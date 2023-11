BrainBox AI dévoile ses déploiements à Dubaï en appui à l’appel à l’action mondial de la COP28

MONTRÉAL, 06 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, une entreprise pionnière de la technologie des bâtiments autonomes, est heureuse d’annoncer qu’elle se joindra aux délégations canadienne et québécoise qui assisteront à la prochaine Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP28 à Dubaï. Sous la bannière « Unir. Agir. Fournir. », les nations se réuniront à Dubaï pour cet événement très attendu afin de faire face à la crise du changement climatique qui devient de plus en plus menaçante. La COP de cette année se veut une conférence d’action, qui prévoit de proposer des solutions et des engagements concrets visant à accélérer intensément l’objectif de réduction des émissions, l’adaptation, le financement et les pertes et dommages de la planète.



« Les frontières n’existent pas lorsqu’il s’agit de guérir notre planète », a déclaré le président-directeur général Sam Ramadori. « Chacun des pays participant à la COP28 a vécu les effets du changement climatique dans ses régions respectives et leur cri de guerre est l’action. Ceux et celles d’entre nous qui innovent travaillent sans relâche pour répondre à ce cri. »

« Alors que nous nous réunissons à cette table ronde mondiale, nous devons impérativement nous attaquer à tous les facteurs qui contribuent à cette crise. Le rôle que l’environnement bâti a joué dans cette situation difficile ne peut plus être ignoré. En fait, nous savons que ses effets négatifs peuvent être corrigés en tirant parti des nouvelles capacités que l’intelligence artificielle apporte à la table. Dans cette bataille, la technologie est de notre côté, et nous devons exploiter sa puissance si nous voulons vraiment gagner. »

La vitesse et l’ampleur sont des moteurs clés alors que BrainBox AI propulse sa technologie d’IA autonome dans de nouvelles régions. L’entreprise continue d’élargir son empreinte à mesure qu’elle se développe au Moyen-Orient grâce au déploiement réussi de sa solution révolutionnaire dans les secteurs de l’immobilier commercial, de l’éducation et du gouvernement fédéral de la région. À cette occasion, l’entreprise organisera un événement de célébration de premier plan intitulé : Building Synergies: Decarbonizing the Middle East with Canadian AI (Créer des synergies : décarboniser le Moyen-Orient grâce à l’IA canadienne) le 6 décembre, qui comprendra des remarques de Yusef K. Shalabi, chef de l’exploitation d’Al-Habtoor Group LLC et Khaled Abbas, président et chef de la direction de la capitale administrative égyptienne pour le développement urbain (ACUD) ainsi que d’autres invités de marque de l’école Ajman, en plus de la participation de représentants des gouvernements canadien et québécois, qui seront annoncés.

Cette année, BrainBox AI a remporté des victoires significatives alors qu’elle poursuit son succès à grande échelle. Notamment, l’élargissement de son offre de produits de base à l’industrie du commerce de détail multisites, une suite de produits de décarbonisation, l’acquisition de la division de systèmes de gestion de l’énergie d’ABB, une levée de fonds totalisant 30 millions USD, et récemment une collaboration avec Trane pour lancer Trane Autonomous Control propulsé par BrainBox AI. L’annonce d’aujourd’hui souligne non seulement la portée et l’impact de BrainBox AI à l’échelle mondiale, mais renforce également sa mission fondamentale : utiliser l’IA pour sauver la planète.

À propos de BrainBox AI

Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre à deux problématiques critiques auxquelles est actuellement confronté l’environnement bâti : les émissions de carbone et la consommation d’énergie. En tant qu’innovateurs dans le mouvement de décarbonisation mondial, BrainBox AI et sa technologie de CVC, qui change la donne, tire parti de l’IA pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. Grâce à des relations stratégiques à l’échelle mondiale, BrainBox AI soutient ses clients du secteur de l’immobilier dans divers secteurs, des immeubles de bureaux et des hôtels au commerce de détail commercial, en passant par les épiceries, les aéroports et plus encore.



Notre siège social se trouve à Montréal, au Canada, une plaque tournante mondiale de l’intelligence artificielle. Nos plus de 170 employés apportent avec eux des talents de tous les secteurs, avec pour désir commun de guérir notre planète. BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche tels que le Mila – Institut québécois d’intelligence artificielle, l’Institut de valorisation des données (IVADO) ainsi que des établissements d’enseignement dont l’Université McGill. Pour plus de renseignements visitez : www.brainboxai.com

Contact :

Liz Culley-Sullo

Directrice, Relations publiques

l.culley-sullo@brainboxai.com