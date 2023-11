Offentliggørelse af ajourført prospekt for Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance

I forbindelse med at afdelingerne Bæredygtig Defensiv KL, Bæredygtig Moderat KL og Bæredygtig Offensiv KL under Investeringsforeningen Nykredit Invest Balance optages til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, med første handelsdag den 8. november 2023, offentliggøres hermed ajourført prospekt for foreningen.

Nedenfor findes oplysninger om afdelingernes investorer, antal udstedte beviser samt formue pr. d.d.

Bæredygtig Defensiv KL

Antal investorer: 332

Antal udstedte beviser: 1.969.424

Formue: DKK 175.387.825,26

Bæredygtig Moderat KL

Antal investorer: 853

Antal udstedte beviser: 4.586.569

Formue: 427.408.223,47

Bæredygtig Offensiv KL

Antal investorer: 517

Antal udstedte beviser: 2.024.376

Formue: 194.003.233,85

Derudover er der foretaget ændringer til investeringsstrategiafsnittet for følgende afdelinger: Defensiv KL, Moderat KL, Offensiv KL, Defensiv – Porteføljepleje KL, Moderat – Porteføljepleje KL, Offensiv – Porteføljepleje KL, Bæredygtig Defensiv KL, Bæredygtig Moderat KL og Bæredygtig Offensiv KL. For de tre sidstnævnte afdelinger, som er afdelingerne, der optages til handel, er risikoafsnittet ligeledes opdateret.

Herudover er der foretaget redaktionelle ændringer.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Erling Skorstad, tlf. 44 55 86 50.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen Investin

Erling Skorstad

Adm. direktør

