvioidaan nousevan edellisvuodesta. Oikaistun oman toiminnan liikevoiton arvioidaan laskevan edellisvuodesta.



Osakkuusyhtiö Hilla Group Oyj:llä (omistusosuus 29,52 %) on vaikutus konsernin liikevoittoon ja tulokseen.



Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen.



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS HEINÄ-SYYSKUU



Konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 0,8 prosenttia ja oli 14 057 tuhatta euroa (13 949 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 3,2 %. Ilmoitustuotot laskivat 12,1 % ja sisältötuotot kasvoivat 3,7 %. Markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuotot laskivat 9,4 %. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 10,5 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi orgaanisesti 9,3 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 9,7 % ja muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 8,0 %.



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 22 tuhatta euroa (35 teur). Heinä-syyskuun kulut olivat 14 045 tuhatta euroa (13 663 teur). Kulut kasvoivat 2,8 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 3,5 %. Henkilöstökulut kasvoivat 6,6 % ja poistot 6,8 %. Liiketoiminnan muut kulut pysyivät vertailukauden tasolla.



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -475 tuhatta euroa (-240 teur). Konsernin liiketappio oli 441 tuhatta euroa (liikevoitto 63 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli -3,1 (0,4). Liiketappioon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -814 tuhatta euroa (vertailukauden liikevoittoon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -608 teur). Heinä-syyskuussa 2023 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-475 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelyeristä (6 tuhatta euroa) sekä hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-345 tuhatta euroa). Vertailukaudella heinä-syyskuussa 2022 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-240 tuhatta euroa) sekä hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-368 tuhatta euroa). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 372 tuhatta euroa (oikaistu oman toiminnan liikevoitto 671 teur) eli 2,6 % (4,8 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto laski 164 tuhatta euroa ja markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto kasvoi 101 tuhatta euroa. Painopalvelujen liiketappio kasvoi 68 tuhatta euroa. Painopalveluiden segmentin kuluissa ei enää 2023 alkaen ole mukana lopetetun sanomalehtipainon kiinteistön kuluja. Nämä kulut ovat nyt segmenteille kohdistamattomissa erissä. Vuoden 2022 tiedot on oikaistu vertailukelpoisiksi.



Nettorahoituserät olivat heinä-syyskuussa 357 tuhatta euroa (-284 teur). Korkotuotot olivat 155 tuhatta euroa (26 teur). Korkokulut olivat 3 tuhatta euroa (5 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 207 tuhatta euroa (-303 teur).



Konsernin tappio ennen veroja oli 84 tuhatta euroa (tappio ennen veroja 221 teur) ja katsauskauden tulos -253 tuhatta euroa (-240 teur). Osakekohtainen tulos oli -0,01 euroa (-0,01 euroa).



LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-SYYSKUU



Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 5,4 prosenttia ja oli 44 467 tuhatta euroa (42 173 teur). Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 1,6 %. Ilmoitustuotot laskivat 3,7 % ja sisältötuotot kasvoivat 1,4 %. Markkinointi- ja viestintäpalvelujen tuotot kasvoivat 7,2 %. Liikevaihto kasvoi sekä orgaanisesti että 23.5.2022 tehdyn Differo Oy:n yrityshankinnan seurauksena. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 5,4 %. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen ulkoinen liikevaihto kasvoi 12,0 %. Liikevaihdon kasvu oli pääosin orgaanista. Liikevaihto kasvoi myös 27.1.2022 tehdyn Evermade Oy:n yrityshankinnan seurauksena. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen jatkuvalaskutteisten palveluiden liikevaihto kasvoi 9,8 % ja muiden palveluiden liikevaihto kasvoi 18,2 %.



Liiketoiminnan muut tuotot olivat 85 tuhatta euroa (295 teur). Tammi-syyskuun kulut olivat 44 893 tuhatta euroa (42 640 teur). Kulut kasvoivat yrityshankintojen ja inflaation kasvun seurauksena 5,3 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut kasvoivat 2,3 %. Henkilöstökulut kasvoivat 7,2 % ja poistot 7,5 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat tammi-syyskuussa 2,8 %.



Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli -752 tuhatta euroa (-523 teur). Konsernin liiketappio oli 1 110 tuhatta euroa (liiketappio 701 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli -2,5 (-1,7). Liiketappioon sisältyy oikaistuja eriä yhteensä -1 428 tuhatta euroa (-1 518 teur). Tammi-syyskuussa 2023 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-752 tuhatta euroa), toiminnan uudelleenjärjestelykuluista (-85 tuhatta euroa) sekä hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-592 tuhatta euroa). Vertailukaudella tammi-syyskuussa 2022 oikaistut erät muodostuivat osuudesta osakkuusyhtiöiden tuloksista (-523 tuhatta euroa) sekä yrityshankintaan liittyvistä kuluista ja hankintameno-oikaisuihin liittyvistä eristä (-995 tuhatta euroa). Konsernin oikaistu oman toiminnan liikevoitto oli 318 tuhatta euroa (oikaistu oman toiminnan liikevoitto 817 teur) eli 0,7 % (1,9 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen liikevoitto laski 1 033 tuhatta euroa ja markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto kasvoi 412 tuhatta euroa. Painopalvelujen liiketappio pieneni 70 tuhatta euroa. Painopalveluiden segmentin kuluissa ei enää 2023 alkaen ole mukana lopetetun sanomalehtipainon kiinteistön kuluja. Nämä kulut ovat nyt segmenteille kohdistamattomissa erissä. Vuoden 2022 tiedot on oikaistu vertailukelpoisiksi.



Nettorahoituserät olivat tammi-syyskuussa 5 862 tuhatta euroa (1 641 teur). Katsauskaudella 2023 nettorahoituseriin sisältyy 3 957 tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista (3 148 teur). Korkotuotot olivat 394 tuhatta euroa (51 teur). Korkokulut olivat 12 tuhatta euroa. Vertailukaudella 2022 korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 65 tuhatta euroa ja johtuivat pääosin avoinna olleista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei käyttänyt suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset kirjattiin tuloksen kautta. Koronvaihtosopimukset eräännytettiin vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin aikana. Eräännytetyn koronvaihtosopimuksen realisoitunut arvonmuutos oli 257 tuhatta euroa. Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen nettotulos oli 1 514 tuhatta euroa (-1 796 teur).



Konsernin voitto ennen veroja oli 4 752 tuhatta euroa (940 teur) ja katsauskauden tulos 4 168 tuhatta euroa (664 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,03 euroa).



KONSERNIN TUNNUSLUVUT

9/2023 9/2022 12/2022 Tulos/osake (eur) 0,16 0,03 0,03 Oma pääoma/osake (eur) 5,93 5,57 6,09 Henkilöstö keskimäärin 536 522 525 Investoinnit (1 000 eur) *) 2 067 1 653 2 462 Korolliset velat (1 000 eur) 205 796 644 Omavaraisuusaste, % 87,5 84,5 85,9 Nettovelkaantumisaste, % -25,9 -29,8 -25,7 Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä **) 25 372 074 25 450 411 25 449 489 Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä **) 25 360 103 25 450 411 25 427 276



*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin ja osakkuusyhtiöosakkeisiin. Ei sisällä IFRS 16 Vuokrasopimukset lisäyksiä.

**) Osakemäärät eivät sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.



Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Media- ja markkinointipalvelujen liiketoiminta-alueella konserniyhtiöistä toimivat I-Mediat Oy sekä sen tytäryhtiöt Myynninmaailma Oy, somessa.com Oy Ab ja MySome Oy. Sanomalehti Ilkka-Pohjalaisen lisäksi I-Mediat Oy julkaisee kaupunki- ja paikallislehtiä. Konsernin painopalveluyhtiö I-print Oy:n liiketoiminta koostuu arkki- ja erikoispainamisen palveluista. Liana Technologies Oy tytäryhtiöineen tuottaa markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluita. Konsernin palveluista vastaa noin 550 median, markkinoinnin ja teknologian osaajaa.



