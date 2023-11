Le séminaire annuel Safety Standdown de Bombardier, reconnu au sein de l’industrie, explorera le thème de l’intégrité en matière de sécurité

Cet événement, offert sans frais à l’échelle de l’industrie, fait la promotion de l’apprentissage continu de la sécurité pour mettre en lumière les plus récentes connaissances en la matière.

L’événement, qui a lieu à Wichita, rassemble 400 professionnels de l’aviation en personne, et plus de 1 000 autres virtuellement.

Les séances de formation gratuites portent sur la gestion du risque de fatigue, l’intégrité dans le poste de pilotage, l’élargissement de la formation d’intervention d’urgence des équipages, le développement d’une culture d’excellence, et plus encore.



MONTRÉAL, 06 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le séminaire Safety Standdown de Bombardier, événement phare sur la sécurité dans l’industrie faisant la promotion de l’apprentissage continu, aura lieu du 7 au 9 novembre prochains à l’hôtel Hyatt Regency de Wichita, au Kansas. La 27e édition de ce programme complet de trois jours propose des occasions d’apprentissage uniques, des ateliers dynamiques et des présentations de pointe faites par des experts primés et des leaders d’opinion. Cet événement gratuit sur la sécurité est ouvert à tous les professionnels de l’aviation, peu importe le type d’avion qu’ils exploitent.

Le thème de cette année, « Intégrité en matière de sécurité », est centrée sur l’importance, pour tous les professionnels de l’aviation de toutes les disciplines, de prêcher par l’exemple en matière de sécurité et de veiller à harmoniser les actions, les valeurs et les méthodes à tous les échelons de leur entreprise. Le thème « Intégrité en matière de sécurité » soulève des questions clés, tant pour les professionnels de l’aviation que pour leurs équipes aéronautiques élargies – et cherche des réponses à la question « Faisons-nous tout ce qui en notre pouvoir pour renforcer la sécurité dans toute l’industrie? ».

« L’événement Safety Standdown de Bombardier demeure aujourd’hui le séminaire sur la sécurité en aviation par excellence en réunissant des experts très demandés de l’industrie et leaders d’opinion pour évaluer et échanger de l’information cruciale sur la sécurité aérienne, a déclaré Chris Milligan, vice-président, Services liés aux avions d’occasion et Opérations aériennes de Bombardier. Nous présenterons aux professionnels de l’aviation participant à cet événement de trois jours des conseils et stratégies indispensables pour les aider à atteindre de nouveaux sommets dans leur rôle professionnel. De plus, Safety Standdown motive les participants à rechercher à créer un tout nouveau paradigme de sécurité dans leurs diverses entreprises, afin de mettre en œuvre des changements pour améliorer les choses. »

Depuis près de trente ans, Safety Standdown propose des occasions gratuites de formation axées sur la sécurité à un large éventail de professionnels de l’aviation. Bombardier collabore étroitement avec ses principaux commanditaires, et notamment avec la National Business Aviation Association (NBAA) des États-Unis, CAE, GE Aerospace, Signature Flight Support et de nombreux autres, pour que cet événement reste gratuit et explore l’apprentissage axé sur les connaissances en matière de sécurité dans tous les secteurs de l’aviation.

D’abord conçu par un groupe de pilotes de vols de démonstration Learjet déterminés à faire de l’équipe des vols de démonstration Bombardier à Wichita la plus sûre de l’industrie, l’événement ne cesse de prendre de l’ampleur. Les participants représentent toute l’industrie, du personnel navigant et des techniciens d’entretien aux répartiteurs et planificateurs de vol. Ils représentent aussi un large éventail d’entreprises et d’organismes commerciaux ou militaires. Depuis sa création, plus de 10 000 professionnels de l’aviation du monde entier ont assisté à un séminaire Safety Standdown, en personne ou virtuellement.

Parmi les conférenciers populaires qui participeront à l’événement de cette année, notons Tony Kern, de Convergent Performance (Un avertissement du futur), Daniel Mollicone, de Pulsar Informatics (Gestion du risque de fatigue : visibilité et contrôle) et Chris Lutat, de Convergent Performance (Intégrité dans le poste de pilotage : applications pratiques d’une vertu intemporelle), ainsi que Don Chubb et Amanda Ferraro, de Fireside Partners (Tendances alarmantes de 2023 : un appel à l’action).

Pour en savoir plus sur l’événement de cette année, et découvrir les vastes ressources en matière de sécurité disponibles en ligne, consultez le site Web de Safety Standdown (en anglais).

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur Twitter (X) @Bombardier .

